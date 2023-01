Brasilien feiert "Lulapalooza"

Brasilien ist gestern mit der Vereidigung des neuen Präsidenten Lula da Silva ins neue Jahr gestartet. Ein Mega-Event an dem mehr als 60 Global Pop Stars teilnahmen. Auf den zwei Bühnen spielten gestern unter anderem die queere Pop-Ikone Pabllo Vittar, die Elektro-Band Baiana System. Rapper wie Emicida oder Marcelo D2. Auch Tropicalia-Ikone Gilberto Gil war dabei. Selbst ehemaliger Kulturminister im ersten Kabinett Lulas vor zwanzig Jahren. Auch andere Musiklegenden Brasiliens sind aufgetreten wie zum Beispiel der Samba-Veteran Martinho da Vila. Bei dem Staraufgebot zu Ehren des Linkspolitikers Lula da Silva war der Titel auch schnell gefunden: "Festival der Zukunft" oder auch einfach "Lulapalooza".

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Instagram angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Instagram. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Popstars halfen bei Lulas Wahlsieg

Die Wahlen hatte Lula schon im Oktober gewonnen. Die meisten Global Pop-Artists haben Lula auch im Wahlkampf unterstützt. Viele Popstars in Brasilien stammen selbst aus armen Verhältnissen. Pabllo Vittar sagt, dass sie der Sozialpolitik Lulas von 2003-2010 viel zu verdanken hat. "Er weiß es nicht, aber er war Teil meiner Kindheit, meines Lebens. Ich bin mit Hilfsprogrammen für sozial schwache Familien aufgewachsen, die er in ganz Brasilien ermöglicht hat. Er ist also eine große Referenz für mich". So trug Pabblo Vittar gestern ein rotes Kleid, die Farbe von Lulas Arbeiterpartei PT.

Viele Fans angereist

Medienberichten zufolge sollen bis zu dreihunderttausend Menschen zur Vereidigung angereist sein. In die dritte Amtszeit Lulas wird auch international große Hoffnung gesteckt. Viele Staats- und Regierungschefs waren da. Deutschland wurde durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Umweltministerin Steffi Lemke vertreten.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Afro-Nation-Festival in Accra abgebrochen

Es ist das größte Outdoor-Festival für Afropop weltweit: Die Afro Nation Ghana in der Hauptstadt Accra. Am Wochenende musste die Afro Nation unerwartet abgebrochen werden. Es sollte ins neue Jahr gefeiert werden am Stadtstrand von Accra. Daraus wurde nichts, weil es von Veranstalterseite zu große Sorgen um die Sicherheit der Gäste gab. Ein abruptes Ende für zigtausende begeisterte Besucher am Samstagabend. On Stage war gerade der französisch-kongolesische Star Dadju als die Ansage kam: Das Festival ist vorbei. Der Grund: An den Toren kam es zu unkontrollierbaren Zuständen. Die Menge drückte an den Absperrgittern. Viele Menschen waren ohne Ticket gekommen. Die Veranstalter zogen daraufhin die Reißleine und brachen das Festival ab. Verletzt wurde scheinbar niemand.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Staraufgebot

Die lokalen Afrobeats-Sänger KiDi und Stonebwoy hatten schon am Vortag gespielt. Genauso wie CKay und Tiwa Savage aus Nigeria. Südafrika war mit dem Amapiano-Star Kamo Mphela vertreten. Sogar US Rapper Meek Mill war dabei. Nicht mehr zum Zug kam der britisch-nigerianische Rapper Skepta. Natürlich zeigten sich viele Fans enttäuscht. Aber es gab auch Leute, die gesagt haben: Die Sicherheit geht in solchen Momenten vor.

Erst die zweite Edition des Festivals

2019 wurde die Afro Nation erst gegründet. Pandemiebedingt war das Event in den vergangenen beiden Jahren dann ausgefallen. Das Festival hat sich das Ziel gesetzt die afrikanische Diaspora auf der ganzen Welt durch Musik und Kultur zusammenzubringen. Das Line-Up kann sich wirklich sehen lassen. Es ist aber schon das zweite Mal, dass in wenigen Wochen ein Großevent abgesagt wurde. Der nigerianische Afrobeats-Star Wizkid cancelte Mitte Dezember sein Konzert in Accra; ebenfalls aus Sicherheitsgründen.

US-Sängerin Anita Pointer verstorben

Generationen haben zu ihren Songs im Schein der Discokugel getanzt. Jetzt ist die Leadstimme der Pointer Sisters gestorben. Anfang der 80er schrieb das Schwestern-Trio mehrere Partyklassiker, die Soulgesang mit Discobeat verbanden. Anita Porter ist jetzt nach einem langen Kampf dem Krebs erlegen- das erklärte ein Sprecher der Familie. Die 74-jährige sei im Kreis ihrer Familie friedlich eingeschlafen. In einem Statement der Familie Pointers heißt es: "Auch, wenn uns der Verlust von Anita zutiefst mit Trauer erfüllt, tröstet uns zu wissen, dass sie nun mit ihrer Tochter, Jada, und ihren Schwestern June und Bonnie zusammen und in Frieden ist."

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Anita Pointer wuchs mit ihren Schwestern als Tochter eines Predigers auf. Wie so oft bei Soulstars war also der Kirchenchor die Talentschmiede. Gemeinsam mit ihren Schwestern Ruth, Bonnie und June bildete sie Anfang der 1970er-Jahre die Gruppe The Pointer Sisters. Dabei trugen sie 40er Jahre Second-Hand Kleider und machten eher auf Old Fashion. Aber Ende der 70er wollte Bonnie lieber Solo weitermachen. Die Pointer Sisters wurden danach soundtechnisch moderner. Durch Hits wie "I'm So Excited!" "Jump" und insgesamt fünfzehn Alben schrieb sich die Gruppe in die Musikgeschichte ein. Und zwar genreübergreifend mit R&B, Country, Funk, Pop und Disco. Der Genremix war ihr Erfolgsrezept. Aber auch Anitas schnelle, klare und empathische Stimme an der Spitze des Trios. Die New York Times würdigt die Band als Idole für spätere Girl-Power R´N´B-Projekte wie Destiny's Child. Anita Pointer gewann insgesamt drei Grammys- den ersten davon in der Kategorie Country.