TikTok-Mutter will auf den globalen Streaming-Markt

TikTok-Mutter ByteDance will auf den globalen Streaming-Markt

Kids lieben TikTok und TikTok liebt die Kids: weil die nämlich die Bezahlkunden von morgen sind. Naheliegend also die Idee des Mutterkonzerns ByteDance seinen Streamingdienst "Resso" global anzubieten. Aktuell ist Resso auf den drei großen Märkten Indien, Indonesien und Brasilien aktiv. Und damit für knapp 1,7 Milliarden Menschen schon eine Alternative zu Spotify, Apple und Co. Nach Berichten des Wall Street Journals laufen bereits Gespräche mit den großen, global operierenden Labels.

Es ist von mehr als einem Dutzend Ländern die Rede, wahrscheinlich in Europa und Amerika, wo die Major-Labels und die Musikindustrie traditionell stark sind. Das langfristige Ziel soll aber ein globaler Streaming-Dienst sein. Offizielle Bestätigung von TikTok gibt es noch nicht.

Tiktok hat die Nutzerdaten der Kunden von morgen, kennt ihren Musikgeschmack und kann dementsprechend den Algorithmus seines Streaming-Dienstes perfekt daran anpassen. TikTok ist außerdem die Musik-Trendmaschine: Alte Tracks erfahren neuen Hype, neue gehen fix viral - wieso sollte das Unternehmen seine Kunden also nicht an sich binden?

Die Liste der Vorwürfe gegen die Videoplattform ist allerdings lang: Alleine, weil es sich um ein chinesisches Unternehmen handelt, haben viele Bedenken, ob der autoritäre Staat Zugriff auf die Nutzerdaten hat. Jugendschützer warnen seit Jahren vor dem Suchtfaktor der App. Am Ende wird der monatliche Abopreis entscheiden, ob Resso das Rennen macht.

Stormzy: Hide & Seek

Stormzy ist der Star der jungen Schwarzen Popkultur in Großbritannien und er ist bekannt dafür, auch mal politische Punchlines zu kicken. Unvergesslich seine "F*** both - the government and Boris"-Zeile gegen den Brexit und den Ex-Premier Johnson. Auf seiner neuen Single "Hide & Seek" zeigt sich Stormzy aber von seiner anderen, zerbrechlichen Seite, singt über die Rettungsversuche einer Liebesbeziehung in der Krise. Seichte Akkorde begleiten den federleichten Beat, eine Portion Nija-Pop ist dabei - auch durch die Feature-Gäste Oxlade, Ayanna und Teni. Ein schwereloser Song.

"This is What I mean" soll Ende November kommen. Dafür haben sich Stormzy und sein Team wochenlang auf eine kleine Insel zurückgezogen. Osea Island ist eine Gezeiteninsel im Mündungstrichter des Blackwater River in England. Nur 1,5 km² groß. Stormzy meint: " Wir sind alle Musiker, aber wir haben nicht immer Musik gemacht. An manchen Tagen haben wir Fußball gespielt oder fotografiert. Das Nebenprodukt war sehr schöne Musik. Weltklasse-Musiker, Produzenten und Texter an einem Ort: Ein Rezept für ein Album, das ihr euch nicht mal vorstellen könnt" .

Mana zeigen Machos die kalte Schulter

Das Kölner Schwesterntrio Mana steht für R'n'B, Latin, Reggae ... und für ziemlich engagierte Texte. Sängerin Alma hat uns erzählt, worum es in der neuen Single "What ́s next" genau geht.

"Der Song ist eine Reaktion auf den einen oder anderen Spruch, den man als Frau des öfteren zu hören bekommt. Der Song soll diesen Sprüchen aber gar nicht so viel Aufmerksamkeit geben, sondern eher Frauen dazu bewegen, sich von so etwas nicht ablenken zu lassen, sondern eher ihren Weg weiter zu verfolgen." Alma vom Schwesterntrio Mana

Ein Slap also gegen Macho-Sprüche und Catcalling. Den Beat hat Sängerin Alma geschraubt, Melodie und Text wurden gemeinsam geschrieben. Schwester Eva hat das Saxophon eingespielt. Es ist der erste Song von Mana, der komplett auf deutsch ist. Normalerweise mischen sie noch Englisch und Spanisch bei.

Die Musik wurde ihnen quasi in die Wiege gelegt: Ihr Vater ist Musiker aus Venezuela, mütterlicherseits haben sie deutsch-rumänische Wurzeln, sie haben also von klein auf viel mit Musik und unterschiedlichen Sprachen und Kulturen zu tun gehabt. Der Name Mana kommt übrigens vom Wort "hermana", spanisch für "Schwester". Alma ist auch Sängerin der Reggae-Band Memoria. Bei dem Familienprojekt sollte es aber zu R'n'B und Latin gehen. " Wir finden einfach, dass man nicht genug Musik haben kann ", sagen sie.

Empowernder Song "X-Faktor" von YAEL

Musikerin YAEL gehört zu den derzeit aufregendsten Artists aus Berlin. Jetzt hat die Rapperin, Sänger und Songwriterin ihre neue Single "X-Faktor" rausgebracht. Besungen wird eine Frau, die wie eine Art Superheldin Dinge meistert, viel schafft und geschafft hat, bevor der Song textlich auf die Ich-Perspektive umgedreht wird und so eine noch empowerndere Stimmung und Message zu verbreiten scheint. Der lässige Song, der Afrobeats mit R&B und Pop mixt, wurde produziert von TEKA und So Vital und ist der nächste Release nach YAELs "Sweet Summer Love EP" im August 2022. Im vergangenen Jahr ist das zweite Album "Psychoactive" der gebürtigen Ludwigsburgerin erschienen.

"Hermosa Drive": Neue Single von Hermanos Gutierrez

Die Songs von Hermanos Gutierrez stehen fürs Zurücklehnen und den Klang der den Sound dominiernden Gitarren lauschen und nimmt einige Hörer:innen mit auf einen Roadtrip oder vor die Leinwand. Die beiden Brüder Alejandro und Stephan Gutierrez kommen aus der Schweiz, haben Wurzeln in Ecuador und sind bekannt für diesen stimmungsvollen und unaufgeregten Instrumental-Sound. "Hermosa Drive" ist die vierte Single von ihrem kommenden Album "El Bueno Y El Malo", das am 28. Oktober rauskommt.