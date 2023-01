AnnenMayKantereit spielen in Lützerath

Klima-Aktivisten belagern das kleine Dorf Lützerath gut 50 Kilometer westlich von Köln, um es vor dem Kohlebergbau zu retten. Jetzt haben die Proteste dort ihren eigenen Soundtrack. AnnenMayKantereit haben gestern ein Konzert an der Mahnwache Lützerath gespielt, um die Klima-Aktivisten zu unterstützen. 1500 Menschen haben den Protesten und dem Konzert nach Polizeiangaben beigewohnt, sie sind den organisierenden Umweltverbänden zunächst auf eine Ortsbegehung gefolgt, die zeigen sollte, dass Lützerath keine Geisterstadt ist. Gegen 14:30 Uhr hat die Band dann ihr Open Air Set gespielt. Eigentlich sollte das direkt an der Abbruchkante des Kohlebergbaus stattfinden, wurde aber aus Sicherheitsgründen durch die Polizei verlegt. AnnenMayKantereit haben nicht nur ihre Hits gespielt, sondern auch einen eigenen Song für Lützerath geschrieben. Henning May singt darin: "Die Kohle unter diesem Dorf wird nicht gebraucht und unabhängigen Gutachten wird nicht geglaubt. Und wär die Regierung klug genug ums einzusehen, müssten die Aktivisten keine Räumung überstehen."

Er bringt auf den Punkt, was die Klima-Aktivisten behaupten und fordern. Die Aktivisten, die sich unter anderem aus Fridays for Future, Die Letzte Generation, Greenpeace und Ende Gelände zusammensetzen, fordern die Anerkennung unabhängiger Gutachten, die widerlegen, dass Deutschland die Braunkohle aus dem Tagebau Garzweiler für die Energieversorgung brauchen würde. Der Energiekonzern RWE hatte im Vorfeld alle Gelände in Lützerath aufgekauft, weil dort unterhalb des Dorfes nun Kohle abgebaut werden soll. Alle Einwohner haben Lützerath inzwischen verlassen.

Caetano Veloso und Emicida verurteilen Sturm auf Brasilia

In Brasilia haben mehrere Tausend Anhänger des abgewählten Präsidenten Jair Bolsonaro Regierungsgebäude gestürmt. Das erregt nun auch die Gemüter einiger brasilianischer Musik-Stars, denn sie sind in der Mehrheit gegen Bolsonaro, haben unter seiner Legislatur immer für einen Umschwung und für den Gegenkandidat Lula plädiert, der die Präsidentschaftswahl dann auch gewinnen konnte. Bossa Nova Legende Caetano Veloso hat schon die Militärdiktatur Ende der 60er Jahre mitgemacht, er saß als Mitglied der Tropicália Bewegung damals im Gefängnis. Heute fordert er bei Twitter mit seiner Frau, der Schauspielerin Paula Lavigne, zu Gegendemos in Rio de Janeiro und São Paulo auf.

Auch Rapper Emicida, einer der Sprecher der schwarzen Bevölkerung Brasiliens, retweetet einen Post: "Für fünf junge Leute in einem Auto, die ihr erstes Gehalt feiern, gab es 111 Schüsse. Für 4000 Betrüger, die historisches Erbe plündern, gibt es nicht einmal eine Gummigeschosse." Emicida spielt damit auf ein Ereignis vor ein paar Jahren an. Die Polizei von Rio hatte damals fünf junge schwarze Männer in ihrem Auto ohne erkennbaren Anlass unter Maschinengewehreinsatz getötet. Das hatte selbst in einem Land wie Brasilien, wo Polizeigewalt an der Tagesordnung ist, für Aufruhr gesorgt. Emicida vergleicht diesen Vorfall damit, dass gestern von der Polizei nur Tränengas eingesetzt wurde.

Sängerin Karol Conka teilt bei Instagram einen Post in dem es heißt: "Der Gouverneur von Brasilia tut gar nichts und der Sicherheitschef von Brasilia, ein ehemaliger Bolsonaro-Minister, tut so, als würde nichts passieren." Dieser Sicherheitschef, Anderson Torres, wurde in der Zwischenzeit vom neuen Präsidenten Lula entlassen. Er habe von den Drohungen, dass Gebäude gestürmt werden sollen, gewusst, und absichtlich nichts unternommen.

Grèn Sémé mit neuem Video gegen die Obrigkeit

"Désobéir" heißt der Song, zu dem die Band aus La Réunion nun ein Video veröffentlicht hat. Übersetzt heißt das "Ungehorsam sein" und darum geht es im Text, Sänger Carlo de Sacco singt von 1000 Möglichkeiten, ungehorsam zu sein gegen Regeln wie: "Iss nicht mit den Fingern!", "Nimm die Hände aus den Taschen!" und "Sei artig und bedanke Dich!". Weil das eben zum Teil so einfache Regeln sind, die schon Kindern beigebracht werden, übernehmen die auch die Hauptrolle im Video-Clip zu "Désobéir". Neben Carlo de Sacco selber, der spielt einen Lehrer und unterrichtet in einer Open Air Schule vor einer kleinen Hütte am Rande eines Dschungels auf La Réunion. Die Schüler sind in ihren Uniformen freudlos und gehorchen.

Eine zweite Gruppe Kinder erinnert vom Erscheinungsbild an "Herr der Fliegen". Sie sind bunt gekleidet und leben in der Natur. Diese Gruppe stürmt den Unterricht mit ihren Holzgewehren und straft Sänger… oder Lehrer Carlo mit Farbbomben ab. Am Ende lacht er mit den Kindern und fühlt sich sichtlich befreit, nicht mehr so streng sein zu müssen. Klingt etwas klischeehaft, ist aber wirklich unterhaltsam gespielt und hat natürlich eine schöne Botschaft: Nicht immer blind alles zu tun, was von einem von der Gesellschaft her verlangt wird. Der Musik dazu ist ein Beleg wie Grèn Sémé die Maloya – die ursprüngliche Musik der Insel La Réunion – umformen zu Pop, der mit ihrem neusten Album "Zamroza" immer mehr in Richtung Synthesizer driftet.