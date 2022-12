Burna Boy mit Mini-Doku "Whiskey" über Umweltbelastung in Nigerdelta

Mit seinem Musikvideo zu "Whiskey" will Afrobeats-Superstar Burna Boy auf die Umweltsituation in seiner Heimat aufmerksam machen. Der Clip ist eine Mini-Doku über Port Harcourt in Nigeria, wo auch das Nigerdelta liegt. Es geht um die Auswirkungen der Ölkatstrophe und das Hochwasser dort.

In einem Ausschnitt sieht man einen aufgebrachten Mann: "Viele Menschen sind gestorben. Die Straßen sind komplett zusammengebrochen, viele Häuser hat die Flut mitgerissen. Die Menschen leiden." Er sein sauer auf die Regierung, sagt der Mann weiter.

Burna Boy hat den Ausschnitt auf seine Instagram-Seite gepackt, dazu schreibt er: "Wir lassen die Menschen ihre Geschichte erzählen." Die Mini-Doku erscheint heute Abend um 19 Uhr. Im Song "Whsikey" singt Burna Boy von Öl und Gas, die die Stadt ganz dunkel machen, von Umweltverschmutzung und Arbeitslosigkeit. "Whiskey" ist auf seinem aktuellen Album "Love, Damini".

Broadway: Erstes K-Pop Musical nach zwei Wochen eingestellt

In New York startete Ende November das erste K-Pop Musical auf dem Broadway. Doch zwei Wochen später findet schon wieder die letzte Aufführung von "KPOP" statt, es wurden einfach zu wenig Tickets verkauft. Die Shows begleitet eine Kontroverse um "beleidigende" Kritiken, wie der Producer von "KPOP" beanstanden.

Eigentlich ist es bahnbrechend, dass "KPOP, The Musical" im berühmten Theaterviertel gezeigt wird. Als erstes Musical über koreanische Kultur am Broadway hat "KPOP" eine zum größten Teil koreanische Besetzung auf und hinter der Bühne gezeigt. Auch die Songs und Textzeilen im Musical sind häufig auf Koreanisch, und Komponistin Helen Park hat als erste asiatische Frau eine Broadway-Show geschrieben. In der Story geht es um aufstrebende K-Popstars, die sich auf eine US-Tour vorbereiten und dabei auf die ein oder anderen Probleme stoßen.

Die Kritiken sind gemischt ausgefallen. Die Producer von "KPOP", Tim Forbes und Joey Parnes, fühlten sich besonders von der Rezension in der New York Times angegriffen. Sie werfen dem Kritiker Jesse Green in einer langen Instagram-Erklärung eine "tiefsitzende Ignoranz und Abneigung gegenüber K-Pop" vor. Dabei zitieren sie eine Reihe von Beispielen, die sie als "beiläufigen Rassismus" wahrnehmen. Die New York Times hat die Anschuldigung zurückgewiesen.



Die letzte Show von "KPOP" findet nun nach 17 öffentlichen Aufführungen am Sonntag statt. Bei einem Special-Event soll es auch eine Panel-Diskussion über asiatische Repräsentation am Broadway geben. Der gesamte Abend ist der Asiatischen Community in den USA gewidmet.

Lobeshymne von Julieta Venegas auf Mabilands neuer EP "Torque Vol. 1"

Die kolumbianische Sängerin und Rapperin Mabiland hat ihre neue EP "Torque Vol. 1" mit hochkarätigen Features rausgebracht. Doch die sind nicht als Gesangspartner:innen mit dabei, sondern loben in kurzen gesprochenen Skits Mabiland für ihr Talent.

Die mexikanische Sängerin Julieta Venegas sagt über sie " Die Traurigkeit in deiner Stimme ist mehr als nur Stil oder Ausdrucksform. Sie ist wie eine Farbe, mit der du vorsichtig malst. Sie ist wie ein Gewandt, wie eine Brise oder eine Blume !" und der kolumbianische Kollege Juanes meint über Mabiland: " Sie hat so viel künstlerische Ausdruckskraft… damit erschafft sie Einzigartiges! "

Mabiland behandelt in ihrer Musik die Lebensrealität einer Schwarzen queeren Latinx. Sie kommt aus Quibdó in der Region Chocó , wo es eine große afro-kolumbianische Community gibt. Mittlerweile lebt sie in der Metropole Medellín. Sie rappt zu Rap, R&B, Neo-Soul und Electronica über Ungerechtigkeit, die Schwarze Menschen in Kolumbien erleben, über Liebe, Sehnsucht und Sex. Und das schon seit einigen Jahren. Ihr Debütalbum kam 2018 raus.