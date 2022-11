Teurer Fake

In Zeiten von viralen Trends müssen Musiker und Musikerinnen in der Promophase immer kreativer werden um ihre Alben zu verkaufen. Eine ganz besondere Strategie haben sich Drake und 21 Savage überlegt. Am Freitag haben sie ihr gemeinsames Album "Her Loss" rausgebracht. Promotet haben sie ihre Platte mit Fake-Auftritten in verschiedenen Medien. Für einen dieser gefälschten Auftritte gab es jetzt eine Klage. Und zwar von der Vogue. Drake und 21 Savage hatten ein Foto gepostet, auf dem sie neben einem Stapel des berühmten Modemagazins stehen. Ihr Gesicht auf dem Cover.

In der Caption darunter bedanken sie sich bei Redakteurin Anna Wintour für "Liebe, Unterstützung und den historischen Moment". Laut Klage wurden diese gefälschten Vogue-Ausgaben außerdem in Großstädten in ganz Nordamerika verteilt. Obwohl Vogue und Wintour mehrfach darum gebeten hatten, ihren Markennamen aus der Kampagne zu nehmen. Drake und 21 Savage selbst haben sich noch nicht zu der Klage geäußert. Aktuell sieht es so aus, als wäre die erste Woche für die beiden Rapper ziemlich erfolgreich gewesen: mit 400.000 verkauften Alben wird bis Freitag gerechnet.

In noch einem Punkt ist die FAKE-Promo aufgegangen. Drake & 21 Savage hatten ja auch noch einen Auftritt bei NPRs Tiny Desk gefaked, der Kult-Konzertserie vor der unverwechselbaren Bürokulisse des Radio-Senders. NPR hat drei Stunden nachdem das Fake-Video online gegangen ist einen Artikel veröffentlicht. Mit der Überschrift: "Nein, Drake war nicht bei Tiny Desk, aber wir sind generell offen dafür" und dann weiter: "Im Ernst, du und 21 Savage seid jederzeit willkommen!" Im Fall von Vogue könnte der Fake allerdings teuer ausfallen, der Condé Nast Verlag fordert mindestens 4 Millionen Dollar Schadensersatz.

Global Leadership Awards

In Washington D.C. werden heute die Global Leadership Awards verliehen. Ganz feierlich, bei einer Gala im John F. Kennedy Center for the Performing Arts. Mit dabei die Iranische Singer/Songwriterin Gola. Sie hat Iran und damit auch ihre Familie schon vor Jahren verlassen, seither lebt sie in London. In ihrer Musik kritisiert sie die iranische Regierung, ihr Song "Haghame" ("Es ist mein Recht") wurde zu einer der Protesthymnen im Widerstand.

Bei den Global Leadership Awards werden weibliche Pioniere, Vorreiterinnen aus den Bereichen Menschenrechte, wirtschaftliches Empowerment oder politische Reformen ausgezeichnet. Dieses Jahr werden bei der Gala aber auch die mutigen Mädchen und Frauen im Iran geehrt, die sich seit Anfang September gegen das islamische Regime stellen. "Frau, Leben, Freiheit" - die zentrale Parole der iranischen Proteste steht fett auf dem Abendprogramm der Global Leadership Awards.

Verliehen werden die Awards von der Organisation Vital Voices. Mitbegründerin Hillary Clinton gehört zu den Rednerinnen heute Abend (09.11.2022). Neben Gola treten außerdem auch noch weitere Musikerinnen auf, die sich neben ihrer Kunst auch noch dem Aktivismus widmen. Die chinesische Singer/Songwriterin Milck, die queer-feministische Produzentin und DJ Biianco und die afroamerikanische Sängerin Autumn Rowe. Der Gala-Abend wird live ins Netz gestreamt, über den Youtube-Kanal von Vital Voices. Los geht es heute Nacht um halb zwei.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Preis für Haltung in der Musikwirtschaft

Die queer-feministische Rapperin, Musikerin und Antifaschistin Sookee hat den Rolf Budde Preis für Haltung in der Musikwirtschaft gewonnen. Die Auszeichnung wurde ihr gestern Abend (08.11.2022) bei den Listen To Berlin Awards verliehen. Auf Instagram hat Sookee zwei Fotos von ihrer Heimfahrt im Zug gepostet. Ein Selfie mit Maske und strahlenden Augen und ein Foto ihrer kleinen Handtasche in der die dagegen riesig wirkende Preistrophäe steckt. Dazu schreibt Sookee: " Es heißt immer, dass in Musik viel Mathematik enthalten sei. Für mich bedeutet das, mich nicht immer und immer wieder leistungsorientiert auf mich selbst oben drauf zu addieren, sondern ein Faktor unter vielen zu sein, der gemeinschaftlich in die Breite multipliziert. "

Sookee hat ihre Karriere als Rapperin 2020 an den Nagel gehängt, seither macht sie als Sukini Musik für Kids. In ihren Kinderliedern sprengt sie eindimensionale Geschlechterrollen, räumt allgemein mit Klischees auf, pusht Vielfalt und Toleranz. Außerdem ist Sookee aber auch noch Gastgeberin der Gesprächsreihe "Abends warm" und schreibt Kolumnen für das "Veto-Magazin" und "Links bewegt". In der Begründung für ihre Auszeichnung mit dem Rolf Budde Preis für Haltung in der Musikwirtschaft steht: "Sie hat mit ihrer langjährigen Erfahrung in diskriminierungssensiblen und machtkritischen Diskursen begriffen, dass das Monothematische dem Multiperspektivischen Platz machen muss, wenn gesellschaftliche Veränderung das Vorzeichen unserer Handlungen sein soll.