Spekulationen und Trauerbekundungen um den Mord an AKA

Einer der bekanntesten südafrikanischen Rapper AKA wurde am 10. Februar in Durban vor einem Restaurant erschossen. Seitdem kursieren unzensierte Videoclip einer Überwachungskamera durchs Netz, wie auf Twitter. Darin ist erschreckend genau zu sehen, wie AKA erschossen wurde. Eine Person kommt angerannt, schießt dem Rapper in den Hinterkopf und rennt wieder weg. Warum es zu diesem Mord kam, ist unklar. AKA hatte seinen Standort geteilt. Er hätte noch an dem Abend in einem Club auftreten sollen. Aus dem Videoclip glauben viele zu erkennen, dass die Bodyguards die Gefahr gesehen, aber nicht verhindert hätten. Jetzt wird um den Rapper viel getrauert und um den Fall wird viel spekuliert.

AKA war immer wieder in Kontroversen verwickelt. Die größte davon war 2021. Seine damalige Verlobte starb durch einen Sturz vom Balkon. Ihr Tod wurde als Selbstmord gewertet. Das Paar hatte sich vorher gestritten und viele verdächtigen AKA, dass er am Tod seiner Verlobten nicht unschuldig gewesen wäre. Die Familie von AKA wartet noch Details von der Durban Polizei.

Musik Doku über die Digitalisierung sudanesischer Musik mit Tonjela

Sudanesische Songs, unter anderem von Mahmoud Abdelaziz, gibt es auf Kassette. Das sudanesische Label Tonjela will jetzt solche Schätze digitalisieren, damit sie von einem jüngeren Publikum gehört werden. Dahinter steckt der Musiknerd Abdulsalam El Haj. Sein Vorhaben wird in der Mini Doku „Tonjela, le son d’une génération“ von Pan Africa Music auf YouTube festgehalten.

Abdulsalam El Haj sammelt seit seiner Schulzeit Musikkassetten aus dem Sudan. In der Doku ist ein ganzer Raum mit etwa 10.000 Kassetten zu sehen. Bis 2013 wurde nämlich der Großteil der sudanesischen Musik auf Kassette aufgezeichnet. Seitdem verschwindet die Kassettenindustrie langsam. Deswegen hat Abdulsalam El Haj es sich zur Aufgabe gemacht, das musikalische Erbe Sudans zu bewahren und zu digitalisieren. Das ist die Geburtsstunde seines Labels Tonjela, das die musikalische Vielfalt des Landes abbilden soll.

Für Abdulsalam El Haj sind viele Musiker Katalysatoren für soziale und politische Veränderungen, erzählt er in der Doku: "Musik steht im Sudan immer im Zusammenhang mit Widerstand. Vor allem Zanig eine Art sudanesischer Underground-Musik. Sie steht immer für die einfachen Leute, ihre Träume, ihren Wunsch nach einem guten Leben, ihre Vorstellungen von Gemeinschaft… diese Menschen brauchten eine Art sich auszudrücken und Musik gab ihnen plötzlich eine Stimme dafür!"

Musiker:innen mit erhöhtem Risiko für psychische Erkrankungen

Artists aus der Musik haben ein etwas höheres Risiko für psychischen Erkrankungen. Ein internationales Forschungsteam hat herausgefunden, dass das unter anderem genetisch bedingt ist. Mit dabei war unter anderem das Max-Planck-Institut in Frankfurt am Main. 2019 hat man auch schon diesen Zusammenhang gefunden. Menschen, die Musik machen, erzählen häufiger von depressiven oder psychotischen Symptomen. Vor allem die Genetik und das familiäre Umfeld haben Einfluss auf unsere Psyche. Das Forschungsteam hat sich daraufhin unsere DNA genauer angeguckt. Dabei haben sie herausgefunden, dass die gleichen Teile der DNA, die psychische Probleme hervorrufen könnten, auch das musikalische Engagement beeinflussen. Das heißt, dass es dort eine Überschneidung gibt. Menschen, die genetisch gesehen, ein höheres Risiko für u.a. Depressionen haben, sind potenziell musikalisch kreativer - unabhängig davon, ob sie wirklich psychische Probleme haben. Dieses Ergebnis schließt nicht aus, dass Musik trotzdem positive Einflüsse auf unser Wohlbefinden haben kann.