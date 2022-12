Shakira startet Petition für inhaftierten iranischen Fußballer Amir Nasr-Azadani

Ukraines ESC-Song aus dem Schutzbunker

Der Eurovision Song Contest ist noch ein bisschen hin, in Deutschland bastelt man noch an dem Hit, der diesmal den Sieg holen soll. Aber in der Ukraine wurde jetzt schon der Titel gewählt, der beim ESC 2023 an den Start gehen soll. Die Kriegssituation hatte dabei direkten Einfluss auf den Vorentscheid. Denn der wurde in Kiew aus Sicherheitsgründen in einer ehemaligen U-Bahn-Station und heutigem Bombenschutzbunker unter Tage abgehalten. Das war auch notwendig, denn über das ganze Wochenende rollten russische Raketenangriffe auf Kiew, sie haben teilweise die Strom- und Wasserversorgung lahmgelegt. Zur Show lief dann wieder alles. Und das war gut für Tvorchi, das musikalische Elektro-Pop-Duo, das den Vorentscheid gewann. Denn erst das ukrainische Fernsehpublikum hat sie auf Platz 1 gehievt, nachdem eine Fachjury sie vorher nur an 2. Stelle sah.

Viele haben einen politischen Song erwartet angesichts der Lage in der Ukraine. Der Siegertitel "Heart of Steel" beinhaltet den englischen Refrain: "Hab keine Angst, zu sagen, was Du denkst, denn egal, wie schlimm es ist, jemand hört Dir zu." Das klingt nach Widerstand, ist aber zu allgemein, um den Song insgesamt als politisch zu bezeichnen. Der Eurovision Song Contest 2023 wird Mitte Mai wegen des Krieges nicht wie sonst üblich im Land des Siegers, der Ukraine, abgehalten, sondern in dem Land des Zweitplatzierten, Großbritannien.

Argentiniens Global Pop Stars feiern

Fürs WM-Finale gestern in Katar haben in Europa dann doch einige ihren Boykott ein bisschen aufgelockert, in Argentinien wurde natürlich groß gefeiert. Auch von den Stars des Global Pop. Allen voran Nathy Peluso, die Rapperin ist wie gefühlt jeder Argentinier ein großer Fußballfan und hateine Story gespostet, wie sie das WM Finale geschaut hat, daheim zuhause auf der Couch. Als der Titel dann fix war, hatte Nathy Tränen in den Augen, wie ein Foto zeigt, genauso wie der argentinische Coach. Dazu schrieb sie: "Diese unglaublichen Menschen auf dem Platz haben unseren Traum wahr gemacht. Vielen Dank für ihre Leidenschaft und ihr Engagement". Sängerin und Rapperin Nicki Nicole dankt Lionel Messi und feiert Kollegin Lali Esposito. Sie hat in Doha die argentinische Nationalhymne gesungen und danach im Stadion mit argentinischem Trikot vom Spiel und der Siegesfeier gepostet.

Auch aus Deutschland gab es dann Glückwünsche. Viele Millionen Fußballfans haben es Lionel Messi gegönnt, ganz besonders gefreut haben sich Die Toten Hosen. Die Punkband aus Düsseldorf beglückwünscht auf instagram all ihre argentinischen Freundinnen und Freunde und postet dazu ein Foto von einem spontane Open Air Konzert in den Straßen von Buenos Aires vor ein paar Wochen. Die Toten Hosen haben eine große Fangemeinde in Argentinien und spielen dort seit Jahrzehnten immer wieder ausverkaufte Konzerte.