Hichkas bei Iran-Demo in Den Haag

Seit zehn Wochen protestieren die Menschen im Iran für "Frau Leben Freiheit". Am Wochenende fanden auf der ganzen Welt über 100 Solidaritätsdemos statt. Prominente Musiker waren auch wieder dabei. Sänger Shahin Najafi ist in Washington bei einer Demo mitgelaufen. In Den Haag war der iranische Rapper Hichkas dabei. Hichkas hat mit dem Track "In Yekiam Vase" seinen Protestsong für diese iranische Revolution, die wir erleben beigetragen. Hichkas ist aus Teheran, lebt in London und er wird gerne als "Vater des iranischen Rap" bezeichnet. Er ist ein Rap Pionier im Iran und war somit einer der ersten im Land, der mit dem Rappen angefangen hat. In Den Haag hat er auf der Bühne Parolen gerufen und a cappella gerappt "Es wird wieder einen guten Tag geben, wo wir auf der Straße Süßigkeiten verteilen". Damit meint er, wenn das Regime gestürzt wurde. Um Hichkas war es lange ruhig. Bis die Proteste im Iran Mitte September losgingen. Bei Instagram hat er zwei Millionen Follower und bei Twitter fast 700.000 und da solidarisiert er sich mit seinen Posts mit den Menschen im Iran.

Line-Up für Black Star Line Festival

Die beiden US Musiker Vic Mensa und Chance The Rapper veranstalten im Januar ihr erstes Festival in Ghana. Jetzt wurde das Line-Up bekannt gegeben und es gibt auch einen Song dazu von Chance The Rapper ft. King Promise "YAH Know". Er ist Teil seines kommenden Albums "Star Line Gallery", das thematisch eng mit dem Festival zusammenhängt. Am 6. Januar werden die Musiker Chance The Rapper und Vic Mensa das Black Star Line-Festival in der ghanaischen Hauptstadt Accra veranstalten. Beide haben ghanaische Wurzeln und sind in Chicago geboren. Bei dem Festival sind große Namen angekündigt, darunter Erykah Badu, T-Pain und Sarkodie. Im Zuge des Festivals soll es auch kostenlose Bildungs- und Kulturangebote geben. Für die Schwarzen Community sei Ghana "seit 1957 eine wichtige Stütze, eine Hochburg für die weltweite Befreiung der Schwarzen" hat Chance The Rapper gesagt. Das Festivalkonzept entstand, nachdem Chance und Mensa aus Chicago mehrere Male mit einer Gruppe von Schülern der Chicago Public School nach Ghana gereist waren. Damals sagten sie: "Wir brauchen ein Musikfestival, das große Künstler nach Ghana bringt".

American Music Awards in L.A. verliehen

In Los Angeles wurden die American Music Awards verliehen. Nach den Grammys sind das die wichtigsten Preise in der US-Amerikanischen Musikbranche. Taylor Swift ist die große Gewinnerin des Abends gewesen, gleich sechs Mal hat sie gewonnen – und das bildet nicht unbedingt die Vielfalt ab, die man sich bei so einem großen Musikpreis wünschen würde. Taylor Swift hat jetzt ihren eigenen Rekord gebrochen und insgesamt 40 Auszeichnungen im Schrank stehen. So viel wie kein anderer. Selbst der King of Pop Michael Jackson hat 26 Awards bekommen.



Ein musikalischer Highlight war der Auftritt der brasilianischen Sängerin Anitta zusammen mit Missy Elliott. Anitta hat den Preis für beliebteste Latino Künstlerin gewonnen. Lieblings-Afrobeats-Künstler wurde der Nigerianer Wizkid. Enttäuschend war es für Bad Bunny. Der puertoricanische Artist Bad Bunny hat dieses Jahr die Liste der Nominierten mit acht Nominierungen angeführt. Am Ende nahm er zwei Auszeichnungen mit nach Hause. Für den beliebtesten männlichen Latin-Künstler und das beliebteste Latin-Album. Ein besonderer Moment war als die queere Sängerin Dove Cameron als Neue Künstlerin des Jahres den Preis bekam: "Jeden Preis, den ich gewinne, widme ich der Queeren Community. Nach der Tragödie im Club Q in Colorado Springs möchte ich alle daran erinnern, wie wichtig die Sichtbarkeit von queeren Menschen und wie wichtig unsere Community ist", hat die Sängerin gesagt. Bei der Schießerei am Wochenende kamen fünf Menschen ums Leben und 25 wurden verletzt.

Zum Schluss wurden zwei Klaviere auf die Bühne gerollt. Soul-Legende Stevie Wonder und Sänger Charlie Puth haben ein Medley aus den Songs von Lionel Richie gesungen, der den "Icon Award" erhalten hat: Seit der Musikpreis 1973 ins Leben gerufen wurde, war Lionel Richie in jeder Dekade auf der AMA-Bühne vertreten.