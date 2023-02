Rihannas Bühnen-Comeback bei der Halbzeitshow des Super Bowls

Das Kinn gesenkt, die Augen nach vorne gerichtet – Das ist der erste Kamerashot von Rihanna, die im roten Ganzkörperanzug auf einer schwindelerregender Schwebebühne steht. Um sie herum sind Tänzer:innen in weiß auf weiteren Schwebebühnen. Ihr Auftritt ist minimalistischer als die üblichen Halbzeitshows: Keine musikalische Einstimmung, keine aufwendigen Choreos, Pyrotechniken und Outfitwechsel. Außerdem gab es keine weiteren Musikgäst:innen. Das ist die Macht von Rihanna - Mühelos und trotzdem cool.

Eine Überraschung gab es doch: Die Sängerin aus Barbados ist zum zweiten Mal schwanger. Das sieht man ganz deutlich beim Auftritt und es wurde später bestätigt. Hier passt ihr Statement von der Pressekonferenz zur Halftimeshow: „Wenn du Mutter wirst dann fühlst du dich plötzlich, als könntest du die Welt erobern, als könntest du alles schaffen. Und der Superbowl ist eine der größten Bühnen der Welt… So beängstigend wie dieser Gedanke war, ich habe immerhin seit sieben Jahren nicht mehr auf der Bühne gestanden, genauso berauschend hat es sich angefühlt diese Herausforderung anzunehmen.

Trugoy the Dove von De La Soul gestorben

Einer der Mitbegründer des HipHop Trios De La Soul, Trugoy the Dove, ist im Alter von 54 Jahren gestorben. Die Todesursache ist noch unbekannt. Trugoy the Dove, auch bekannt als Plug Two und gebürtig David Jude Jolicoeur, hatte in den letzten Jahren von Herzproblemen. Der Tod ist anscheinend nicht besonders überraschend. De La Soul trat vorherige Woche bei den Grammys auf, aber Trugoy war nicht dabei. De La Soul prägten den HipHop in den späten 80ern und frühen 90ern maßgeblich. Gegründet hatte Trugoy the Dove die Band 1988 mit seinen Highshool Freunden Posdnuos und Maseo, die auf Long Island in New York aufgewuchsen. Ein Jahr später wurde das Debütalbum „3 Feet High and Rising“ veröffentlicht, das eines ihrer kommerziell erfolgreichsten Werke ist. De La Soul sind bekannt für ihren unbeschwerten Sound. Dieses Gegenteil vom damaligen Gangsta Rap hatte einen großen Einfluss auf die alternative Hip-Hop-Szene. De La Soul inspirierten nachfolgende Künstler:innen, wie Mos Def, Tyler the Creater oder auch Gorillaz Frontmann Damon Albarn. Auch charakteristisch für De La Soul: Ihre Musik bestand aus vielen Jazz- und Funk-Samples. Allerdings hatten sie dadurch jahrelang Streit um die Urheberrechte. Deswegen konnte man viele De La Soul Songs nicht auf Streamingdiensten hören. Vor Kurzem wurde aber angekündigt, dass der Song-Katalog von De la Soul ab dem 3. März verfügbar sein wird.

Global Pop Stars setzen sich weiterhin für die Erdbebenopfer ein

Massiv, der deutsche Rapper mit palästinensischen Wurzeln fährt mit einem Helferteam in einem LKW voller Hilfsgüter nach Syrien. In seiner Story zeigt Massiv, das sie Riesepakete voller Reis, Linsensuppe, Zucker, Tee, Mehl und Spielzeuge mitnehmen: "Bei der der vorletzten Ladung hatten wir ganz viele dieser Familienpakete. Wir sind da auf positive Resonanzen gestoßen. Das sind wichtige Sachen. So ein Komplettpaket. Hier sind Windeln und Periodenartikel für die Frauen. Nicht zu vergessen." Massiv postet außerdem, dass auch Stromgeneratoren, wasserdichte Zelte, Heizgeräte, Iso-Decken, Schlafsäcke und Taschenlampen benötigt werden. Dazu veröffentlicht er eine Adresse in Nürnberg, wo die Sachspenden abgegeben werden können.

Rapper Chefket sieht Sachspenden etwas kritisch. Er empfiehlt, dass die Leute lieber Geld spenden sollen, damit Sachen vor Ort bei lokalen Betrieben, die selbst betroffen sind, eingekauft werden. Die türkische Psychedelic Band Altin Gün macht am Donnerstag eine Benefizveranstaltung für die Erdbebenopfer. Sie werden von verschiedenen niederländischen Künstlern mit türkischen, syrischen und kurdischen Wurzeln unterstützt, um gemeinsam so viel Geld wie möglich zu sammeln.