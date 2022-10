Womex in Lissabon gestartet

Die Womex, die weltweit größte Messe für Global Pop, ist in Lissabon gestartet. Zum Auftakt gab es vier Konzerte im Teatro Tivoli, u.a. mit der portugiesischen Combo Club Makumba, die mit sämtlichen Klischees über die angeblich kitschige und melancholische Musik Portugals aufräumte. COSMO Musikchef Francis Gay, der vor Ort ist, sagte: "Der Fado, die nationale Musikgattung war natürlich sehr präsent aber in unterschiedlichen Varianten. Verspielt, emanzipiert, gekonnt zitiert mit brasilianischen, mit afrikanischen Akzenten und immer sehr vital. Das hat total Spaß gemacht und gezeigt wie spannend doch die portugiesische Musikszene ist". Die Womex verleiht Francis Gay den Professional Excellence Award für sein außergewöhnliches Engagement in der Musikförderung.

Bis Sonntag werden sich rund 3000 Fachleute und Artists aus 90 Ländern mit Talks, Filmen und Konzerten auf sieben Bühnen austauschen, sagt Womex Direktor Alex Walter. Das Ziel sei es gegen den Mainstream zu halten „im Sinne von, dass wir einfach Sachen auf die Bühne bringen, die so nicht vertreten sind, in der Hoffnung, dass irgendwer das Thema aufgreift. Und die Leute, die geschäftlich m Independent Sektor unterwegs sind, neue Möglichkeiten zu eröffnen und ihre Sachen am Laufen zu halten. Wir bringen Farbe in die ganze Geschichte“.