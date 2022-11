Neuer Musik-Channel bei COSMO

Zan Zendegi Azadi: Iran Musik-Channel bei COSMO

Seit zwei Monaten finden im Iran Proteste statt: Immer mehr Menschen gehen auf die Straßen, immer mehr Menschen sterben - nur weil sie mit der Parole "Frau, Leben, Freiheit" ihre Menschenrechte einfordern, weil sie in einer offenen Gesellschaft leben wollen. Von Anfang an hat Musik bei dieser Revolution eine sehr große Rolle gespielt. COSMO steht an der Seite der Demonstrierenden und würdigt den Freiheitskampf mit dem neuen Musik-Channel "Zan Zendegi Azadi". Ausgedacht hat sich den neuen Channel COSMO-Musikchef Francis Gay:

"Unser Motiv, das ist das tragische Geschehen im Iran, wo Menschen ermordet werden. Und die dazu passenden Songs, die ein weltweites Echo finden. Zum Beispiel dieses epochale Lied von Shervin Hajipour. Wir machen diesen Channel, weil wir uns bei COSMO immer vornehmen, die Welt auch immer durch Botschaften in der Musik zu erklären. Damit können wir auf wunderbare Art und Weise die Realität, die Emotionen und die Poesie von Artists zeigen, die wirklich für ein besseres Leben kämpfen."

Präsentiert werden Lieder von Artists, die mit ihren Songs für einen politischen und gesellschaftlichen Wandel stehen. Das geht weit über "Baraye" hinaus. Es ist auch engagierter Rap dabei. Wir haben ja schon vor den Protesten über Persönlichkeiten wie Toomaj berichtet, der sich in seinen Songs mit dem Mullah-Regime anlegt. Andere hoffnungsvolle Songs vom Mittelmeer, dem Nahen Osten und aus Vorderasien sind dabei. Sie haben eins gemeinsam: Sie stehen ein für Gleichberechtigung und weibliche Selbstbestimmung; für Demokratie und Freiheit; gegen Unterdrückung, Gewalt und gegen Diskriminierung.