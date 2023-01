Afrima Awards ehren afrikanische Artists

Musik aus Afrika ist weltweit im Mainstream angekommen, Künstler wie Wizkid oder Burna Boy spielen ausverkaufte Hallentouren auf der ganzen Welt. Am Sonntagabend wurden in Dakar zum achten Mal die All Africa Music Awards verliehen. Der Preis, kurz "AFRIMA", ist der größte afrikanische Musikpreis. Mit dieser Veranstaltung möchte sich die afrikanische Musikszene zeigen.

Als großer Gewinner ging Davido hervor – er erhielt gleich drei Preise, unter anderem den Titel "Bester Künstler afrikanischer inspirierender Musik". Burna Boy aus Nigeria hat in den Kategorien "Bester afrikanischer Act" und "Album des Jahres" gewonnen. Auch Sängerin Faouzia aus Marokko gleich in zwei Kategorien abgeräumt: "Beste Künstlerin in Nordafrika" und "Beste Künstlerin in der Diaspora". Bei Instagram schreibt sie, dass sie sprachlos ist, und postet Videos von der Awardshow.

Faouzia ist in Casablanca geboren, aber mit fünf Jahren mit ihrer Familie nach Kanada gezogen. Vergangenes Jahr hat sie ihre Hit-Single "RIP, Love2 rausgebracht. Er wurde seitdem fast 100 Millionen mal gehört. Die ganze Afrima Show war voller Auftritte von afrikanischen Artists, wie Tiwa Savage oder Black Sherif. Den Award für den "Besten afrikanischen HipHop Künstler" hat Marwan Moussa aus Ägypten abgeräumt, "Album des Jahres" ist "Love, Damini" von Burna Boy. In der Kategorie "Breakout Artist" hat Asake aus Nigeria gewonnen.

Japanischer Synth-Pop-Pionier Takahashi gestorben

Der japanische Musiker Yukihiro Takahashi ist im Alter von 70 Jahren gestorben. Takahashi hat in den letzten Jahren mit vielen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt. Trotzdem schockt sein Tod nun seine Fans und Wegbegleiter. Musiker und Band-Kollegen wie Ryuichi Sakamoto haben auf Instagram ihr Beileid bekundet.

Takahashi war der bekannteste Drummer aus Japan und hat auch mit seinen Solo-Projekten Musikgeschichte geschrieben.Neben seiner Solo-Karriere hat er auch das Musiktrio "Yellow Magic Orchestra" gegründet, wo er gesungen und Schlagzeug gespielt hat. Damit hat er in den 70er und 80er Jahren das Electro- und Synth Pop Genre stark beeinflusst. In Japan wird das Genre übrigens "Technopop" genannt. Neben Synth Pop haben Yellow Magic Orchestra auch den Detroit Techno und HipHop geprägt

In Asien hat die Musik von Yellow Magic Orchestra ähnlichen Pionier-Status wie in Europa zum Beispiel Kraftwerk. Der japanische Sound klingt aber ausgelassener, vielseitiger und kombiniert perfekt radiotauglichen Pop mit experimentellen elektronischen Elementen. Neben der Musik war Takahashi auch Schauspieler und hat außerdem auch Soundtracks für Filme und Videospiele gemacht.

Neues Buch für mentale Gesundheit während Tourneen

Schlafmangel, keine Privatsphäre, komplett anderer Tagesablauf und ganz viel Stress – so sieht der Alltag von vielen Künstler*innen während einer Tour aus. Das neue Buch "Touring and mental health: The music industry manual" soll Betroffenen jetzt dabei helfen, die mentale Gesundheit während der Tour aufrecht zu erhalten, wie eine Art Anleitung. Autorin ist Tamsin Embleton, Psychotherapeutin und ehemalige Bookerin. Sie ist auch Mitbegründerin des "Music Industry Therapist Collective", welches Workshops zu mentaler Gesundheit anbietet. In ihrem neuen Buch geht es um Themen wie Depression, Sucht, Lampenfieber oder Panikattacken.

Neben Therapeuten, Performance Coaches und Ernährungsberatern hat sie auch mit vielen Artists gesprochen, wie zum Beispiel mit Four Tet oder Nile Rodgers, der Hits für Daft Punk, Madonna oder David Bowie produziert hat. Aber auch mit Philip Selway von Radiohead spricht sie in dem Buch über mentale Gesundheit. Selway sagt über das Buch: "Ich wünschte, dieses Buch hätte es schon gegeben, als ich anfing zu touren … Es sollte das Erste sein, was wir alle einpacken, wenn wir uns auf den Weg machen." Das Buch liefert konkrete Tipps zu den verschiedensten Bereichen - neben psychischen Erkrankungen geht es auch darum, wie man auf Tour fit bleibt, sein Liebesleben aufrecht erhält, oder mit Medien spricht. Der Vorverkauf für das Buch "Touring and Mental Health" ist jetzt gestartet, es erscheint im März.

Neue feministische Benefiz-Compilation "Woman, Life, Freedom"

Auf der Compilation ist nur Musik von iranischen Künstlerinnen. Sie widmet sich den Menschen, die gegen das iranische Regime protestieren. Laut einem Statement auf der Musikplattform Bandcamp ist sie besonders für die Frauen im Iran, die Schweigen, Zensur und erzwungene Kontrolle ertragen mussten. Frauen dürfen im Iran nicht öffentlich singen und tanzen, weswegen viele Künstlerinnen das Land verlassen haben oder sich verstecken mussten.

Dass der Song am 16.01.2023 erscheint, ist wahrscheinlich kein Zufall. Genau heute vor vier Monaten ist Mahsa Jina Amini durch iranische Sicherheitskräfte gestorben, was die Proteste gegen die iranische Regierung ausgelöste. Kuratiert wurde die "Woman, Life, Freedom" Compilation von AIDA, die in San Francisco als DJ und Produzentin lebt, und Nesa Azadikhan, DJ, Musikerin und Promoterin. Beide kommen ursprünglich aus Teheran. Momentan kann man zwei Songs hören. Die komplette Compilation mit zwölf Songs kommt am Freitag raus. Die Hälfte der Einnahmen gehen an die Organisation Iranian Diaspora Collective. Sie setzt sich u.a. dafür ein, dass Menschen im Iran über den Dienstleister der VPNs auf das Internet zugreifen können.

In Straßburg ziehen heute zudem Tausende Menschen zum Europaparlament. Sie fordern, dass die iranischen Revolutionsgarden als Terrororganisation eingestuft werden. Europaweit kommen Busse oder sogar ein Flieger aus Schweden mit Demonstrierenden nach Straßburg. Auf den Busfahrten wird ertönen Protestsongs, wie "Marg Bar Kolle Nezam" ("Tod dem gesamten System") des iranischen Rappers Shapur.