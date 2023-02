Nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien ist der Schock und die Anteilnahme in den Communitys auch in Deutschland groß. Auch Global Pop Artists reagieren auf das Unglück. Der in Berlin Kreuzberg lebende Rapper Ezhel hat sich über Social Media zu Wort gemeldet. In seiner Instagram-Story schreibt er: Die Türkei hat die vierte Alarmstufe bekannt gegeben. Ein internationaler Appell um Hilfe. Alle Menschen auf der Welt, die das hier lesen: Landsleute von mir sind im Schutt begraben, sie brauchen Eure Hilfe, um gerettet zu werden.

Auch der deutsch-kurdische Rapper Xatar meldet sich auf Instagram und bekundet Mitgefühl:

Mit einem Video, in dem Massiv erklärt, in Gedanken bei den Betroffenen zu sein. Und er kündigt Mithilfe an

Massiv will über die Plattform GoFundMe 50.000 Euro sammeln und dafür sorgen, dass das Geld dort ankommt, wo es gebraucht wird.

Auch der türkeistämmige Rapper und COSMO-Podcaster Eko Fresh meldet sich auf Instagram und postet in seiner Story betende Hände und "Gute Besserung“ vor einem Foto der Trümmer. Dazu die Spendenkontonummer der ARD.

In ihrer Insta-Story schreibt die Singer-Songwriterin Derya Yildirim: An alle Berliner: Ich habe gerade mit dem Konservatorium für türkische Musik telefoniert und sie sammeln für die nächsten Tage Spenden in der Bergmannstraße 29. Dann kommt eine Auflistung von Schlafsäcken über Winterklamotten und Taschenlampen. Das alles werde mit Turkish Airlines an die hilfsbedürftigen Orte verschickt.

Leaving Neverland-Regisseur kritisiert geplante Michael Jackson Biopic

Eine neues Biopic über den King Of Pop Michael Jackson ist in Planung. Und es gibt Protest vom Regisseur von "Leaving Neverland" Dan Reed. Er schreibt im britischen Guardian: " Dieser Film wird einen Mann verherrlichen, der Kinder vergewaltigt hat. Die Botschaft wird sein: Wenn eine pädophile Person reich und bekannt ist, dann wird ihr die Gesellschaft verzeihen ". Das schreibt er in einem Gastkommentar für die Tageszeitung. Produziert werden soll das Biopic von dem Familienunternehmen Jackson Estate.

Dan Reed hat 2019 mit seinem Doku-Zweiteiler "Leaving Neverland" für Aufsehen gesorgt. Im Mittelpunkt der Doku steht der Vorwurf des sexuellen Missbrauchs gegen Michael Jackson. Erhoben von zwei heute Erwachsenen. Sie und ihre Angehörigen schildern, wie sich ihre Beziehung zu dem US-amerikanischen Superstar entwickelte, er ihre Karriere zunächst förderte. Und die beschriebenen Übergriffe ihr späteres Leben beeinträchtigten. Die Doku erhielt einen Emmy.

Im Guardian-Beitrag fragt Dan Reed: " Wieso versucht niemand diese Produktion zu verhindern? Es scheint als ob die Presse, seine Fans und die älteren Semester, die damit aufgewachsen sind, Jackson zu lieben, dazu bereit sind seinen ungesunden Umgang mit Kindern auszuklammern. Und sich eben nur für die Musik interessieren ". Er richtet sich mit seinen Vorwürfen auch direkt an den Biopic-Regisseur Antoine Fuqua und das Produktionsteam. Und möchte wissen: Wird der Film auch über die Vorwürfe der Betroffenen berichten? "Wie wollt ihr einen 30-Jährigen darstellen, der mit Kindern ins Schlafzimmer geht?