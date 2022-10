Großevent in Katars Lusail Stadion

Bollywood Music Festival als WM-Generalprobe in Katar

In knapp einem Monat startet die Fußball-WM in Katar. Die Negativmeldungen häufen sich - von den schlechten Arbeitsbedingungen beim Aufbau der Stadien bis hin zu Angriffen auf die LGBTQ-Community und andere Menschenrechtsverletzungen.

Jetzt wurde ziemlich spontan mitgeteilt: Als erstes Großevent vor der WM soll dort nächste Woche ein Bollywood-Musikfestival stattfinden - mit Superstars wie Rahat Fateh Ali Khan aus Pakistan. Das Festival findet nicht zufällig vor der WM statt. Die "Generalprobe" soll dazu dienen, vor der WM-Austragung schon mal ein Großevent im neuen Lusail Stadion zu testen. Dieses wurde extra für die WM neu gebaut und ist mit 80.000 Zuschauern das größte Stadion der Weltmeisterschaft. Die meisten Spiele finden dort statt, unter anderem das Finale. Es ist aber auch eins der umstrittensten Stadien. Amnesty International spricht von "sklavenähnlichen Zuständen" beim Bau, teilweise hat man die Arbeiter gar nicht bezahlt. Der Guardian berichtet außerdem, dass fast 6.000 Arbeitsmigranten beim Bau der WM-Stadien in Katar gestorben sind.

Die Arbeitsmigranten, die die WM-Stadien errichtet haben, stammen größtenteils aus Indien und Pakistan. Länder, in denen Rahat Fateh Ali Khan sehr populär ist . Der Haken an der Sache: Karten für das Bollywood-Music Festival können nur im Verbund mit einem WM-Ticket und einer Hayya-Card erworben werden - eine Art WM-Fan-ID. .

Also im Klartext: die Arbeitsmigranten aus Indien und Pakistan brauchen zwingend ein Ticket für ein WM-Spiel, um nächste Woche zum "Bollywood Music Festival" zu gehen. Die Vermutung liegt also nahe, dass die Veranstaltung auch dazu dienen soll, die oft aus Indien und Pakistan stammenden Arbeitsmigranten in Katar zu einem WM-Ticketkauf zu bewegen. Und damit das gleiche System zu unterstützen, welches sie ausgebeutet hat.

Björk und Greta Thunberg im Gespräch

Die isländische Elektropop-Ikone Björk hat sich im Podcast des renommierten Nachrichtenmagazin "The New Stateman" mit der Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg unterhalten. Es geht im Gespräch vor allem um Hoffnung. Und die hat Sängerin Björk vor allem durch die Arbeit von Aktivistinnen wie Greta Thunberg. Direkt am Anfang des Gesprächs outet sich Björk als großer Fan von ihr. Sie sagt: "Ich habe gerade dein Buch zu Ende gelesen und bin jetzt gleichzeitig inspiriert, aber auch traurig. Die Situation ist schlimmer als gedacht, aber es gibt auch hoffnungsvolle Momente, die uns dazu ermutigen, zu handeln." Und diese Hoffnung sei essenziell im Kampf gegen die Klimakrise - da sind sich die beiden einig.

Greta Thunberg betont jedoch, dass damit nicht eine abstrakte, passive Hoffnung gemeint ist, nach dem Motto: Es wird schon alles irgendwie gut werden. Es sei etwas Aktives: "Hoffnung ist etwas, woran man arbeiten muss. Man muss handeln, um irgendwas zu erzielen. Die Menschen fragen immer: Gibt es noch Hoffnung? Weil sie das Gefühl haben, dass es keinen Sinn macht, etwas zu unternehmen, wenn es eh keine Hoffnung gibt. Dabei ist es genau im Gegenteil: Indem die Menschen handeln, erschaffen sie Hoffnung."

Greta Thunberg kritisiert im Gespräch mit Björk vor allem die Art und Weise, wie gesellschaftlich mit Aktivismus umgegangen wird. Denn es werde vor allem von den jungen Leuten erwartet, etwas zu tun: "Viele Leute schieben diese Last auf junge Menschen und das ist einfach unfair: Einerseits sind wir nicht diejenigen, die diese Krise erschaffen haben - und wir werden am meisten drunter leiden. Und dann erwarten sie auch noch, dass wir ihnen Hoffnung geben, während sie gar nichts im Kampf gegen die Klimakrise unternehmen. Das ist echt absurd." Den Podcast mit Björk und Greta Thuberg gibt es zum Nachhören kostenlos auf allen gängigen Streaming-Platformen.