Gegen diese Praxis protestieren Musikschaffende jetzt in einem Offenen Brief. Als Petition ist der gerade in der New York Times erschienen. Unterschrieben haben Big Names wie Alicia Keys, 50 Cent oder Megan Thee Stallion, aber auch große Musikunternehmen wie Spotify, Sony oder Universal haben sich angeschlossen.

Verfasst wurde der Offene Brief vom Musiklabel Warner. Es heißt darin, dass die kreativen Äußerungen von Rappern und Rapperinnen "mit beunruhigender Häufigkeit" gegen sie verwendet werden. Rapper seien Storyteller, in ihren Geschichten würde es alle möglichen Charaktere geben - vom Helden bis zum Bösewicht. Oft würden ihre Songzeilen aber als persönliche Beichte verstanden und so würde die Kreativität von Schwarzen kriminalisiert.

Diese Praxis stufen die Unterschreiber der Petition als rassistisch ein. Die Forderung: Rap-Texte sollen vor Gericht nicht mehr ohne triftigen Grund gegen ihre Autorinnen und Autoren verwendet werden dürfen. In Kalifornien gibt es so ein Gesetz tatsächlich schon. Das wurde Anfang Oktober unterschrieben. In New York hat es ein ähnlicher Entwurf zumindest durch den dortigen Senat geschafft. Die Petition fordert jetzt aber eben eine Regelung auf Bundesebene.

Auf der Info-Seite der Warner-Homepage steht, dass seit den 1950er Jahren mindestens 500 Fälle bekannt seien, in denen Rap-Songs als Beweismittel vor Gericht gegen ihre Autoren verwendet wurden. Im Vergleich gäbe es nur vier Fälle außerhalb der Rap-Szene, in denen Song-Lyrics als juristisch relevant aufgeführt wurden. Der Offenen Brief steht unter dem Titel "Art On Trial: Protect Black Art"

Mina Richman mit neuem Song "Baba Said"

Mit ihrer neuen Single "Baba Said" bekundet die deutsch-iranischen Singer/Songwriterin Mina Richman den Protestierenden im Iran ihre Solidarität. Als Tochter eines iranischen Vaters geht ihr die Situation besonders nah. Sie selbst ist hier in Deutschland aufgewachsen und sehr offen und selbstbestimmt erzogen worden.

Die Bilder von jungen Frauen, die gemeinschaftlich ihre Kopftücher verbrennen, hätten sie ungemein berührt. So kam es auch zu "Baba Said", sagt sie: " Der Song entstammt weniger einer Idee, sondern mehr einer verzweifelten Suche nach dem Wohin-mit-al-diesen-Gefühlen. Das war ein paar Tage nach dem Tod von Jina Amini. Ich hatte Hoffnung, hatte Angst, was passieren würde. Dass das Regime brutal reagiert, oder dass die Proteste schnell wieder verstummen – wie es in der Vergangenheit schon oft passiert ist. Mein Kopf war so voll, und ich wusste einfach nicht wohin damit und so ist der Song entstanden. "

Schnell verstummt sind die Proteste nicht, aber das Regime reagiert tatsächlich äußerst brutal. Aktuell spitzt sich die Lage im Iran immer weiter zu. Das Auswärtige Amt forderte zuletzt, alle Deutschen und Deutsch-Iraner mit doppelter Staatsbürgerschaft dazu auf das Land zu verlassen. Es bestehe die konkrete Gefahr, willkürlich festgenommen, verhört und zu langen Haftstrafen verurteilt zu werden.

Der system-kritische Rapper Toomaj sitzt seit dem Wochenende im Gefängnis. Gestern ist ein ziemlich verstörendes Video aufgetaucht, in dem er sich entschuldigt und sagt, er habe einen Fehler gemacht. Dabei trägt er eine blutige Augenbinde. Seine Fans und Supporter sind sich sicher, dass er gefoltert wurde und befürchten, dass ihm die Todesstrafe bevorsteht.

Musik spielt bei den Protesten eine enorm wichtige Rolle. Toomaj spricht vielen jungen Iranern und Iranerinnen aus der Seele. Die Protesthymne "Baraye" wurde gerade sogar von Coldplay gecovert aus Solidarität mit den Menschen vor Ort. Dieses Gefühl, gesehen und verstanden zu werden, ist für sie enorm wichtig.

Ähnliche Erfahrungen hat auch Mina Richman mit ihrem Protestsong "Baba Said" gemacht: " Ich habe den als Reel geteilt auf Instagram und hatte viele Kommentare von Iranerinnen hier, aber auch von Menschen vor Ort die sich bedankt haben, die sich verstanden gefühlt haben. Und das kann ja Musik: Emotionen auslösen, Menschen erreichen. "

Nächsten Donnerstag findet in Köln bei "30-Jahre Arsch Huh" eine große Solidaritäts-Aktion für die Protestierenden im Iran statt. Dabei sollen 18.000 Menschen die Protesthymne "Baraye" im Chor singen – es gibt nur noch ein paar wenige Tickets für das Event in der Lnxess-Arena.

Suzane mit neuem Album "Cameo"

Cameo ist das zweite Album der französischen Sängerin Suzane. Es geht um sozialkritische Themen wie Gewalt gegen Frauen, aber auch um die Pandemie und Spannungen in der Gesellschaft.

Der Song "Génération désenchantée" ist wütend, aber auch voller Hoffnung. Suzane sagt darüber: " Ein Lied kann zwar nicht die Welt verändern, aber die Menschen, die es hören, schon. " Die französische Sängerin spielt auf ihrem neuen Album mit neuen Melodien und Emotionen – mal Pop, mal akustisch und ganz verletzlich.

Sababa 5 mit gleichnamigem Album

Sababa 5 ist eine vierköpfige Band aus Tel Aviv. Sie klingt nach psychedelischem Rock, Funk und Disco-Grooves aus dem Nahen Osten. Die vier Männer mischen israelisch-arabische Klänge mit Einflüssen aus der US-Subkultur der 1960er Jahre. Wir hören aber auch erstmals Reggae und Jazz. Aus diesem Genre-Mix entstehen eingängige Melodien.

Ezra Collective mit neuem Album "Where I’m meant to be”

Die Jazz-Fusion-Band Ezra Collective aus Großbritannien meldet sich zurück mit ihrem neuen Album "Where I’m meant to be". Drummer und Bandleader Femi Koleoso hat uns erzählt, dass sie die Songs innerhalb von zwei Wochen im Studio aufgenommen haben. Klingt eigentlich ziemlich kurz, aber für Ezra Collective war es so viel Studiozeit wie nie zuvor, sagt Femi: "Es gab viel mehr Zeit zum Ausprobieren. Die Pandemie hat uns Zeit gegeben. Wir haben gelernt, geduldig zu sein."

Dadurch haben sie zum Beispiel Zeit gehabt, neue Effekte und Synthesizer auszuprobieren und hinzuzufügen. Außerdem hat Femi Koleoso uns erzählt, dass Afrobeat-Legende Tony Allen sein Vorbild war, Freund und Mentor gleichzeitig. Er hat mit ihm an seinen Drum-Skills gearbeitet. Die hören wir auch auf dem Album, welches diesen Freitag rausgekommen ist.

Neuer Song von Ansu: "Traumfrau"

Ansu hat schon im Voraus angekündigt, dass es sein wichtigstes Projekt dieses Jahr sein würde. Und damit hat er nicht zu viel versprochen, denn sein Song "Traumfrau" ist wirklich sehr persönlich geworden. Der Hamburger Rapper spricht über starke Frauen, mentale Probleme, aber auch das Aufwachsen mit seiner alleinerziehenden Mutter. Der Song zeigt auch gleichzeitig, dass emotionale Texte echt gut auf fette Beats passen. Die kommen in diesem Fall von Cato, Ansus Produzent, auch verantwortlich für den Hit "Kes" von Apsilon.

Die P mit neuem Song „Blockbuster“

Zum ersten Mal hören wir die Bonner Rapperin auch singen! Aber auch die Rap-Parts sind wie gewohnt on point. Denn Die P hat viel zu erzählen, es geht um ihre persönlichen Erfahrungen und den steinigen Weg, den sie gehen musste. Das melancholische Oldschool-Instrumental inklusive Piano untermalt die Stimmung und passt perfekt zum Vibe.