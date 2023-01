Doku enttarnt R. Kellys Helfernetzwerk

Der dritte und letzte Teil der Doku "Surviving R.Kelly" ist ab sofort zu streamen. Der Film enthüllt erschreckende Details. Es geht um sein Helfernetzwerk und die Familie von Sängerin Aaliyah. R. Kelly hatte Mitwisser und Mittäter.

R. Kelly, 90er-Jahre R'n'B-Ikone aus den USA, wurde im vergangenen Jahr zu einer dreißigjährigen Haftstrafe verurteilt. Wegen sexueller Ausbeutung eines Kindes, Entführung, Bestechung und Sexhandel. Die Doku-Serie hat schon in den ersten beiden Teilen erschreckende Details über R. Kellys menschenverachtende Praktiken enthüllt. In der letzten Folge widmen sich die Macher dem Helfernetzwerk, das gegen Geld weg geschaut hat. Und noch schlimmer: mitorganisiert hat. Sie halfen ihm, sich mit seinen Opfern zu treffen. Dazu gehörte die Buchung von Flügen für minderjährige Mädchen, um sie über Ländergrenzen hinweg für private Treffen einfliegen zu lassen. Ein Staatsanwalt, der als Rechtsexperte in der Doku-Serie auftritt, beschreibt R. Kelly als "Betreiber eines kriminellen Unternehmens". Ein anderer Experte sagte, dass "jeder einen finanziellen Anreiz hatte, wegzuschauen".

Die bei einem Flugzeugabsturz verunglückte Sängerin Aaliyah war noch ein Teenager, als sie eine illegale Ehe mit R. Kelly einging. Ihr Vater war wohl gegen den Kontakt zum Sänger. Die Ehe wurde dann auch aufgelöst. Aus Angst vor juristischen Konsequenzen hat R. Kelly mit der Familie des Opfers einen Deal gemacht. Eben jene Verschwiegenheitserklärung: Ihr sagt nichts vor Gericht gegen mich aus. Im Gegenzug erhaltet ihr die Rechte an meinen ersten drei Alben. Diese Verschwiegenheitserklärung diente jetzt als Beweismittel vor Gericht. Zwar war Aaliyahs Vater nicht bereit für ein Interview, aber der ehemalige Bodyguard und Vertraute des Täters R. Kelly spricht von einem "erschütternden Dokument".

Vic Mensa will in Ghana Brunnen bauen

Mit dem Brunnen-Projekt sollen bis zu 200.000 Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser erhalten. Der Vater des Rappers aus Chicago kommt aus Ghana und betreibt in seinem Geburtsland die NGO "Let them Drink Water". Gemeinsam wollen Vater und Sohn jetzt drei neue große Brunnen bohren lassen. Daran sollen dann wiederum mehrere Handpumpen angeschlossen werden. Die neuen Wasserquellen sind so wichtig, weil bis zu 60 % des Trinkwassers in diesen Regionen bisher verschmutzt und damit für Erkrankungen verantwortlich ist.

"Die drei Bohrlöcher sollen sauberes Wasser liefern. Für meine Familie in Koforidua, in einem westafrikanischen Slum, Amedzope, einem Ort in den Bergen, und in Effiduase. Viele dieser Orte haben einfach nicht den Zugang zu den lebensnotwendigen Grundlagen, wie wir sie haben." Vic Mensa

Ein Bohrloch ist schon entstanden. Die übrigen kosten je 15.000 Dollar. Die sollen über die Einnahmen aus dem Festival "Black Star Line" generiert werden. Auf dem Line Up stehen unter anderem US-Rapper Chance the Rapper und Neo-Soul-Queen Erykah Badu. Das Brunnenprojekt ist das erste gemeinsame Projekt der Musiker.

"Es ist ein Festival der afrikanischen Diaspora von der ganzen Welt. Hier geht es um Begegnung und Austausch. Die Verbindung zu unserer Herkunft wurde so vielen von uns gestohlen. Wir haben die Kraft all die Traumata zu überwinden, die wir erlebt haben. Dazu musst du aber mit den Locals zusammenarbeiten. Wir stehen gemeinsam für eine neue Erzählung. Gegen die Ausbeutung Afrikas." Vic Mensa

DJ Spoony bekommt britisches Verdienstkreuz

DJ Spoony wurde mit der British Empire Medal ausgezeichnet. In der Corona-Pandemie hat DJ Spoony über 20.000 Pfund für das staatliche Gesundheitssystem NHS gesammelt. Dabei hat DJ Spoony im Jahr 2020 das gemacht, was viele Artists getan haben: gestreamt. Aber die Garage- und R'n'B-Legende hat es für einen guten Zweck gemacht. Über zehn Wochen lang. Jeden Freitag, Samstag und Sonntag hat er sich im Studio hingestellt, die Kamera aufgebaut und über seine Social Media Kanäle stundenlang aufgelegt. DJ-Sets von Soul bis Elektro: Ein Trostpflaster im Lockdown. Über eine Million Menschen haben sich das angehört und viele Fans haben gespendet. Am Ende sind über 20.000 Pfund zusammengekommen. Sie hat DJ Spoony gespendet: an das Staatliche Gesundheitssystem und andere karitative Organisationen.