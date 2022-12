Spotify Algorithmus sexistisch?

Wie jedes Jahr um diese Zeit werden die Socialmedia Plattformen mit Spotify-Tafeln geflutet, Musiker und Musikerinnen teilen ihre Jahresrückblicke. Wer wurde wie oft gespielt? Das läuft unter dem Hashtag #spotifywrapped. Ganz vorn an der Spitze Reggaeton-Star Bad Bunny. Er ist der meistgestreamte Künstler weltweit, und das schon zum dritten Mal in Folge. Auch sein Album »Un Verano Sin Ti« liegt in den Spotify-Charts für dieses Jahr auf Platz eins. Eine Auszeichnung für Latin Sounds, eine Auszeichnung für Globalität in der Musik.

Nach weiblichen Musik-Stars muss man allerdings mit der Lupe suchen. Taylor Swift steht zwar mit dem zweiten Platz der meistgestreamten Künstler weit Oben, das wars dann aber auch erstmal in den Top Ten. Mit Blick auf Deutschland sieht es leider ähnlich aus. Nina Chuba ist mit "Wildberry Lillet" die einzige deutsche Künstlerin in den Top 20 der meistgestreamten Songs bei Spotify. In den Top Ten der meistgestreamten Künstler in Deutschland ist keine einzige Frau vertreten.

Da stellt sich die Frage: Ist der Spotify Algorithmus etwa sexistisch? Es gibt zumindest Studien, die belegen, dass auch wenn man bei Spotify Musik von Frauen hört, der Algorithmus einem als nächstes einen Song eines männlichen Artists spielt. Die meistgehörte deutsche Playlist ist mit 1,7 Millionen Followern "Modus Mio" - die Songauswahl wird jeden Donnerstag von Redakteuren kuratiert und sie besteht zu 90% aus Musik von Männern.

Auch im Youtube Ranking sind keine Frauen vertreten

Bei den am meisten geklickten Youtube Musikvideos 2022 zeigt sich: Die kompletten Top Ten in Deutschland bestehen nur aus Männern. Der erste Platz geht an den Rapper Luciano mit "Beautiful Girl", welcher auch der am meisten gestreamte Track bei Spotify war. An zweiter Stelle steht der queere Influencer Twenty4tim. Rammstein sind in den Top 10 alleine drei mal vertreten.

Etwas mehr Diversität gibt es bei der Jahresbilanz von Apple Music, die ebenfalls erschienen ist. In den Top Ten sind hier mit Adele, Tems und Dua Lipa zumindest ein paar Frauen vertreten. Der meistgehörte Song geht hier an The Kid LAROI und Justin Bieber mit ihrem Megahit "Stay".

Sido in neuer Folge "Danke, gut"

Ab heute gibt's eine neue Folge "Danke Gut", unser COSMO Podcast über Pop und Psyche. Zu Gast ist kein geringerer als Sido. Der Rapper aus Berlin gibt tiefe Einblicke in sein Privat- und Seelenleben. Im Gespräch geht es unter anderem auch um "Medizin", ein Song von seinem neuen Album. Er handelt von Selbstmedikation, Betäubung durch Drogen und Alkohol beim Feiern, während man am Wochenende die Nacht zum Tag macht. Dazu das berühmte Sample von Members of Mayday "Sonic Empire". Sido spricht in "Danke Gut" darüber, wie er seine Grenzen immer weiter verschoben hat, bis sein Konsum ihm dann über den Kopf gewachsen ist. In der Pandemie, sagt er, konnte er sich vor seinen Geistern dann nicht mehr weiter verstecken.

"Danke, gut" Autorin Miriam Davoudvandi fragt Sido daraufhin, ob er diesen ungewöhnlich clubbigen Sound vielleicht extra gewählt hat, um Leuten wie ihm selbst vor einiger Zeit noch beim Feiern den Spiegel vorzuhalten. Darauf sagt der Rapper: "Du arbeitest nur noch, damit du am Wochenende zwei Tage ausrasten kannst. Solche Leute sehen das ja genau so. Die setzen sich wahrscheinlich auch zu wenig mit sich selbst auseinander. Die feiern das lieber weg am Wochenende!" Im Podcast spricht Sido dann auch noch über seinen Entzug, die Beziehung zu seinem Vater, seine Rolle als Rapper und Armut.