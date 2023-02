Neues TV Drama "Grime Kids"

Der Trailer zeigt eine Gruppe Jugendlicher, die Gladiator Crew, die auf Fahrrädern durch die Stadt cruist und überall zwischen Plattenbauten, Vinylläden, der Schule und Clubs landet. In "Grime Kids" geht es um die Entwicklung von Grime, das es von Piratensendern in den Mainstream geschafft hat. Das Genre ist britischer Rap aus der Arbeiterklasse, der in Anfang der 2000er in London entstanden ist und vom HipHop und Hardcore Techno beeinflusst ist. Im Drama geht es um Jugendliche, die mit Grime gehört werden wollen, um Eltern, die ihre Kinder nicht verstehen, oder auch um die erste Liebe. Der Ursprung von Jede der fünf Hauptfiguren wird in "Grime Kids" auf eigene Art erwachsen und wir sehen, wie was für eine zusammenhaltende Rolle die Community spielt. "Grime Kids" ist ein Buch, geschrieben von DJ Target, dem Musikjournalisten und Gründer der bekannten Grime Crew Roll Deep. Das Veröffentlichkeitsdatum des Dramas wird im Laufe des Jahres bekannt gegeben und auf BBC 3 laufen.

Glastonbury Festival: Spendenaktion für Erdbebenopfer

Das Festivalteam verlost unter den Spendern zehn Festivaltickets mit unterschiedlichen Sonderkonditionen. Zum Beispiel kann man mit einem der Tickets die Hauptbühne der Pyramid Stage aus einem besonderen Standpunkt sehen, wo sonst niemand aus dem Publikum Zutritt hat. Mit einem anderen Ticket bekommt man eine Mezcal Zeremonie. Mezcal ist ein mexikanischer Agavenschnaps und mit einer Zeremonie sind traditionelle Rituale gemeint.

Mit einer zehn Dollar Spende kann man an der Verlosung teilnehmen. Häufigere Teilnehmen sind mit einer höheren Spendensumme möglich. Für diese Aktion hat sich das Glastonbury Festival mit der Gemeinnützigen Organisation Oxfam zusammen getan. Alle Spendeneinnahmen werden an sie gehen. Oxfam versorgt die Überlebenden im Erdbebengebiet von Türkei und Syrien mit Essen, Wasser und Unterkünften. Das Festival ist bis auf ein Restkontingent im Frühling bereits ausverkauft, obwohl das Line Up noch nicht verkündet wurde. Nur Elton John steht als Act fest. Die Verlosungsaktion der zehn Tickets ist am 15. Februar gestartet und geht bis 8. März.

Neu: Les Mamans du Congo – "Sala Sala"

In "Sala Sala" sollen junge Kongoles:innen ermutigt werden, arbeiten zu gehen. Auch wenn es keine Jobs mehr gibt, müssen sie sich eigene Jobs schaffen und sich zu emanzipieren. "Sala Sala" bedeutet "arbeiten" und ist die Sprache der kongolesischen Lari, einer iranischen Ethnie. Der Song bewegt sich auf einem dynamischen Bett zwischen House und Funk, mit Perkussionen, traditionellen Gesängen der Bantu-Gemeinschaft Bacongo etwas außerhalb Brazzaville, der Hauptstadt der Republik Kongo.

Les Mamans du Congo besteht aus fünf Frauen und ist ein Projekt der Perkussionistin Gladys Samba. Verschiedene französische Institute stellten den Kontakt zu dem französischen Produzenten Rrobin (Robin Bastide) her. Seitdem arbeiten sie zusammen. Die Band kündigt ihre neue EP „Kikento“ (VÖ: 3. März) an, auf Deutsch: Die weibliche Macht. Die EP ist also ein Manifest für die Emanzipation der kongolesischen Frau - mit Rhythmen aus dem Zentralkongo, Rap und Afrobeats über Visionen der Zukunft ihrer Heimat und Afrikas, in der Frauen die Macht und den Willen haben, ihr Schicksal zu ändern.