Queer-rebellische Pop-Operette: "Redcar les adorables étoiles"

Im Sommer hat Chris bekannt gegeben, dass er schon seit einem Jahr als Mann lebt. Heute erscheint sein erstes Album nach dem Coming-Out, es heißt "Redcar les adorables étoiles". Redcar ist ein Alter Ego von Chris und die entzückenden Sterne lässt er in dieser Rolle funkeln wie eine Disco Kugel über der Tanzfläche. Elektro-Pop, Hip Hop und Chanson vermischen sich in den dreizehn Songs auf dem Album mit schillernden 80er Jahre Sounds. Eine queer-rebellische Pop-Operette, in der Chris alle Veränderungen aufarbeitet, mit denen er im letzten Jahr konfrontiert wurde. Das war nicht nur sein Coming-Out, sondern auch der Verlust seiner Mutter.

Christine & The Queens: "Chris"

Daher kommt auch der Name Redcar. In der Zeit als seine Mutter gerade gestorben war, hat Chris nämlich auffällig viele rote Autos gesehen. Für ihn seither ein Zeichen, seiner Mutter nah zu sein. Das Album hätte außerdem schon vor zwei Monaten erscheinen sollen, aber dann hatte Chris einen Tanzunfall und hat das Release-Datum verschoben. Es liegen also wirklich bewegte Zeiten hinter dem französischen Singer/Songwriter. Ein langer Prozess, sagt Chris selbst und lässt uns auf "Redcar les adorables étoiles" daran teilhaben.

Snoop Doggs Leben wird verfilmt

Das Leben des kalifornischen Kult-Rappers wird verfilmt. Das hat Universal Pictures gerade bekannt gegeben. In einem Tweet hat das Filmstudio verkündet, dass sie sich mit dem Dogg Father höchstpersönlich zusammen getan haben um seine ""legendäre Lebensgeschichte" auf die Leinwand zu bringen. Darauf hat Snoop sofort reagiert. "Endlich" schreibt er, und: "das wird ein Spaß!" Snoop Dogg wird nämlich mit seiner Firma Death Row Pictures auch als Produzent am Film beteiligt sein.

Mit dem Drehbuch wurde Joe Robert Cole beauftragt, der hat auch an den Black Panther Filmen mitgeschrieben. Regie wird Allen Hughes führen, den kennt man vom 90er Ghetto-Drama "Menace II Society", zusammen mit Sara Ramaker, die den Dokumentarfilm "Parkland Rising" mit gemacht hat. Handerlesenes Team – alle Beteiligten hat Snoop Dogg nämlich selbst ausgesucht.

Dafür habe er sich Zeit gelassen, denn Snoop Dogg wollte sicher gehen, die richtigen Leute ins Boot zu holen, mit denen er dann seine Erinnerungen, seinen Werdegang so auf die Leinwand bringen kann, wie er sie der Welt hinterlassen möchte. Mit Universal Pictures hat der Rapper sich für ein Filmstudio mit HipHop Erfahrung entschieden, die haben nämlich auch "Straight Out Of Compton" den Film über die legendäre Rap-Grupp NWA gemacht, und "8 Mile" über Eminem.

Support für Megan Thee Stallion

Die texanische Rapperin hat gerade einen offenen Brief von der Südstaaten Vereinigung Schwarzer Mädchen und Frauen erhalten. Darin stellt die Organisation sich gemeinsam mit Aktivistinnen und Vertreterinnen aus der Musikbranche hinter Megan Thee Stallion. Dabei geht es um den mutmaßlichen Angriff von Tory Lanez von 2020. Im Juli soll der Rapper Megan Thee Stallion damals angeschossen haben. Der Prozess läuft aktuell noch, nächster Verhandlungstermin ist der 28. November. Wenn Tory Lanez gemäß der Anklage verurteilt wird, drohen ihm bis zu 22 Jahre und 8 Monate Haftstrafe. Im offenen Brief prangern die Verfasserinnen Gewalt gegen Frauen an, und dabei geht es nicht nur um Tory Lanez. Es geht auch um alle Rapper und Musiker-Kollegen die Megan Thee Stallion beschuldigen zu lügen. Seit dem Vorfall haben viele aus der HipHop Szene ihre Meinung dazu geäußert. In Social-Media-Posts, in Interviews und sogar in Songs.

Letztes Beispiel ist Drake. Sein gemeinsames Album mit 21 Savage ist genau vor einer Woche erschienen. In einem Song darauf rappt er: "Die Bitch verbreitet Lügen angeschossen worden zu sein, trotzdem ist sie eine Stallion" – also eine heiße Stute. Megan Thee Stallion lässt sich aber nicht einschüchtern und schießt jedes Mal scharf zurück. Dabei stellt sie immer nochmal klar, wie arm sie die Doppelmoral vieler ihrer Kollegen findet. Sowohl was falsche Loyalität und Boys-Club-verhalten angeht, als auch Gewalt gegen Schwarze Frauen und der allgemeine Umgang mit Waffen in der Hip Hop Szene. In dieser Kritik wird Megan Thee Stallion durch den Offenen Brief bestärkt. Darin applaudieren die Verfasserinnen ihr für ihre Stärke und Ausdauer und verurteilen die negativen Kommentare der Kollegen als "öffentliche Belästigung". Die Schwarze Community habe Megan Thee Stallion im Stich gelassen, heißt es auch noch. Den Brief haben MeToo-Gründerin Tarana Burke und Alexis McGill Johnson unterschrieben - CEO von Planned Parenthood.