Pantera fliegt aus Line-Up bei Rock am Ring und Rock im Park

Die Verantwortlichen der großen Musikfestivals Rock am Ring und Rock im Park haben nach großer Kritik die Auftritte der umstrittenen Metal-Band Pantera abgesagt. Auf den offiziellen Social Media-Kanälen heißt es unter anderem: "In den letzten Wochen haben wir viele intensive Gespräche mit Künstler*innen, unseren Partner*innen und euch, den Festivalfans, geführt, uns mit der Kritik weiter gemeinsam auseinandergesetzt und uns dazu entschlossen, die Band aus dem Programm zu nehmen."

Hintergrund ist, dass der Sänger der Band Phil Anselmo in der Vergangenheit mit rechtsradikalem Verhalten aufgefallen war. Bei einem Konzert 2016 hatte er auf der Bühne den Hitlergruß gezeigt und eine rassistische Parole ins Publikum gebrüllt. Dafür war er heftig kritisiert worden und hatte kurz darauf per Video um Entschuldigung gebeten.

In einem Statement der Rock am Ring-Verantwortlichen vor zwei Wochen hieß es unter anderem, dass ihnen mehrfach glaubwürdig versichert worden sei, dass er sein Verhalten aufrichtig und tief bereue. Die Kritik an den geplanten Auftritten der Band war jedenfalls groß.

Autorin und Aktivistin Jasmina Kuhnke und Rapper Chefkat zum Beispiel hatten den geplanten Auftritt kritisiert und die Diskussion darüber mit ins Rollen gebracht. Kuhnke schreibt bei Twitter: "Respekt an Rock am Ring für diese Entscheidung!" Chefket schreibt bei Instagram unter anderem: "Respekt an alle die laut gewesen und in Diskussionen getreten sind sowie klar Stellung bezogen haben. Hier ist der Beweis, was das bewirken kann."

Spotify kündigt Entlassungen an

Der Musik-Streaming-Markftührer Spotify aus Schweden hat angekündigt, Angestellte zu entlassen. Spotify-Chef Daniel Ek hat die Stellen-Kürzungen in einer Nachricht an die Angestellten mitgeteilt. Sechs Prozent der Angestellten sollen demnach entlassen werden. Das sind laut Medienberichten rund 600 Menschen.

Die Betriebskosten sollen laut der Mitteilung im letzten Jahr doppelt so hoch gewesen sein wie das Umsatzwachstum. Weiter heißt es, dass das auf Dauer nicht zu stemmen sei, selbst nicht in einem normalen Wirtschaftsumfeld und umso weniger in der aktuellen Wirtschaftslage. Auch andere Tech-Unternehmenwie Meta oder Microsoft haben in letzter Zeit Kündigungen bekanntgegeben t.

Nun passiert das auch bei Spotify. Dabei sollen gerade in den letzten Pandemie-Jahren die Abo-Zahlen weiter gestiegen sein - Abos und Werbung sind die Haupteinnahmequellen von Spotify. Das Unternehmen hat daraufhin mehr Leute eingestellt.

"Rückblickend war ich zu ambitioniert bei Investitionen, die unser Umsatzwachstum überholten", schreibt Ek. Spotify steckt große Summen in den Ausbau des Podcast-Geschäfts. Im Frühjahr letztes Jahr ist auch die Werbepartnerschaft mit dem großen Fußballclub FC Barcelona bekanntgegeben worden. Kostenpunkt für Spotify laut Medienberichten: rund 65 Millionen Euro pro Jahr.

Ek schreibt, er nehme die Verantwortung für die Schritte, die sie hierher gebracht haben, also auch für die Entlassungen. Was die aktuelle Entwicklung für Nutzer*innen bedeutet, bleibt abzuwarten. Noch ist der Abo-Preis gleich. Aber auch die Konkurrenz um Apple und zuletzt auch Amazon haben die Preise erhöht. Es wird erwartet, dass das auch bei Spotify demnächst er Fall sein wird.