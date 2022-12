Stromae gibt NPR Tiny Desk-Konzert

Stromae liefert sonst Konzerte in großen Hallen, jetzt hat der belgische Popstar eine der kleinsten berühmten Bühne erobert und sein ein Debüt beim NPR Tiny Desk Konzert gegeben. Bei der legendären Reihe treten Artists im Büro des Radiosenders NPR auf und spielen an einem kleinen Schreibtisch umgeben von Büchern, Platten und allerlei Krimkrams. Dabei gibt es eine Regel: Alle Sounds müssen in Echtzeit entstehen – Voraufgezeichnetes ist nicht erlaubt.

Bei seinen vielschichtigen Songs musste Stromae sich darauf gut vorbereiten. Zusammen mit Band und Team ist er einen Tag vorher angereist um Keys, Synthesizer und Co. aufzubauen und alles zu proben. In seinem Set hat er Songs von seinem neuen Album "Multitude" gespielt. Für den Song L'enfer über Suizidgedanken holte er drei Sängerinnen vom bulgarischen Frauenchor Yasna Voices dazu, um die Backing Vocals zu singen. Außerdem hat Stromae seinen Durchbruch-Hit "Alors On Danse" performt.

Nina Chuba über "Glatteis": Risiko eingehen, noch einmal verletzt zu werden

Mit "Wildberry Lillet" hat Nina Chuba einen der größten Ohrwürmer des Jahres rausgebracht. Mit der Doppelsingle "Fieber/Glatteis" kündigt die Hamburger Sängerin nun ihr Debütalbum "Glas" (24.02.23) an. In ihren Songs geht es meist um Liebe, Sehnsucht und Melancholie. Auch in "Glatteis" nimmt sie sich eine Beziehung vor. In dem Song geht es darum, noch ein letztes Mal eine Person zu treffen, die man mal geliebt hat, meint Nina Chuba: "Einfach noch einmal alles dafür zu geben, diese Person zu sehen, egal was für Konsequenzen das haben wird – auch gefühlsmäßig. Man begibt sich emotional aufs Glatteis und geht das Risiko ein, noch ein letztes Mal verletzt zu werden."

Im Songtetxt driftet Nina mit "200 km/h" über die Autobahn in dieses Risiko hinein. Dementsprechend beschleunigt der Song auf ein hohes Tempo. Nina Chuba wollte unbedingt mal ein Lied machen, das eine krasse Steigerung hat, also ruhiger anfängt und dann im Chorus explodiert: "Die Idee zum Uptempo-Sound kam genau durch dieses "Sich-Steigern", dieses "Im-Ganzen-Song-Immer-Größer-Werden". Außerdem höre ich richtig gerne französischen Afro-Trap und der Song hat ein bisschen was davon, so ganz leicht angeteast!"

Chinesischer Rap "Made In Germany": Bremerhavener startet in Shenzhen durch

Wenn man in China lebt und sein Hobby Rappen zu Beruf machen will, dann muss es wohl auch auf Chinesisch sein. Das hat sich Scor gedacht. Der Bremerhavener ist vor über sieben Jahren nach Shenzhen gezogen, doch seinen Job im Marketing hat er für den HipHop an den Nagel gehangen. Nun macht der 33-jährige seinen Traum wahr. 2020 nahm der Rapper an einer Castingshow teil: " 'Rap for You' kann man sich vorstellen wie ein Mischung aus Deutschland sucht den Rapstar und Big Brother. Das heißt, wir wurden 24 Stunden gefilmt, auch bei unserem Produktionsprozess. Und dadurch kam natürlich Bekanntheit ", erzählt Scor bei buten un binnen während seinem Heimatsurlaubs.

