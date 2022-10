Disarstar setzt sich für obdachlose Menschen ein

B-Complex reagiert auf Mord in Gay-Bar

In Bratislava wurden vor einer Gay-Bar zwei Männer erschossen. Ein Schock, nicht nur für die LGBTQ Community, sondern die Slowakei insgesamt. B-Complex, Transfrau und DJ, die bei der Gedenkveranstaltungen für die Ermordeten in Bratislava sprach, weist auch via Social Media auf die Gefahren hin. Auf TikTok klärt sie auf, über die Gewalt gegen die LGBTQ Community und bei Instagram hat sie einen langen Post über das Geschehene verfasst: "Sie waren nur zu Besuch und tranken Limonade, ohne jemandem Schaden zuzufügen. Es wurde von einem Mörder begangen, der den Angriff im Voraus geplant und ein antisemitisches und Anit-LGBTQ-Manifest geschrieben hat". Weiter schreibt sie: "Dies war kein Akt eines einzelnen, es war die Spitze eines Eisbergs, homophobe und transphobe Politiker, die LGBTQ-Menschen benutzten, um die breite Öffentlichkeit zu erschrecken und Hass zu verbreiten". In der slowakischen Politiklandschaft sind transfeindliche Äußerungen nämlich durchaus salonfähig. Selbst Ex-Premier Matovič hat da schlimme Sachen gesagt und gepostet. Deswegen appelliert B-Complex an die EU Politiker:innen: "Wir sind ein Land in der Europäischen Union, das noch keine allgemeine LGBTQ-Gesetzgebung hat. Bitte helfen Sie uns, damit sich dies nicht wiederholt, und helfen Sie uns, die slowakische Regierung dazu zu bringen, Maßnahmen zu ergreifen und endlich die Rechte von LGBTQ gesetzlich zu verankern".

Die P mit neuer Single "Off White"

Rapperin Die P aus Bonn hat einen neuen Song rausgebracht. Zu dem Track "Off White" gibt es auch ein Video im dem sie die ganze Zeit vor der Kamera steht und rappt - mit ein paar Home-Girls als Unterstützung. Was sie ausmacht ist ihre Oldschool Flow und der 90er HipHop Beat, den sie gerne benutzt. Klar, die P ist 35, also ein Kinder der 90er. Als Teenager hat sie angefangen zu rappen und an Battles in Köln teilgenommen. Vor fünf Jahren kam ihre erste EP raus. Mit diesem Track kündigt die P eine neue EP für Ende des Jahres an. In diesem Song sind sie über ihre Alltagserfahrungen. Es geht um den täglichen Kampf, um Rassismus, das Rapperinnen-Sein; die nächste Show, um Glück beim (Live)-Spielen und Pech in der Liebe. Ihre Release-Dichte spricht für ihren Hunger nach neuen Songs. Die unverkennbaren Skills von Die P machen Lust auf mehr und heiß aus die kommende EP.

ESC 2023 ohne zwei Länder

Nord Mazedonien und Montenegro haben schon jetzt ihre Teilnahme für den Eurovision Song Contest 2023 zurückgezogen. Das hängt mit dem Ausschluss Russlands zusammen. Die russische Delegation ist, wie in diesem Jahr auch schon, für den ESC 2023 disqualifiziert worden wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine. Dass Montenegro und Nord Mazedonien jetzt ihren Start abgesagt haben, liegt aber nicht etwa daran, dass sie sich solidarisch mit Russland zeigen – sondern schlicht und ergreifend an den gestiegenen Kosten. Jedes Land muss einen Beitrag zahlen, um am ESC teilzunehmen und ihn zu übertragen, das läuft jeweils über Rundfunkanstalten des Landes. Da Russland durch den Ausschluss auch als Geldgeber des ESC wegfällt, müssen alle anderen Teilnehmer zwangsläufig mehr Geld beisteuern. Im Schnitt belaufen sich die Gebühren auf knapp sechs Millionen Euro, wobei die Summe je nach Größe eines Landes variiert. Die Big 5, die fünf großen Unterstützer des ESC, zahlen z.B. immer einen höheren Anteil, dafür müssen sie sich auch nicht fürs Finale qualifizieren. Dazu gehören Italien, Frankreich, Spanien, Großbritannien und Deutschland.

Nord Mazedonien und Montenegro sind in diesem Jahr nicht über das Halbfinale hinausgekommen, auch das war ein Grund für die Absage. Zu den Teilnahmekosten kämen laut der Delegation von Montenegro auch noch die unerwartet hohen Kosten vor Ort, der ESC 2023 wird in Stellvertretung für den letzten Sieger Ukraine in England ausgetragen. Man habe auch mit Rücksicht auf steigende Energie-Kosten im Winter zurückgezogen, sagt die Delegation Nord Mazedoniens. Der Eurovision Song Contest wird nächstes Jahr am 13. Mai in Liverpool stattfinden.