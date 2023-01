Bad Bunny wird Executive Producer für queere Netflix-Serie

Erst vergangenen Monat hat er sämtliche Streaming-Rekorde gebrochen, ist zum dritten Jahr in Folge der meistgehörte Künstler der Welt. Jetzt hat der Sänger als ausführender Produzent für die kommende Netflix-Adaption des New-York-Times-Bestsellers "They Both Die in the End" unterschrieben, wie der Rolling Stone bestätigt. Die Serie, die auf dem Roman von Adam Silvera basiert, wird auch von Bridgerton-Schöpfer Chris Van Dusen, Yellowjackets-Produzent Drew Comins und Silvera selbst unterstützt.

In der Serie geht es um die Frage: Was würden wir tun, wenn wir wüssten, wann wir sterben werden? Im Mittelpunkt des Buches stehen zwei Charaktere, Mateo Torrez und Rufus Emeterio, die beide einen Anruf von "Death-Cast" erhalten, einer Firma, die den Tod von Menschen vorhersagt. Nachdem sie ihr Schicksal erfahren haben, treffen sich die beiden Fremden über eine App namens "Last Friend" und sie erleben "ein letztes großes Abenteuer - um ein ganzes Leben an einem einzigen Tag zu leben", heißt es in der Inhaltsangabe.

Van Dusen wird das Drehbuch zur Serie "They Both Die at the End" schreiben, der 2017 als erster Jugendroman mit queeren, lateinamerikanischen Charakteren auf Platz eins der New-York-Times-Bestsellerliste landete. Während der Pandemie erlebte der Roman dank TikToks #BookTok einen erneuten Popularitätsschub und wurde 2021 zum meistverkauften Buch für junge Erwachsene und eroberte den Spitzenplatz auf der begehrten Times-Liste zurück.

Es ist das erste Mal, dass Bad Bunny ausführender Produzent bei einer Serie ist - Schauspielerfahrung in Hollywood hat er aber schon. Er stand letztes Jahr in der Actionkomödie "Bullet Train" mit Brad Pitt vor der Kamera. In der Serie "Narcos: Mexico" hat er auch mitgewirkt und auch im kommenden Spider-Man-Universum-Film "El Muerto" wird er mitspielen.

Bad Bunny hat auch immer wieder seine Solidarität mit der LGBTQ+-Gemeinschaft zum Ausdruck gebracht. Bei einem Auftritt in der Tonight Show Starring Jimmy Fallon im Jahr 2020 trug er ein T-Shirt mit der Aufschrift "They Killed Alexa. Not a Man in a Skirt" und protestierte damit gegen die transfeindliche Berichterstattung der Medien über den Mord an der puerto-ricanischen Transgender-Frau Alexa Negrón Luciano.

Im darauffolgenden Jahr trat er im Musikvideo zu "Yo Perreo Sola" ("Ich twerke alleine") in Drag auf, einem Lied über Frauen, die in Clubs tanzen wollen, ohne von Männern beachtet zu werden. Obwohl er mit starker Anti-LGBTQ+-Reaktion auf das Video rechnete, ließ er sich nicht abschrecken. "Ich habe es gemacht, um denjenigen, die es brauchen, Unterstützung zu zeigen ", sagte er dem Rolling Stone. " Ich bin vielleicht nicht schwul, aber ich bin ein Mensch, der sich kümmert. "

Studie zeigt: Vinyl-Boom vor allem bei Gen Z

Eine neue Untersuchung vom US-amerikanischen Unternehmen "Luminate" hat jetzt ganz konkrete Aussagen, wie im Jahr 2022 Musik gehört wurde. Dafür wurde eine große Datensammlung aus der ganzen Welt analysiert. Berücksichtigt wurden zum Beispiel Streaming-Zahlen, physische und digitale Verkäufe und Social Media Klicks. Während CD-Käufe zurückgehen, lässt sich ein klarer Vinyl-Boom feststellen. Aber: Nur 50 % aller Schallplatten-Käufer haben selbst einen Plattenspieler zu Hause. Schallplatten sind also wieder voll im Trend – die meisten hängen dann aber, wie es aussieht, doch nur an der Wand.

Während der Großteil der Welt fast nur noch Musik streamt, kaufen Taylor Swift Fans überwiegend physische Tonträger. Ganze 62 % ihrer Fans haben Schallplatten, CDs oder Kassetten von ihrem Album "Midnights" im letzten Jahr gekauft. Damit hat sie einen Rekord gebrochen: Eine halbe Million verkaufte Schallplatten in der ersten Woche.

Schallplatten sind ja eher ein Relikt der älteren Generation – die Daten zeigen aber, dass die meisten Vinyl-Fans zur Gen Z gehören, also 13 bis 28 Jahre alt sind. Außerdem gibt die Gen Z auch insgesamt mehr Geld für Musik aus als alle anderen Altersgruppen – für Streaming und Platten, Kassetten, aber auch Merch. Die meisten von ihnen entdecken neue Musik über kurze Clips auf TikTok oder Snapchat, aber auch durch Serien.

Die großen Gewinner aus 2022 sind Bad Bunny, Beyoncé und Taylor Swift – ihre Alben waren alle auf der Nummer 1 der Charts, aber während Bad Bunny das mit 100 % digitalen Streams erreicht hat, war bei Beyoncés Album "Renaissance" nur knapp die Hälfte der Hörerinnen und Hörer ein Streaming-Publikum. Bei Taylor Swift ist der Anteil der digitalen Streams im Vergleich zu physischen Verkäufen noch kleiner.

Auch die Lieblingsthemen der Fans wurden in der Untersuchung nach Genres aufgeschlüsselt: Bei den meisten Genres wie HipHop, Rock und Latin liegt bei den Fans das Thema mentale Gesundheit ganz vorne.

Janelle Monáe erhält Critics Choice Award

Bei dem US-amerikanischen Kritiker-Preis werden die besten Film- und Fernsehauftritte geehrt – aus der Sicht von Kritikern und Journalist*innen.

Diesmal hat die Sängerin und Schauspielerin Janelle Monáe den "See Her Award" erhalten. Damit werden Personen geehrt, die für die Gleichstellung der Geschlechter stehen, authentisch sind und gegen Stereotype ankämpfen. Janelle Monáe bedankte sich mit einer emotionalen Rede: " Das ist eine zutiefst persönliche Entscheidung für mich, weil ich mit Eltern aus der Arbeiterklasse aufgewachsen bin. Meine Mutter war Hausmeisterin, mein Vater ein Müllmann. Es ist sehr persönlich, weil ich nicht binär bin. Ich bin queer und meine Identität beeinflusst meine Entscheidungen und meine Arbeit. "

Den Preis für den besten fremdsprachigen Film hat der Film "RRR" von S.S. Rajamouli erhalten. Der Actionfilm spielt in der Kolonialzeit in Indien, in den 1920er-Jahren. Zwei Revolutionäre gehen auf Reisen und kämpfen für ihr Land. Der Titelsong "Naatu Naatu" erhielt auch den Preis für den besten Song.

Auch das Team vom Film "Black Panther: Wakanda Forever" hat zwei Preise bekommen. Angela Bassett wurde beste Nebendarstellerin, und außerdem wurde der Film für das beste Kostümdesign ausgezeichnet.

Den Preis als beste Schauspielerin in einer Drama-Serie erhielt Sängerin und Schauspielerin Zendaya für ihren Auftritt in der Fernsehserie Euphoria.

Rapper Loyle Carner mit tauscht Tickets gegen Omas Rezepte

Ihr wollt unbedingt auf ein Konzert gehen, wartet vielleicht eine Sekunde zu lang - und dann ist das schon ausverkauft! Genau das ist den Fans von Loyle Carner passiert. Aber der Rapper hat eine Lösung dafür, wie seine Fans doch noch an Tickets seiner Euopatour kommen können, die bis auf einen Gig ausverkauft ist. Der Rapper hat auf Twitter angekündigt, dass er Tickets gegen Fußballtrikots, Loyle Carner Tattoos, oder Rezepte von der Großmutter tauscht. Einige haben sich deswegen tatsächlich Loyle Carner Tattos stechen lassen, unter anderem mit dem Coverbild seines Albums "Not waving, but drowning". Ein anderer Fan postet Bilder von Omas Lieblingsrezept einer gefüllten Pasta mit Prosciutto und Bechamel in die Kommentare. Jemand anderes schreibt ihre Masterarbeit über Loyles Album vom letzten Jahr "Hugo" und fragt, ob das als Grund für ein Ticket gelte. Ein Fan fragt sogar, ob man nicht die Oma tauschen könnte.

Loyle Carner ist ein großer Name im HipHop. Er wurde als bester HipHop/Grime/Rap Artist bei den diesjährigen Brit Awards nominiert, einem der wichtigsten Musikpreise Großbritanniens.