Auftakt der Cologne Music Week

popNRW Preis geht an Albi X und Liser

Als Auftakt für die Cologne Music Week gab es am Dienstag Abend (25.10.22) die Preisverleihung des popNRW Preises im Kölner Club Gloria. Es ist einer der renommiertesten und wichtigsten Preise für Pop-Artists und Newcomer in NRW.

Der Kölner Sänger und Rapper Albi X wurde in der Hauptkategorie "Outstanding Artist" ausgezeichnet und erhielt ein Preisgeld von 10.000€. Er hat dieses Jahr nicht viel neue Musik rausgebracht, denn sein Fokus lag auf Live-Shows. Er wollte nach zwei Corona-Jahren lieber so viel wie möglich auf der Bühne stehen und Konzerte spielen

"Wir sind immer on Tour gegangen und haben immer versucht, das Beste zu geben. Den Leuten Liebe und Energie zu geben. Und das haben wir geschafft." Albi X

Auf der Gloria-Bühne hat er eine wunderbare Rede gehalten und ist anschließend live aufgetreten. Mit auf der Bühne stand seine Mutter aus dem Kongo, die völlig begeistert von ihren Sohn war. Albi X erzählte außerdem, er sei der erste Mensch, der auf dem Dach der Lanxess Arena gespielt habe. Dort hat er 2021 das Musikvideo für seinen Song "Lélé" gedreht. Nun hat er sich zum Ziel gemacht, im nächsten Jahr in der Arena zu spielen. Ein guter Plan, denn auf dem COSMO Festival im Juni hat er auch ordentlich Stimmung gemacht.

Und auch Liser, die Gewinnerin der zweiten Kategorie, stand schon beim COSMO Festival auf der Bühne als DJ und Backup der Rapperin Bush.ida. Sie ist Rapperin aus Köln und wurde beim popNRW Preis als beste Newcomerin ausgezeichnet. Dafür hat sie ein Preisgeld von 2.500€ erhalten. Sie hat dieses Jahr ihre "Antikapitalistische Partybanger EP" rausgebracht und außerdem das Album "Ja", ein Kollabo-Album mit der befreundeten Musikerin Taby Pilgrim. Der zweite Platz als beste Newcomerin ging an Brenda Blitz, eine Pop-Sängerin mit New Wave Einflüssen.

Neue ARD-Doku "Call me DJ!" über Frauen in der Electro-Szene

In der elektronischen Musikszene sind Frauen leider immer noch unterrepräsentiert, wie auch bei anderen Genres. Eine neue Doku-Reihe soll jetzt mehr Sichtbarkeit für Frauen an den Decks schaffen. "Call me DJ!" heißt sie und ist jetzt rausgekommen. Wofür der Name steht, erklärt Host und DJ Rosanna Grüter: " Call me DJ! heißt sie, weil wir alle die Schnauze voll davon haben, DJane genannt zu werden. DJ ist eine englische Berufsbezeichnung, die man nicht zu gendern braucht. Das ist geschlechtsneutral. Es sind einfach DJs, wie die Männer auch. "

Da über Frauen in der Techno-Szene lange nicht so viel berichtet wird wie über Männer, will Rosanna ein Gleichgewicht herstellen, indem sie in ihrer Doku nur mit Frauen spricht.

"Musik wird immer dann gut, wenn möglichst viele verschiedene Leute mitspielen dürfen. Schöne Dinge passieren in der Diversität, der Buntheit." Rosanna Grüter

Rosanna trifft die Frauen bei Gigs, auf Festivals, im Studio, aber auch ganz persönlich bei ihnen zuhause oder bei ihren Familien. Und sie widerlegt auch das oft genannte Argument, dass Frauen in der Musikszene so wenig sichtbar sind, weil es einfach nicht genug von ihnen geben würde: " Es war überhaupt nicht schwierig, die Frauen zu finden. Ich hätte noch 33.000 Folgen mehr machen können. Es gibt genug, aber sie werden oft leider nicht gleich gesehen. "

In den fünf Folgen von "Call me DJ!" geht es um Themen wie Inspiration, Produktionsprozesse, Faktoren wie Geschlecht und Hautfarbe, Politik, aber auch die Frage, wie sie ihr Leben als DJ mit ihrem Privatleben, der Liebe und Kindern vereinbaren. Das alles aus einer weiblichen Perspektive.