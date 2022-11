WM-Song: Kritik aus der arabischen Welt

Kritik am WM-Song

Die Fußball-WM läuft seit fünf Tagen und es hagelt Kritik an allen Ecken. Jetzt auch aus der arabischen Welt an dem WM-Song "TukohTaka" - vor allem der Part der libanesischen Sängerin Myriam Fares kontrovers diskutiert. Im Clip zu "Tukoh Taka" feiert die 39-jährige Sängerin neben US-Rapperin Nicki Minaj und dem kolumbianischen Sänger Maluma das einmonatige Fußballturnier in Katar. Sowohl in den Medien als auch in den sozialen Netzwerken bezeichnen einige den Auftritt von Fares als eine billige Imitation von Shakira, die zur WM 2010 in Südafrika "Waka Waka" gesungen hat. Der Fernsehsender Al-Arabiya aus Dubai schreibt, das Outfit von Myriam Fares im Video werde "ihrer arabischen Identität nicht gerecht". In einem libanesischem Kulturmagazin heißt es: Ihre Performance hätte "nichts mit der Musik des Libanon zu tun". Die ägyptische Zeitung Al-Masry Al-Youm zitierte eine Kritik in den sozialen Medien: "Die arabische Sängerin soll die arabische Kultur in Kleidung und Aussehen widerspiegeln, nicht nur herumhüpfen und tanzen, während sie bedeutungslose und nervige Texte singt". Ein anderer Kritiker schreibt in den sozialen Medien: "Dieser Tanz repräsentiert weder Katars Identität noch unsere Identität als Bürger des Golfs. Diese Art von Tanz gehört in Nachtclubs". Es gibt aber auch Stimmen, die sie gegen Kritik verteidigen. Die Journalistin Nidal Al Ahmadieh vom Kulturmagazin Al Jaras schreibt: Das wichtigste ist, dass Myriam Fares den Libanon repräsentiert und ich bin sehr glücklich darüber. Jeder, der es nicht mag, kann uns ja seine Performance beim nächsten Weltcup zeigen".

Drake kauft Jahrmarkt!

Was macht man, wenn man zu viel Geld hat? Dann investiert man in einen Jahrmarkt - gesehen bei Rapstar Drake. Der Kanadische Musiker hat offenbar viel Geld für einen besonderen Vergnügungspark ausgegeben. Drake will den Avantgarde-Jahrmarkt Luna Luna wieder eröffnen und hat dafür offenbar 100 Millionen Dollar bezahlt. Dieser Vergnügungspark wurde nur einmal von Juni bis August 1987 in Hamburg betrieben. Es war ein "Jahrmarkt der zeitgenössischen Kunst", entwickelt vom österreichischen Aktionskünstler André Heller. Es gab Jongleure, Akrobaten, Seiltänzer und Kunstfurzer, aber auch Avantgarde-Künstler wie Salvador Dali, Friedensreich Hundertwasser oder Keith Haring, der zum Beispiel ein Karussell für Luna Luna gestaltet hat. Der Park war 15 Jahre lang in Texas eingelagert - bis Drake Interesse gezeigt hat. Drake sagt in einer Erklärung: " Als ich zum ersten Mal von Luna Luna hörte, war ich hin und weg " und " Es ist eine so einzigartige und besondere Art, Kunst zu erleben. Dies ist eine großartige Idee und Chance, die sich um das dreht, was wir am meisten lieben: Menschen zusammenzubringen ". Jetzt wird der Park in Los Angeles restauriert und soll dann durch Nordamerika touren.

Summerjam-Line Up

Am 30. Juni 2023 beginnt das Summerjam, das größte Reggae- und Dancehall-Festival in Deutschland, das über drei Tage geht. Die Organisierenden haben das Programm heute bekanntgegeben. Mit dabei ist Trettmann, einer der bekanntesten deutschen Artists wird mit seinem Trap, Cloud-Rap und Dancehall das Publikum einheizen. Er wird sein neues Album dabei haben. Der Musiker aus Chemnitz stand schon sehr oft auf der Summerjam Bühne und war als Teenager schon als Besucher dort unterwegs. Ein weiterer Star auf dem Festival wird Tarrus Riley aus Jamaika sein: Einer der besten Reggae Artists aktuell, ein Vertreter der Rastafari-Bewegung. Er hat mit 13 schon seine erste Single veröffentlicht. Ein Highlight wird auch Jan Delay sein, der so fasst alle Schubladen bedient von HipHop über Disco bis Afrobeats und Ska wird als Headliner spielen. Und beim Summerjam sind auch immer Newcomer dabei, dieses Mal unter anderem Nina Chuba, die mit ihrem Hit "Wildberry Lillet" die deutschen Single Charts erobert hat.