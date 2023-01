Meek Mill im Präsidentenpalast

Meek Mill erntet Kritik für Video in Ghana

Der US-Rapper sorgte jetzt mit einem neuen Video für Aufsehen. Allerdings nicht so, wie er es sich erhofft hat. Er hat sein neustes Musikvideo im ghanaischen Präsidentenpalast gedreht, dem sogenannten Jubilee House - und das ohne offizielle Erlaubnis. Meek Mill war dahin eingeladen worden und hat den ghanaischen Präsidenten sprechen dürfen, ihm von seiner negativen Erfahrung mit dem amerikanischen Justizsystem erzählt. Offensichtlich hat der HipHop-Star die Wartezeit bis zur Audienz kreativ genutzt: Man sieht Meek Mill an verschiedenen Orten im Präsidentenpalast rappen, mit seiner Crew im Hintergrund, unter anderem am offiziellen Rednerpult des ghanaischen Präsidenten.

Und dafür gabs Kritik, viele Beiträge ghanaischer Twitter-User und Video-Blogger, aber auch aus den USA. Allgemeiner Tenor: Meek Mills Auftritt ist mit Blick auf die Bedeutung des Präsidentenpalasts völlig unangemessen. Vor allem da er vor Ort auch noch nicht jugendfreie Sprache wie das N-Wort und das F-Wort benutze. Viele fragen sich auch, wie Meek Mill das Video vor Ort überhaupt unbemerkt drehen konnte. Der ehemalige ghanaische Bildungsminister Sam Ablakwa schreibt: " Der Präsidentenpalast ist ein Hochsicherheitsbereich. Alle Verantwortlichen sollten gefeuert werden. " Und Meek Mill schreibt auch - nämlich Entschuldigungen. Er hat das Video sofort zurückgezogen, es war im Übrigen auch nur ein Ausschnitt aus dem kommenden Musik-Video, den er als Teaser benutzt hat. Dazu hat Meek Mill geschrieben, er wollte eine Verbindung von Afro-Amerikanern zu Afrikanern schaffen, von seiner Musik zu dem Land Ghana, denn Musik sei ja ein verbindendes Element. Auf keinen Fall wollte er das Land Ghana beleidigen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Lollapalooza kommt nach Indien - als Zero-Waste-Festival

Es ist das Thema in der indischen Musik-Szene. Ende Januar wird das Lollapalooza Festival nach Indien kommen, auf eine Rennstrecke in Mumbai. Auf der Bühne werden an der Seite von einigen indischen Artists dann große internationale Acts stehen wie Imagine Dragons, Diplo oder The Strokes. Die Festival-Serie Lollapalooza wurde 1991 in den USA ins Leben gerufen, damals als wichtiges Festival der alternativen Musikszene. Inzwischen ist das Lollapalooza eine weltweite Attraktion, die Reihe wanderte weiter nach Südamerika, das erste Festival in Europa fand 2015 in Berlin statt. Die Ausdehnung nach Indien gilt als der nächste Meilenstein.

Ein anderer Meilenstein - für Festivals dieser Größe weltweit - soll die Ökobilanz von Lollapalooza Indien sein. 60.000 Besucher werden erwartet, das Festival soll aber ein "Zero-Waste"-Festival sein, auf dem Festival gibt es Mülltrennung, der Abfall wird reduziert und auf Mülldeponien umgeleitet oder kompostiert, wenn biologisch abbaubar. Auch ansonsten soll das Lollapalooza Indien ein Vorbild für vergleichbare Festivals sein, außerhalb Europas spielte die Umweltverträglichkeit bei solchen Großevents bisher keine Rolle. Es gibt Stationen mit kostenlosem Wasser, um die Einführung von Plastikflaschen zu vermeiden, stattdessen werden biologisch abbaubare Becher benutzt. Alle Lebensmittel, die beim Festival nicht verkauft werden, sollen für wohltätige Zwecke gespendet werden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Instagram angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Instagram. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Dr. Dre untersagt Republikanerin Verwendung von "Still D.R.E"

Großer Beef in den USA zwischen den Republikanern und der HipHop-Szene. Grund ist die ungewöhnliche Verwendung des Klassikers. "Still D.R.E" von Dr. Dre. Eine Republikanerin hat diesen Song jetzt für ein Video in Sachen Eigenwerbung benutzt. Marjorie Taylor Greene ist ein Mitglied der republikanischen Partei im US-Repräsentantenhaus, selbst für republikanische Verhältnisse gilt sie als Rechtsaußen. Am Montag hat sie ein Video gepostet, mit dem sie die Wahl ihres Kollegen Kevin McCarthy zum Sprecher des Repräsentantenhauses am Samstag (07.01.23) und ihre unterstützende Rolle darin feiert. Dieses Video war eben mit dem Instrumental von "Still D.R.E" unterlegt. Greene läuft im Clip durch Flure im Repräsentantenhaus, sie macht halt vor einem Poster mit der Aussage, "Es gibt nur zwei Geschlechter, glaubt an die Wissenschaft", was als eine Beleidigung der LGBTQ Community verstanden werden darf. Dann bekommt sie einen Anruf von Donald Trump und macht das erste Selfie mit Kevin McCarthy nach dem Sieg in der Abstimmung.

Also alles Sachen, die Dr. Dre, nicht unbedingt abfeiert. Deswegen ließ der als Urheber des Songs das Video von allen sozialen Plattformen entfernen und gab dazu ein Statement ab. Er würde niemals Politikern die Verwendung seiner Musik erlauben, ganz besonders nicht einer so hasserfüllten und spaltenden Person wie Marjorie Taylor Greene. Die konterte direkt: Sie habe lediglich das Instrumental verwendet und würde niemals ein Video mit den frauenfeindlichen und die Polizei beleidigenden Worten von Dre benutzen. Aus dem Netz gabs vor allem Hohn und Spott. Dies sei die neue Definition von Cringe, postete der Politik-Experte Rick Wilson.