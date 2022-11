"Brassvillain" mit Ana Tijoux

"D’Après Marcel"

Schon während der Pandemie ist der französische Rapper Oxmo Puccino unter die Schriftsteller gegangen. Letztes Jahr hat er sein Debütroman rausgebracht. Nun gibt es gleich wieder was zu Lesen von ihm. In Frankreichs Rap-Szene ist Oxmo Puccino mit seinen lyrischen Texten und komplexen Metaphern schon lange als der "intellektuelle Rapper" bekannt. Es wundert also niemanden, dass er ein Jahr nach seinem ersten Buch gleich ein zweites rausbringt. Oxmo Puccinos neues Werk ist aber kein Roman, sondern eine Art Selbstportrait und gleichzeitig eine Hommage an Marcel Proust, einen der bedeutendsten Schriftstellern der französischen Literatur. Seine Bücher sind Klassiker der Weltliteratur. Und Oxmo Puccino ist vor allem von seinem siebenbändigen Roman "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit" beeinflusst worden.

Nächste Woche, am 18. November ist der hundertste Todestag von Proust. Das hat Oxmo Puccino zum Anlass für seine Selbstreflexion genommen. Er stellt sich in seinem neuen Buch "D’Après Marcel" dem berühmten Fragebogen von Marcel Proust. In den feinen Salons von Paris wurde der früher wie eine Art Gesellschaftsspiel beantwortet. Bis heute lassen Zeitungen wie die FAZ immer wieder bekannte Persönlichkeiten Fragen daraus beantworten. Sie reichen von "Was bedeutet vollkommenes irdisches Glück für dich" bis zu "was ist deine Lieblingsblume?" Laut Proust geben die Antworten großen Aufschluss über die Persönlichkeit eines Menschen. Oxmo Puccino beantwortet in "D’Après Marcel" 34 Fragen aus Prousts Katalog und verrät den Lesern dabei Details aus seinem täglichen Leben. Etwa wie lang sein Geduldsfaden ist, oder warum er eine späte Leidenschaft fürs Angeln entwickelt hat.

RIP Hurricane G

Traurige News aus Brooklyn: Rap-Pionierin Hurricane G ist gestorben. Mit selbstbewussten Texten auf Englisch und Spanisch zu eingängigen Boombap Beats hat sie seit den 90er-Jahren die von Männern dominierte HipHop-Szene aufgemischt. Schon Anfang des Jahres hat ihre Tochter bekannt gegeben, dass Hurricane G Lungenkrebs hat. Die New Yorkerin mit puerto-ricanischen Roots wurde 52 Jahren alt.

Fans und Musikerkollegen trauern um Hurricane G. Rapper und Produzent Erick Sermon zum Beispiel, ihr Ex-Partner und Vater ihrer gemeinsamen Tochter. Er schreibt " Es bricht mir das Herz (…) Sie war eine echte Legende, die erste puerto-ricanische Rapperin überhaupt. Sie hat für alle nach ihr den Weg geebnet! "

Oder der kalifornische Rapper Evidence von Dilated Peoples. Der schreibt: " Wer mich kennt weiß, dass sie mein Favorit war, rest in peace " Sie hat mit Rap-Größen wie Diddy, Busta Rhymes oder Xzibit zusammengearbeitet. Ihr Debütalbum "All Woman" hat HipHop-Produzent Domingo produziert, auch der erinnert sich an Hurricane G.

