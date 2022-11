"Gehören ins Altersheim" - Wizkid kritisiert Regierung

Gehören ins Altersheim“

Afrobeats-Superstars Wizkid aus Nigeria hat gerade dem britischen Guardian ein Interview gegeben. Darin zeigt er sich überraschend politisch und regelrecht angriffslustig. Er hofft, dass die Wahlen in Nigeria im kommenden Jahr endlich frischen Wind für seine Heimat bringen. Wizkid sagt er werde der Regierung dabei richtig auf die Pelle rücken. "All diese alten Männer werden diesmal ihre Macht verlieren. Sie gehören ins Altersheim und müssen dringend mal chillen" sagte er dem Guardian.

Deutliche Ansage. Und an noch einer Stelle wurde es im Interview politisch. Und zwar als Wizkid gefragt wurde, ob er den nigerianischen Unabhängigkeitstag gefeiert habe. Der war Ende Oktober. Viele Nigerianer kleiden sich an diesem Tag in den Farben der Landesflagge – Grün/Weiß – und machen Party. Wizkid hat dieses Jahr allerdings ausgesetzt, da er findet, es gäbe aktuell nichts zu feiern. Zu viel Ungerechtigkeiten, sagt der Sänger. Er sei zwar stolz auf seine Leute, vor allem aus Musik, Sport, Comedy - im Allgemeinen aus dem Entertainment-Bereich, oder die hervorragenden jungen Leute aus dem Technologie-Sektor, aber er hoffe eben, dass - auch für sie – noch mehr gehe. "Ich glaube an einen Wandel." Sagt Wizkid - Wie bald? Das wisse er nicht. Aber seit seiner Kindheit habe sich schon viel verändert. E"s hätte zum Beispiel eine Zeit gegeben, in der man Präsidenten oder Regierung nicht kritisieren durfte. Jetzt habe man zumindest eine Stimme."

Ganz neue Töne von Wizkid, bisher hat der nigerianische Superstar sich mit politischen Statements eher zurück gehalten. Im neuen Interview mit dem Guardian nimmt er aber kein Blatt mehr vor den Mund. Und Freitag erscheint auch sein neues Album. "More Love Less Ego". Das hätte eigentlich schon letzte Woche kommen sollen, wurde aber spontan verschoben.

Eminem in der Rock & Roll Hall of Fame

Der Rap-Star aus Detroit ist gestern bei einer feierlichen Gala in die Rock & Roll Hall Of Fame aufgenommen worden. Das haben vor ihm nur relativ wenige Künstler aus dem Hip Hop geschafft. 2Pac ist in der Ruhmeshalle in Cleveland, Jay-Z oder auch die berühmte Comptoner Hip Hop Gruppe NWA. Und von einem der berühmtesten NWA Rappern - Dr. Dre - kam dann gestern auch die Laudatio auf Eminem. Er hat erst ein paar Anekdoten erzählt. Wieviel Gegenwind er bekommen hat, als er einen weißen Rapper unter Vertrag genommen hat, oder wie Eminem dann zum ersten Mal bei ihm im Studio stand.

Aber natürlich ging es auch um Eminems Legacy. Eminem habe dem weißen Amerika einen Spiegel vorgehalten und gleichzeitig seinen Schmerz über Armut, schwierige Familienverhältnisse und Hoffnungslosigkeit ausgedrückt. Er habe Hip Hop nach Mittelamerika gebracht und Kids wie ihm eine Möglichkeit gegeben, sich verstanden zu fühlen! Eminem selbst hat danach auf der Bühne drei Songs performt, unter anderem Mit Ed Sheeran. Und dann hat natürlich auch er noch eine Rede gehalten. Er hat sich vor allem bei der HipHop-Kultur bedankt. Es brauche ein ganzes Dorf um ein Kind zu erziehen sagt Eminem, und es habe ein ganzes Genre, die ganze Rap-Szene gebraucht um ihn da hin zu bringen wo er heute wäre. Dann zählt er alle Künstler auf, die ihn beeinflusst haben. Mit dem Appell: die hätten es mindestens genauso verdient. Mit Eminem wurden auch noch Dolly Parton und Lionel Richie mit aufgenommen. Der ebenfalls nominierte Afrobeat-Star Fela Kuti hat es dieses Mal wieder nicht geschafft.

"Lasst uns ihnen zeigen, wie unsere Macht aussieht"

Gerade noch ist Billie Eilish zum ersten Mal mit ihrem neuen Freund über den roten Teppich gegangen. bei einer Gala in Los Angeles, beide im Schlafanzug und eingehüllt in eine große Decke, komplett von Gucci. Das Netz ist heute voll mit Fotos... Aber nicht nur solche Auftritte kann die junge Sängerin, kurz vor den Midterms schickt sie außerdem einen starkes Appell an ihre Fans. "Versprecht mir wählen zu gehen" bittet Billie Eilish ihre wahlberechtigte Followerschaft in einer Videobotschaft.

Darin zählt sie außerdem auf, was am Mittwoch alles auf dem Spiel steht. "Unsere Rechte, unsere Freiheit und unsere Zukunft stehen auf dem Spiel" sagt Billie Eilish. Wenn wir nicht wählen gehen kann es sein, dass sie ein nationales, ausnahmsloses Abtreibungsverbot einführen, uns das Recht darauf nehmen zu heiraten wen wir lieben, das Wahlrecht einschränken und Gesetze einführen, die den Fortschritt gefährden, den wir so dringend brauchen um den Klimawandel aufzuhalten.“

Das mache ihr ganz schön Angst sagt Billie Eilish. Im Laufe ihrer Karriere hat die Sängerin immer wieder ihre Stimme genutzt um ihre Fans zum Wählen zu animieren und sich dabei vielen Kampagnen und Organisationen angeschlossen. Unvermeidlich – sagt Billie Eilish, denn die einzige Möglichkeit, sich der Zukunft sicher zu sein, sei es sie selbst zu gestalten. "Lass uns ihnen zeigen wie unsere Macht aussieht" – Billie Eilish zeigt sich kämpferisch kurz vor den Midterms. Die sind am Dienstag den 8. November – für uns hier in Deutschland also dann Mittwoch in den frühen Morgenstunden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Instagram angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Instagram. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

„The Dawn of Everything“ – Lafawndah widmet neuen Song Menschen im Iran

Seit Wochen gehen Menschen im Iran auf die Straßen. Das Regime geht brutal gegen sie vor. Regelmäßig gibt es Berichte über Tote und über Verhaftungen und Todesurteile. Solidarität mit den protestierenden Menschen im Iran gibt kommt unter anderem aus dem Global Pop. Nun widmet die französische Experimental-Künstlerin Lafawndah, die Roots in Ägypten und dem Iran hat, einen Song den mutigen Menschen im Iran. „The Dawn of Everything (Jin, Jiyan, Azadi)” heißt der Song - also „die Morgendämmerung von allem“ und dazu die kurdischen Protest-Worte „Frau, Leben, Freiheit.“ Das Lied baut sich von der Lautstärke her immer mehr auf und ist gleichzeitig ruhig. Lafawndah singt zum monotonen Synthesizer-Ton als Basis, zu denen weitere Sounds kommen- ohne Beat, fast schon Ambient. Dadurch wirkt die ernste Stimmung noch stärker. Lafawndah singt von einem Weg, der gegangen wird und Freiheit, die bald kommen werde. Sie selbst sagt über den politischen Song, er sei entstanden „zwischen dem Verlernen der Vergangenheit und dem Beobachten, wie sich die Zukunft entfaltet.“ Die Einnahmen sollen an eine iranische Menschenrechtsorganisation mit Sitz in den USA gehen. Am 16. November spielt Lafawndah auch bei einem Soli-Konzert in London für die Menschen im Iran. Mit dabei sind u.a. die Musikerinnen Lianne La Havas und Kelsey Lu.