Terry Hall verstorben

"The Specials" haben heute Morgen gepostet, dass Terry Hall nach kurzer schwerer Krankheit verstorben sei. Sie betrauern den Verlust eines brillanten Sängers und Songschreibers, liebevollen Ehemannes und Vaters und eines der liebsten und lustigsten Menschen, dem sie je begegnet seien. Terry Hall wurde 63 Jahre alt.

Terry Hall hat mit seiner Band The Specials Musik-Geschichte geschrieben, sie haben Ska in die Pop Welt überführt. Die Band entstammt der jamaikanischen Subkultur in Coventry und Birmingham, wo viele Einwanderer aus der Karibik der sogenannten Windrush Generation angesiedelt waren und immer noch sind.

The Specials haben Ende der 70er Ska aus Jamaika genommen und mit britischem Gespür für Pop vermischt. Ihre Texte konnten beißend politisch sein und richteten sich gegen die Regierung von Margaret Thatcher für ihren Umgang mit jungen Menschen und der Arbeiterschicht, wie in ihrem größten Hit "Ghost Town". Der Song landete 1981 auf Platz 1 der britischen Charts, Ska wurde neben Punk die zweite große Jugendkultur dieser Zeit und The Specials eine der ersten großen Bands auf der Weltbühne, bei der schwarze und weiße Mitglieder wie eben Terry Hall gleichrangig nebeneinander standen. Auch symbolisiert durch ihr ikonisches schwarz-weißes Schachbrett-Logo, das schon lange in der britischen Mode seinen festen Platz hat.

Terry Hall war lange Zeit raus aus der Band, The Specials hatten sich zwischenzeitlich zerstritten. Er hat erst mit einigen Bandmitgliedern eine eigene Band geformt, Fun Boy Three, sich verschiedenen anderen musikalischen Projekten gewidmet und in den 90ern als Solo-Künstler Brit Pop mit Ian Broudie von The Lightning Seeds gemacht. 2008 gab’s die Live Reunion von The Specials und in den vergangenen drei Jahren sogar zwei neue Alben. Das letzte war ein Cover-Album mit Protest-Songs. Das hat gezeigt, dass The Specials immer noch für die gute Sache einstehen.

Putin sendet "kreative Brigade" an die Front

Die Macht der Musik ist nicht zu unterschätzen. Das hat nun auch Wladimir Putin verstanden und schickt ein Musik Corps an vorderste Front im Ukraine-Krieg. Denn eigentlich hatten die russischen Soldaten und Putin selber geglaubt, der Krieg wäre um diese Zeit des Jahres schon längst vorüber. Stattdessen wartet nun der zweite ukrainische Winter.

Für die bessere Laune in der Truppe sollen deswegen bald zwei sogenannte "kreative Brigaden" im Kriegsgebiet unterwegs sein. Darunter sind Rockmusiker, Opernsänger, Schauspieler und Zirkusartisten. Das berichtet der britische Geheimdienst und zweifelt gleichzeitig an, dass die schlechte Stimmung in der russischen Armee durch eine Kulturoffensive verbessert werden kann. Moskau wirft London Verbreitung von Desinformation vor.

Stars für die Truppen - das hat eine lange Tradition. Abgeguckt haben sich die Russen das von den Amerikanern. Die haben vor allem auf berühmte Frauen gesetzt: Marlene Dietrich im zweiten Weltkrieg, Marilyn Monroe im Koreakrieg, Scarlett Johansson im Irak-Krieg haben auf der Bühne gesungen oder auch einfach ein bisschen gequatscht. Sie sollten die Truppen mal für kurze Zeit von ihren Sorgen ablenken und den Testosteron-Spiegel steigern - das war ein strategisches Mittel, denn damit steigt auch die Risikobereitschaft im Kampf.