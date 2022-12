Toni Braxton, Jack White, Trent Reznor - Musikstars, die Twitter verlassen

Seitdem Elon Musk Twitter gekauft hat steht, steht die Plattform in der Kritik. Das Neueste: Twitter geht nicht mehr gegen Desinformation zu Corona vor. Viele Stars haben mittlerweile Twitter verlassen. Toni Braxton findet als Person of Color sei Twitter kein sicherer Ort mehr für sie und ihre Kinder. Sie sei schockiert und entsetzt über die Art von "Redefreiheit", die sie teilweise auf der Plattform seit der Übernahme von Musk gesehen habe. Hassrede unter dem Deckmantel der "Redefreiheit" sei inakzeptabel.

Jack White hat Twitter verlassen, als Elon Musk Donald Trump wieder zugelassen hat. Dass er wieder eine Plattform habe, findet Jack White "absolut ekelhaft. Das ist ganz offiziell ein Arschloch-Move." Musk gäbe Lügnern eine Plattform und würde seine Hände in Unschuld waschen, ohne Verantwortung zu übernehmen. Trumps Kontowiderherstellung bei Twitter war für einige ein Auslöser, die Plattform zu verlassen. Trent Reznor von Nine Inch Nails schreibt: "Ich bin raus. Es braucht nicht die Arroganz der Milliardäre, die glauben sie könnten einfach kommen und alles lösen." The Hollwood Reporter erzählte er, Twitter sei eine toxische Umgebung geworden, für seine psychische Gesundheit müsse er davon weg.

Im Oktober hat Elon Musk Twitter für 44 Milliarden Dollar gekauft, seitdem steht er für kontroverse Entscheidungen in der Kritik: Zum Beispiel, weil er etwa die Hälfte aller Mitarbeitenden feuerte oder Abo-Angebote mit Accountverifikation angeboten hat, wodurch es schwieriger wurde, die Echtheit von Accounts zu erkennen. Prominente wie Supermodel Gigi Hadid oder Schauspielerin Whoopi Goldberg haben der Plattform seitdem den Rücken gekehrt.

Musiker:innen reagieren auf Proteste in China

In China haben die Menschen gegen die harte Null-Covid-Strategie protestiert. Durch die starke Zensur in China ist es schwierig und gefährlich für Menschen sich zu den Protesten zu äußern. Verschiedene DJs und Produzentinnen nutzen ihre Plattform trotzdem – um unsere Quellen zu schützen, führen wir keine Namen auf. Die Musiker:innen posten beispielsweise bei Instagram ein Video aus einer U-Bahn geteilt, das sich in den sozialen Netzwerken verbreitet. Darin scheinen Uniformierte die Handys von Leuten zu kontrollieren. Es werden Stimmen laut, dass die Polizei Handys von Passant:innen checkt, um Videos und Fotos von den Protesten zu löschen oder nach VPN zu suchen, mit dem die Internetzensur umgangen werden kann, um Twitter, Telegram und Co zu nutzen. Eine andere DJ schreibt, die Proteste seien sehr wichtig für die chinesischen Menschen. Das sei das erste Mal seit 1989, dass die Menschen in vielen verschiedenen Städten sich zusammentun, um zu protestieren.

Musikschaffende in UK fordern Reform des Streamingmarktes

Der Streamingmarkt boomt, ganz zur Freude aller, die mit einem easy Klick auf Milliarden von Songs zugreifen wollen. Die Verlierer:innen sind allerdings die Artists. Menschen aus der britischen Musikindustrie fordern nun, dass die Regierung einschreitet. Denn die britische Wettbewerbsaufsicht hat eine ausführliche Studie durchgeführt und den Ergebnisbericht veröffentlicht. Darin heißt es unter anderem: Die größten Plattenlabels und Streaming-Dienste der Welt machten keine nennenswerten Gewinne und das ginge auf Kosten von Artists, die eh kaum etwas durch Streams verdienen. Allerdings haben sie auch festgestellt, es wäre unwahrscheinlich, dass ein Eingreifen der Wettbewerbsaufsicht in das Streaming-System den Artists mehr Geld bringen würde.

Sie schlagen vor, dass die Regierung und Entscheidungstragende die Wirtschaftlichkeit von Musikstreaming genauer unter die Lupe nehmen. Diesem Appell schließen sich Musikschaffende jetzt an. Faire Vergütung, Transparenz – daran müsse gearbeitet werden, die Politik solle Reformen vorantreiben. Graham Davies von The Ivors Academy, dem Verband der Songwriter:innen und Komponist:innen, meint, die kreative Industrie sei für den wirtschaftlichen Erfolg Großbritanniens von zentraler Bedeutung und von Artists und Kreator:innen abhängig. Aber die würden die Branche verlassen, wegen der Bedrohung der Live-Musik, den katastrophalen Auswirkungen des Brexit auf Tourneen und gestiegenen Lebenshaltungskosten. Die BPI, der Verband der Plattenlabels in Großbritannien, ruft währenddessen die Labels selbst auf den Plan. Sie sollten mehr in ihre Artists investieren.

Gender Gap bei Spotify Streamingzahlen 2022

Spotify hat heute Zahlen zu den am meisten gestreamten Songs und Artists veröffentlicht. Frauen muss man aber ziemlich lange in der Liste suchen. Nina Chuba mit "Wildberry Lillet" ist die einzige deutsche Künstlerin in den Top 20 der meistgestreamten Songs beim Musikstreaming-Anbieter Spotify. Wenn man weiterschaut, sind noch weniger Frauen vertreten: Von deutschen Künstlerinnen findet man nur drei in den ersten 50 am meisten gestreamten Songs in Deutschland.

Auffällig ist auch, dass HipHop in Deutschland das mit Abstand beliebteste Genre ist. Meistgehörter Track ist der Song "Beautiful Girls" von Luciano. Er führt auch die Kategorie "Top Artists" an und dort sieht es geschlechtertechnisch ähnlich männlich aus wie bei den Top Tracks: Denn Rapperinnen sind so gut wie nicht vorhanden. Obwohl in der meistgestreamten deutschen Playlist "Modus Mio" mittlerweile auch Rapperinnen wie Juju oder Badmomzjay vertreten sind. Die Männer dominieren immer noch klar die ersten 50 Plätze.

Diversität also auch global gesehen nicht wirklich drin. Der Latin, Rap und Reggaeton Megastar Bad Bunny aus Puerto Rico ist der am meisten gestreamte Künstler weltweit bei Spotify. Er ist auch der erste Künstler, der drei Jahre in Folge diesen Titel inne hat. Der zweite Platz geht an Taylor Swift und sie ist damit die einzige Frau in den Top Ten.

Den meistgestreamten Song weltweit hat Harry Styles mit seinem Megahit "As it Was" abgeräumt. In den Top 10 finden wir auch noch den Cold Heart Remix von Dua Lipa und Elton John, und Kate Bushs "Running Up that Hill", der dank der Serie Stranger Things über 30 Jahre später nochmal durch die Decke gegangen ist.