Shygirl veröffentlicht ihr erstes Video bei OnlyFans

Die britische Rapperin und Sängerin Shygirl hat als erste Künstlerin ihr Musikvideo zum Song "Shlut" auf der Plattform OnlyFans veröffentlicht. Das ist eine Social Media Plattform auf der Influencer:innen, meist sind es Frauen, und auch Pornodarsteller:innen gegen Gebühren exklusives freizügiges Material veröffentlichen. Shygirl aus London ist eine sexpositive Künstlerin, die in ihren Texten offensiv und explizit mit dem Thema Liebe und Sex umgeht. Ihre Musik wird dabei sehr geschätzt, sie gilt als wichtige Künstlerin des Female Empowerment. Ende September hat sie ihr Debut-Album "Nymph" rausgebracht. Im Song "Shlut" erobert Shygirl das Schimpfwort "Slut" für sich und den Feminismus zurück, indem sie es für sich verwendet und sich damit als Menschen bezeichnet, der gerne Sex hat. Sie schreibt: "OnlyFans ist ein Ort, an dem ich nur mit wahren Fans persönlich in Kontakt treten kann! Es ist ein kleines Experiment, um zu sehen, wozu ich inspiriert bin, wenn ich weiß, dass ich deine volle Aufmerksamkeit habe."

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Peter Fox liefert Comeback des Jahres

Der Berliner Musiker Peter Fox ist zurück mit einer neuen Single. Der Seeed-Frontmann kündigt mit "Zukunft Pink" sein neues Album an. Darauf warten die Fans seit 14 Jahren! Sein einziges, megaerfolgreiches Soloalbum "Stadtaffe" ist 2008 erschienen. Peter Fox hat immer gesagt, es würde sein einziges bleiben – jetzt hat er seine Meinung geändert. Viele bezeichnen das als Comeback des Jahres. Peter Fox ist einer der wichtigsten Deutschen Künstler, als Teil des Dancehall-Kollektivs Seeed und als Solosänger. Nicht ohne Grund haben die Festivals Hurricane und Southside Peter Fox jetzt schon als Headliner 2023 gebucht. In dem Song und vor allem in dem Video zu "Zukunft Pink" verbreitet Peter Fox Hoffnung und positive Energie. Er singt: "Alle malen schwarz, ich sehe die Zukunft pink." In der Ankündigung heißt es, dass der Song "ein Plädoyer für die Hoffnung, für lebensnotwendige Leichtigkeit in schweren Zeiten" sei. In dem Video schlägt Peter Fox seinen Avater und tötet sich als Cyborg, ein Mischwesen aus Mensch und Maschine. So kann man die Vergangenheit loslassen und einen Neuanfang wagen. Mit dabei ist Inéz vom Duo Ätna aus Dresden. Sie trägt pink und sagt "Wenn du mich fragst, wird alles gut mein Kind, weil wir die Zukunft sind, seh ich die Zukunft pink."

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Young Fathers veröffentlichen neue Single "I Saw"

Die schottische HipHop Crew Young Fathers meldet sich mit einem düsteren Track zurück. Mit "I Saw" kündigt das Trio aus Edinburgh das neue Album "Heavy Heavy" für Februar kommenden Jahres an. Young Fathers haben den Durchbruch 2014 geschafft, als sie den renommierten Mercury Prize für ihr zweites Album gewonnen haben. Ihrem Style "düster" mit "geordnetem Chaos" sind sie auch bei "I Saw" treu geblieben. Der Track baut auf einem Groove auf, mit einer dunklen, verzerrten Basslinie und Drums. Im Text heißt es: "Gib mir diese kugelsichere Weste und vergiss nicht / Ich bin nicht empfänglich für deinen Unsinn, ich bin ein Gewinner." Ganz besonders ist das Musikvideo, gedreht von dem 23-jährigen Künstler und Filmemacher David Uzochukwu. Er lebt in Berlin und hat Roots in Österreich und Nigeria. Das war sein erstes Musikvideo, was sie in der Nähe von Berlin gedreht haben und es sieht richtig abgefahren aus. Young Fathers und andere verbringen Tag und Nacht neben einem Strand. Sie erzählen davon, Tod und Leben, Dunkelheit und Licht zu feiern. David Uzochukwu sagt im Interview: "Es geht auch darum, ein Auge zuzudrücken, sich zu verraten oder sich fast wie ein Lamm zu fühlen, das zum Metzger marschiert." Young Fathers haben für Februar Konzerte in Deutschland, unter anderem in Köln, angekündigt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Guts greift nach den Sternen

Guts, französischer Produzent mit englischem Namen, legt heute eine beinah komplett spanisch-sprachige Platte vor: "Estrellas", übersetzt "Sterne". Die Platte stand zunächst unter keinem guten: Guts hatte sich vorgenommen, ein Album auf Kuba einzuspielen, mit ganz vielen lokalen Musiker:innen vor Ort. Aber wegen Corona war das letztes Jahr nicht möglich, deswegen ist man umgesiedelt nach Dakar im Senegal, wo die medizinische Lage besser war. Und hat aus der Not eine Tugend gemacht, denn "Estrellas" arbeitet superorganisch und mitreißend die Zusammenhänge beider Kulturen, beziehungsweise die Wurzeln kubanischer Musik in Westafrika heraus.

Jean Michel Jarre auf den Spuren von "Oxgène" der Musique Concréte

Das neue Album des französischen Elektronik-Pioniers heißt "Oxymore", erinnert damit vom Titel an seine Albumserie "Oygène", die sich mehrere Millionen mal verkauft hat. Musikalisch hat das Album allerdings nicht viel mit der modularen Synthesizer-Arbeit der Siebziger zu tun. Ganz konkret haben andere Künstler das Album beeinflusst, nämlich die Erfinder der Musique Concrète. Die Franzosen Pierre Schaefer und Pierre Henry haben schon Mitte letzten Jahrhunderts Geräusche mit Alltagsgegenständen erzeugt und die Natur oder das Stadtleben aufgenommen und daraus Musik gemacht. Jean-Michel Jarre hat "Oxymore" geschrieben, nachdem ihn einige Fragmente und Samples aus Henrys Werk inspiriert hatten. Pierre Henrys Witwe hatte die Jarre zur Verfügung gestellt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Instagram angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Instagram. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Kolonialismus ist Neon bei Batida

Batida ist ein DJ und Producer aus Lissabon, der sich sehr für die Musik aus der ehemaligen portugiesischen Kolonie Angola interessiert. Und deswegen hat er sein Album auch mit einem passenden Wortspiel "Neon Colonialismo" betitelt. Auch weil seine Musik so leuchtend bunt und vielfältig ist. "Neon Colonialismo" bietet Zugang auf zwei Ebenen: als Abbild, was aktuell so geht an lusophonen, also portugiesisch-geprägten Afro-Elektro-Sounds und als Aufarbeitung der dunklen Kolonialzeit in ein multi-kulturelles Jetzt.