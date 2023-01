Ambient- und LoFi-Sounds: Neue Studie zu Einschlafmusik

Neue Studie zu Einschlafmusik

Einige von uns hören Musik, um besser einschlafen zu können. Jetzt haben Forschende untersucht, was für Musik wir dafür auswählen. Grundsätzlich lag - für viele wahrscheinlich wenig überraschend - vor allem ruhige Instrumentalmusik weit vorn, die in Richtung ambient oder lo-fi geht. Das Team um die Wissenschaftlerin Rebecca Jane Scarratt von der Universität in Aarhus in Dänemark haben für ihre Studie knapp 1.000 erstellte "Einschlaf-Playlists" bei Spotify mit mehr als 100 Follwer:innen analysiert – insgesamt rund 225.000 Lieder. Der Song "lovely (with Khalid)" von Billie Eilish und Khalid war im Verhältnis oft unter den ausgewählten Songs und zählt eher zur Kategorie "bekannte Pop-Songs", vereint aber häufige Faktoren wie akustische Instrumente, mittleres bis langsames Tempo oder langgezogene Melodien.

Die Forschenden haben aber auch herausgefunden, dass die Musik-Auswahl durchaus divers ist. Unter den untersuchten Einschlaf-Tracks war der up-tempo Song "Dynamite" der K-Pop-Superstars BTS der häufigste Song, was auch an der Beliebtheit der Band liegen dürfte. Die Forschenden argumentieren, dass Faktoren wie der persönliche Bezug zu Songs eine Rolle spielen können. Die Ergebnisse legen also nahe, dass es nicht "die eine" Musik gibt, die allen beim Einschlafen hilft. Warum wir bestimmte Songs als "Einschlaf-Hilfe" auswählen – das ist die Frage, die weiter untersucht werden sollte, schreiben die Studien-Verantwortlichen.

Beyoncé mit kontroversem Live-Comeback in Dubai

Im Rahmen der inoffiziellen Eröffnung eines Luxus-Hotels am Samstag in Dubai in den Vereinigten Arabsichen Emiraten hat Musik-Ikone Beyoncé für eingeladene Gäste performt. Viele Promis und Influencer waren mit dabei. Beyoncé soll laut der britischen Zeitung The Guardian 19 Songs gespielt haben. Mehreren Medienberichten zufolge soll sie angeblich mehr als 20 Millionen US-Dollar für den Auftritt bekommen haben.

Um das Konzert offenbar noch exklusiver zu halten, sollten keine Handy-Aufnahmen gemacht werden. Das hat nicht so gut geklappt – möglicherweise auch bewusst, wird spekuliert. US-Sängerin Lizzo schreibt, sie habe die Show live bei Instagram gesehen. Im Netz kursieren einige Videos, die die pompöse Show mit Special-Effects und großer Tanz-Performance zeigen.

Die große Show sorgte aber auch für Irritationen. Einige Kommentare zum Auftritt auf Social-Media-Plattformen thematisieren etwa die Menschenrechtslage in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Auch wenn es unterschiedlich durchgesetzt wird – Homosexualität etwa ist in den Vereinigten Arabischen Emiraten illegal. Es droht sogar die Todesstrafe. Gerade Beyoncés aktuelles Album "Renaissance" dagegen ist von der Schwarzen, queeren Community und Kultur inspiriert und feiert diese. Von dem Album soll sie keinen Song performt haben.

Dass Beyoncé auftritt, war erst kurz vorher vermutet worden. In der Vergangenheit hat öffentliche Kritik an Auftritten in Ländern mit Menschenrechtsverletzungen durchaus zu Absagen geführt. Bei Nicki Minaj in Saudi Arabien zum Beispiel. Justin Bieber hat seinen Auftritt da vor zwei Jahren trotz entsprechender Forderungen durchgezogen. Zuletzt hat Ex-Spice Girls-Sängerin Melanie C einen Silvester-Auftritt in Polen wohl wegen Queerfeindlichkeit im Land abgesagt.

Sam Smith reagiert auf all-male Nominierten-Liste in "Best-Artist"-Kategorie bei BRIT Awards

Bei der Preisvergabe Anfang 2022 waren die Kategorien beim größten britischen Musikpreis "BRIT Awards" zum ersten Mal genderneutral. Vor rund zwei Wochen sind die neuen Nominierten bekanntgegeben worden. In der wichtigen Kategorie "Best Artist" sind allerdings nur Männer nominiert. Mit Sam Smith hat sich jetzt eine bedeutende Global-Pop-Persönlichkeit dazu geäußert. Im Interview mit der britischen Zeitung "The Sunday Times" sagt Sam Smith: "Es ist eine Schande. Es geht voran, aber es ist offensichtlich, dass wir noch nicht am Ziel sind. Wenn ich diese Liste sehe, weiß ich, dass es noch ein langer Weg ist."

Weiter wird Sam Smith zitiert: "Es ist unglaublich frustrierend. Es fühlt sich so an, als sollte es eigentlich einfach sein. [Die Brits] müssen alle feiern. Denn es geht nicht nur darum, Awards zu bekommen. Kinder schauen Award-Shows im Fernsehen und denken: 'Auch ich kann solche Musik machen.' Wenn ich mehr queere Menschen bei solchen Award-Shows gesehen hätte, hätte es ein Feuer in meinem Herzen entfacht. Awards sind dazu da, Menschen zu inspirieren."

Das ganze hat noch eine extra Bedeutung, denn Sam Smith und die BRITS haben eine besondere Vergangenheit. Sam Smith ist nicht-binär. 2019 war das Coming Out. Danach hat sich Sam Smith öffentlich für Genderneutralität bei Awards ausgesprochen. Manche sagen, dadurch gab’s die Kategorie-Änderung bei den BRIT Awards. Andere argumentieren, dass das auch ohne Smith passiert wäre. Dass diesmal nur Männer "Best Artist" werden können, begründen die BRITS mit der Situation im Musik-Business. Es sei enttäuschend, aber man müsse sehen, dass es 2022 einfach weniger Frauen aus Großbritannien mit großen Releases gegeben habe als 2021, heißt es. Nichtsdestotrotz gab es sie, argumentieren viele zu Recht. Charli XCX oder Little Simz sind nur zwei Beispiele. Die BRIT Awards werden am 11. Februar vergeben.