Global Pop Welt trauert um Mode Ikone Vivienne Westwood

Dua Lipa repostet in ihrer Insta Story ein Bild von Westwood mit den Worten: "Eine Fashion Ikone wird bitter vermisst." Sängerin Charli XCX postet ein Bild von Westwood aus den 70ern im Punklook. Vivienne Westwood definierte in den 70ern den Look von Punk: Kurze abstehende Haare, Lederjacke, wilde Karomuster, provozierende Messages auf Kleidungen. Sie machte sich mit ihren kontroversen Punk und New Wave Styles einen Namen. Mit dieser rebellischen Ästhetik hat sie Punk als Subkultur, und damit auch die Band Sex Pistols, in den Mainstream gebracht. Ihr Ex-Mann Malcolm Maclaren und der Manager der Sex Pistols war lange Zeit ihr Kollaborateur. Westwoods Erfolg führte sie in die höchste Riege der Modebranche. Etliche Global Pop Stars trugen ihre Kleidung: Beyoncé, Harry Styles, Doja Cat, Rihanna, Lil Kim… Sie lieben Westwoods androgynen Stil, wilden Mustermix oder die elegante Abendroben - manchmal im britisch-monarchistischen Renaissance Stil. Gleichzeitig hatte sie dem Establishment gegenüber eine respektlose Haltung. Als sie 1992 von der Queen mit dem Orden Order oft he Britisch Empire ausgezeichnet wurde, trug sie keine Unterwäsche.

Fusion Festival: Ab 2023 nur ab 18 Jahren

Die Veranstalter*innen begründet diese Entscheidung damit, dass sie die Jugendschutzvorschriften unzureichend einhalte und gleichzeitig nicht das Kontrollsystem weiter ausbauen könne. Dass unter 18-jährige dabei waren, wäre 20 Jahre lang toleriert worden. Aber in den letzten Jahren hätte es mit dem Jugend- und Ordnungsamt immer wieder Probleme gegeben, heißt es in ihrem aktuellen Newsletter. Weiterhin heißt es, dass bei einer Spendenaktion, der Pfandraising Aktion, beim Fusion Festival 120.000 Euro statt den erhofften 100.000 Euro zusammen kamen. Die Summe geht an Organisationen, die sich für Geflüchtete einsetzt. Beim Pfandraising ist das Ziel, Glasflaschen an Sammelstellen auf dem Festivalgelände zurückzubringen, damit das Gelände sauber bleibt. Das Festival spendete zehn Cent pro Flasche. Allerdings konnten viele Flaschen nicht mehr gespendet werden, weil sie zu verdreckt waren. Sonst hätte noch mehr gespendet werden können.

Global Pop Welt gedenkt Pelé

Pelé, der als erster Fußballstar gilt und als einziger Spieler dreimal die Fußball WM gewann, ist im Alter von 82 Jahren an Darmkrebs gestorben. Mit seiner unnachahmlichen Spielart und seiner Persönlichkeit berührte er auch viele Global Pop Stars. Der brasilianische Sänger Caetano Veloso twittert: "Ein trauriger Tag für Brasilien." Auch Global Pop Stars aus Afrika trauern, denn als afrobrasilianischer Fußballer war er ein Vorbild für viele für viele Schwarze Menschen. Einer der größten Musiker Malis, Salif Keita, schreibt auf Twitter: "König Pelé, danke für alles. Du hast die Welt verändert." Der Afrobeats Star Burna Boy aus Nigeria twittert: 2Legenden sterben nie, sie werden immer in den Herzen der Menschen in Erinnerung bleiben."