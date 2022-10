Kanye West auf Instagram gesperrt

Dariush-Konzert wegen Bombendrohung abgesagt

Am Sonntag (09.10.22) wurde in London ein Konzert des regimekritischen iranischen Sängers Dariush abgebrochen. Grund war eine anonyme Bombendrohung per Telefon.

Das Konzert des Sängers war gerade einmal 50 Minuten in Gang, als Dariush seine Fans bitten musste, das Event im Apollo Theater zu verlassen. Zum Glück verlief alles geordnet, es ist keine Panik ausgebrochen. Die Londoner Polizei verkündete schon eine Stunde später Entwarnung. Es sei kein verdächtiges Objekt wie ein Sprengsatz entdeckt worden.

Für die Fans war der Abend aber nicht vorbei: Sie veranstalteten eine Spontandemo mit den Parolen "Tod dem Diktator" und "Frauen, Leben, Freiheit". In Solidarität mit den Frauen im Iran. Wer den falschen Alarm ausgelöst hat, ist nicht klar. Aber es gibt Vermutungen. Dariush meldete sich später auf seinem Instagram-Account.

"Viele wollen nicht, dass unsere Stimme erhört wird. Viele sind sicherlich sauer, dass die Menschen gemeinsam singen und sich solidarisieren. Sie wollen sicherlich nicht, dass sowas passiert, besonders in London. Aber ich werde zurückkommen und für meine Landsleute singen." Dariush

Dariush ist einer der drei größten iranischen Popstars und sehr politisch auf der Bühne. Er ist kurz vor der islamischen Revolution in die USA ausgewandert. Vor Kurzem hat er ein Konzert in Düsseldorf gegeben, da ging es los mit Sprechchören. Wie in London rief das Publikum: "Dieses Regime muss weg". Seine Konzerte beginnen mit dem Song "Dobare misazamat vatan". Dort heißt es: "Meine Heimat, wir werden dich wieder aufbauen". Die Proteste im Iran gehen in die vierte Woche. Über 150 Todesopfer haben sie schon gekostet. Am Freitag (14.10.22) legen wir in COSMO einen Schwerpunkt auf den Umgang der iranischen Global-Pop-Szene mit den Protesten.

"Angel" - SAULT überraschen mit neuer Single

Das geheimnisvolle Musikkollektiv SAULT meldet sich zurück und hat jetzt seinen ungewöhnlichen Song "Angel" rausgebracht. Der Track ist rund zehn Minuten und zehn Sekunden lang und in sich also eine Art Mini-EP. Er ist aufgeteilt in drei Teile. Die ersten rund drei Minuten verbinden Reggae mit Soul, Rock. Dann gibt es einen Cut und es folgt eine vom Piano begleitete Ballade. Anschließend gibt es einen erneuten Bruch mit einer Spoken Word/Poetry-Passage und einem entspanntem Ende. Die Vocals kommen vom jamaikanischen Reggae-Artist Chronixx. Offiziell sind es "nur" SAULT, aber Chronixx‘ bürgerlicher Name taucht in den Credits auf und seine Stimme ist klar erkennbar.

Grundsätzlich halten es SAULT mysteriös. Wer genau dahintersteckt, ist ein offenes Geheimnis. Der britische Produzent Inflo ist in den Credits und Sängerin ist meistens die britische Musikerin Cleo Sol. Aber es gibt immer wieder andere Feature-Gäste wie zum Beispiel UK-Rap-Star Little Simz und jetzt eben Chronixx. Mit ihm hat Produzent Inflo zuletzt im April für den Song "Never Give Up" zusammengearbeitet.

Die aktuelle SAULT-Single kam gewohnt plötzlich und mysteriös. Ende letzter Woche hat die Gruppe ein schwarzes Cover mit "X", also dem römischen Zeichen für "zehn", geformt durch zwei Streichhölzer, via Social Media verbreitet.

Passend kam die 10:10-Minuten-Single am 10.10. raus. SAULTs bisherige Alben gingen oft Richtung Neo-Soul. Das aktuelle Album "Air" dagegen ist sehr orchestral. Spekuliert wird, dass es bald auch ein neues Album geben könnte. Es wäre das sechste Album in drei Jahren.