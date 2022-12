Obama mit Best of 2022

Barack Obamas Best of 2022 Songs

Dazu zählen der virale Hit "Calm Down" des nigerianischen Superstars Rema, "The Heart Part 5" des US-Rappers Kendrick Lamar, "Pull Up" von der jamaikanischen Reggae Musikerin Koffee oder "Saoko" der spanischen Flamenco-Fusion Künstlerin Rosalía. Dem ehemaligen US-Präsidenten gefallen anscheinend tanzbare Songs und internationale Global Pop Stars mit ihren verschiedenen Genres: HipHop, Afrobeats, Latin, Reggae. Rund die Hälfte der 25 Songs von Obamas Jahresbestenliste sind auch in der COSMO Playlist.

Neu: Pussy Riot - "Mama, Don’t Watch TV"

Die aktivistische Elektro-Punk Band Pussy Riot aus Russland hat einen neuen Protestsong gegen den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine veröffentlicht. Der Titel "Mama, don’t watch TV" bezieht sich auf einen russischen Soldaten in Gefangenschaft, schreibt die Band in einem Statement. Denn bei einem Telefonat mit seiner Mutter soll er gesagt haben: "Mama, hier [in der Ukraine] gibt es keine Nazis, guck‘ kein Fernsehen." Außerdem protestieren Pussy Riot mit dem Song gegen die Zensur in Russland, kritisiert westliche Staaten und wirft ihnen vor, das russische Regime durch den Kauf von Öl und Gas zu sponsern. In dem Statement schreiben sie weiter, dass die russische Propaganda jeden Tag die Herzen der Menschen mit Hass erfüllten. Zum Song fordert die Band unter anderem, dass Bankkonten und Eigentum russischer Beamten und Oligarchen in westlichen Staaten beschlagnahmt werden und der russische Staatschef Wladimir Putin vor ein internationales Tribunal gestellt wird.

Gqom-Produzent Mampintsha gestorben

Mit 40 Jahren ist Mampintsha an den Folgen eines Herzinfarktes in einem Krankenhaus in der südafrikanischen Großstadt Durban gestorben. Das hat das Label Afrotainment in einem öffentlichen Schreiben bestätigt. Mampintsha war mit der Gqom-Musikerin Babes Wodumo verheiratet und hat einen Sohn mit ihr.

Gqom ist der düstere Electro Sound aus Broken Beat, House, HipHop und Kwaito - die erste elektronische Spaßmusik, die nach der Apartheid entstanden ist. Zur Hochphase des Gqom wurden viele Songs von Mampintsha zu Hits.

Bevor Mampintsha als Gqom Künstler durchstartete, war er bekannt als ein Teil des Trios Big Nuz. Die Band belebte in den früheren 2000ern bis 2010 das Genre Kwaito wieder, bevor Mampintsha Gqom, die dunkle Version von Kwaito mitgestaltete.

Gqom Kollegen, wie DJ Tira, und Fans zollen ihm auf Twitter Tribut. DJ Mac Deep schreibt: "Ich spreche Babes Wodumo und der gesamten Maphumulo-Familie mein tiefstes Beileid aus. Mampintsha, dein Beitrag zur Musikszene bleibt immens."