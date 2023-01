Meriem Gerasimenko aus Belarus droht Gefängnisstrafe

Prozess gegen Sängerin Meriem Gerasimenko startet

Meriem Gerasimenko ist Popsängerin aus Minsk, bekannt durch die Casting Sendung "The Voice" und unter ihrem Künstlernamen Meriem sehr erfolgreich. Im August letzten Jahres hatte sie als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine draußen vor einer Bar gesungen. Den Song "Obyimi" von der ukrainischen Band Okean Elzy. Er heißt so viel wie "Umarme mich" und ist ein bekannter Anti-Kriegs-Song auf Ukrainisch. Meriem hat ihn gecovert und ist danach verschwunden. Später ist rausgekommen, dass sie mit dem Bar-Besitzer und Angestellten der Bar festgenommen und verhaftet wurde.

Jetzt beginnt der Prozess gegen Meriem Gerasimenko in Minsk, der Hauptstadt von Belarus. Ihr drohen bis zu vier Jahre Haft. Die Anklage lautet: "Aktive Teilnahme an Gruppenaktionen, die grob gegen die öffentliche Ordnung verstoßen." Belarus ist Russlandnah, Machthaber Lukaschenko ist enger Verbündeter von Putin. Meriem hat sich mit dem Song klar gegen diese Politik positioniert. Bei ihrem Auftritt hat sie ein weißes Shirt mit einem roten Herzen getragen – weiß und rot ist ein Symbol der demokratischen Opposition. Lukaschenko-Befürworter nannten den Auftritt "schamlos".

Kürzungen bei Newcomer-Format BBC Music Introducing

Das britische Radioformat BBC Music Introducing war der Start von vielen Karrieren: von Little Simz über Florence and the Machine bis hin zu Ed Sheeran. Artists aus ganz UK schlagen ihre Musik online vor und haben die Möglichkeit, in den lokalen Radios gespielt zu werden. Little Simz hat zum schon mit 16 Jahren ihr Mixtape bei BBC Introducing eingereicht und wurde später im ganzen Land gespielt.

Jetzt sollen die Sendungen von BBC Music Introducing massiv gestrichen werden. Zwei Drittel der regionalen Sendungen sollen eingestellt werden, nur noch elf von ehemals 32 sollen bleiben. Das haben die Moderator:innen jetzt erfahren. Das verkleinert auch die Chance der Artists, im Radio gespielt zu werden.

Künstler:innen und Verbände der Musikindustrie kritisieren diesen Einsparungs-Schritt: Sie sagen, dass BBC Music Introducing enorm wichtig ist für die britische Newcomer-Szene. Die Künstlerin The Anchoress ist sehr besorgt. Sie schreibt auf Twitter: "BBC Introducing ist eine entscheidende Pipeline für jeden, der versucht, in die Branche zu kommen – ohne die Unterstützung eines großen Labels oder eigene finanzielle Unterstützung. Ohne die Show wird die Musik immer mehr in die Domäne von ein paar privilegierten Menschen geraten. Es ist wichtig, dass sie weiterbesteht."

Auch Musikverbände sehen es ähnlich. 13 Organisationen haben sich zusammengetan und in einem offenen Brief an den Vorsitzenden der BBC darum gebeten, die Sendungen nicht zu kürzen. Denn es sei so schon schwer genug für aufstrebende Künstler:innen, in die Musikindustrie reinzukommen, vor allem außerhalb von großen Städten. Die BBC hat noch nicht offiziell reagiert.

Schmyt und Jerry Heil gewinnen Music Moves Europe Award

Das Eurosonic Festival in den Niederlanden ist gestartet. Auf dem Showcase Festival werden internationale Artists und Newcomer:innen gepusht und erhalten vor allem mediale Aufmerksamkeit oder werden später von Veranstalter:innen gebucht. Zum Auftakt gibt es die Music Moves Europe Awards. Und obwohl es sehr selten ist, dass deutschsprachige Künstler:innen so einen internationalen Award gewinnen, hat dieses Jahr Schmyt den Preis gewonnen. In den letzten Jahren haben Artists wie Rosalía, Dua Lipa oder Stromae den Award gewonnen. Aber Schmyt hat eine große Fanbase und da es ein Publikumspreis ist, konnte diese aktiv werden und für ihn abstimmen.

15 Acts waren insgesamt nominiert und fünf haben gewonnen. Der Gewinn: 10.000 Euro und ein Förderprogramm für die eigene Karriere. Außerdem gab es 5.000 Euro, um die nächste Tour ökologischer zu gestalten. Eine andere Gewinnerin ist Jerry Heil, Sängerin und Youtuberin aus der Ukraine. Seit Beginn des Krieges hat sie unter anderem auch mehrere Songs gemacht. In ihrer gemeinsamen Musik geht es darum, für Frieden zu werben und die ukrainische Kultur hervorzuheben.

Neue Tracks von Ian Lasserre, Kali Uchis und Emir Taha

"Eu Vim Para Cantar" hat etwas von tanzbarer und entspannter Lounge-Musik und ist ein sanfter Sambatrack. Er sagt: "Die Sprache des Samba war, ist und wird auch in Zukunft ein wichtiges Bindeglied auf meinem musikalischen Weg sein. Mein Großvater hat gesungen, mein Vater hat gesungen und singt immer noch." Ganz passend: "Eu Vim Para Cantar" heißt übersetzt auf Deutsch: "Ich bin zum Singen gekommen." Ian Lesserre kommt ursprünglich aus San Salvador, hatte aber schon immer eine Liebe zur brasilianischen Musik.

In "I Wish You Roses" singt Kali Uchis auf einer sinnlichen Melodie darüber, dass man Menschen aus seinem Leben entlässt, ohne nachtragend oder verbittert zu sein. Sie feiert die Zeit, die sie miteinander hatten. Auch wenn die Herzen auseinanderdriften, gehört jede Form von Liebe, die Kali Uchis an eine Person abgegeben hat, für immer dieser Person.

"Astigmat" – ein Mischmasch aus Lo-fi, anatolischer Psychedelik mit Sounds aus Südlondon. Emir Taha lebt mittlerweile in London. Zum Song schreibt er, dass es um einen inneren Konflikt nach einer Trennung geht. Einerseits macht man sich weiter Hoffnung, zusammen zu kommen. Andererseits weiß man, dass es sinnlos ist, seine Gedanken an jemanden im Kopf zu behalten, wenn sich diese Person bereits im Leben weiterentwickelt hat. Irgendwann laugt dieser Konflikt einen aus und man weiß nicht mehr, was man denken soll und sieht gewisse Sachen nicht mehr. Deswegen heißt der Song auch "Astigmat", auch bekannt als Hornhautverkrümmung.