Tödliche Schüsse auf Chris Kaba: Rapper war nicht verdächtigt

Am 05. September diesen Jahres wurde der 24-jährige Rapper Mad Itch, der mit bürgerlichem Namen Chris Kaba hieß, von einem Polizisten erschossen. Er war Teil des 2016 mit dem MOBO Award ausgezeichneten Drill-Kollektivs 67. Nach dem tödlichen Schuss hat die IOPC – das unabhängige Amt für Polizeiverhalten - den Fall untersucht. Es gab nach der Tat große Proteste gegen Polizeigewalt und Racial Profiling. Beim offiziellen Gedenkmarsch war zum Beispiel auch Star-Rapper Stormzy mit dabei, der die Leute in seiner Rede aufgefordert hat, den Druck auf die Behörden zu erhöhen. Der erschossene Kaba war unbewaffnet. Von Seiten der Metropolitean Police hieß es zwischenzeitlich, das Nummernschild des Fahrzeuges, in dem der Rapper saß, sei in den Akten im Zusammenhang mit einem Schusswaffenvorfall aufgetaucht. Das konnten die Untersuchungen aber nicht bestätigen.

Ein Augenzeuge hatte berichtet, dass die Polizei das Fahrzeug sehr rabiat gestoppt und eingekesselt habe. Ein Beamter habe dann auf ihn geschossen. Dem Rapper wurde noch erste Hilfe geleistet, aber dafür war es schon zu spät. Im Krankenhaus ist Chris Kaba dann gestorben. Er war kurz davor Vater zu werden. Laut dem Guardian und der Familie von Chris Kaba wurde bisher allerdings niemand festgenommen.

Kabas Cousin Jefferson Bosela sagte sogar, dass die am Einsatz beteiligten Officer laut Untersuchungsbehörde bisher noch nicht mal offiziell verhört wurden. Er appellierte daraufhin an sie und sagt: "Wir brauchen Antworten. Nicht nur diese Familie, sondern ganz London. Das ganze Land muss wissen, wie so etwas passieren konnte? Wie kann ein junger Mann, der unbewaffnet in einem Auto sitzt, im Jahr 2022 in London von der Polizei in den Kopf geschossen werden? Das hätte nie passieren dürfen. Und es darf nie wieder vorkommen. Wir dürfen sowas nicht als normal hinnehmen. Jemand muss zur Rechenschaft gezogen werden."

Der UK Drill Szene haftet ja schon seit Jahren ein Stigma an. Die HipHop-Richtung steht in Großbritannien ständig in der Kritik, wird oft mit kriminellem Verhalten, Messerstechereien und Gang-Kultur in Verbindung gebracht. Ob Kabas Mitgliedschaft beim Drill-Kollektiv 67 das Verhalten der Officer beeinflusst hat, ist bei den Untersuchungen bisher noch nicht ermittelt worden.

Kanye West löst Lawine der Empörung aus

Mit seinen "White Lives Matter"-Shirts bei seiner Mondenschau auf der Fashionweek am Montagabend in Paris hat Kanye West eine Lawine der Empörung ausgelöst - nicht nur in der Modewelt. Allerdings weiß man von von dem Rapper, Unternehmer und Designer, dass Gegenwind ihn eher noch befeuert. Heute Morgen gab es von ihm acht neue Instagram-Posts zum Thema. Eine Entschuldigung war nicht dabei. Der erste Post liest sich wie folgt: "Hier meine Antwort darauf, warum ich Shirts produziert habe auf denen "Weiße Leben zählen" steht – WEIL SIE ES TUN!"

Von Einsicht also keine Spur. Dabei fühlen sich viele Menschen von Kanyes Aktion wirklich verletzt - so zum Beispiel die Familie des 2020 beim Joggen getöteten jungen Afro-Amerikaner Ahmaud Arbery. Mutter Wanda Cooper-Jones hat ihre Enttäuschung über ihren Anwalt verkünden lassen. Kanye würde mit seiner Aktion "extremistisches Verhalten legitimieren" – das gleiche Verhalten, das ihren Sohn getötet habe. Nach der YZY Modenschau ist das Hashtag #WhiteLivesMatter in den USA tatsächlich kurzzeitig getrendet.

Die "Black Lives Matter"-Bewegung hat sich mittlerweile auch offiziell dazu gemeldet – sie sehen Kanyes Aktion als direkten Angriff. "All Lives Matter" und "White Lives Matter" würden schon seit langem als gewalttätige Antworten auf die "Black Lives Matter"-Bewegung genutzt. Es seien vor allem Statements von White Supremacists und Hassgruppen, einschließlich des Ku Klux Klan. Schon vor dem offiziellen Statement von "Black Lives Matter" hatte Kanye West die Bewegung als "Abzocke" bezeichnet.

Eines der Models, dass bei der Modenschau mit einem "White Lives Matter" Shirt über den Laufsteg gegangen ist, war Selah Marley, die Tochter von Lauryn Hill und Enkelin von Bob Marley. Dafür gab es für sie ganz schön Backlash. Mittlerweile hat sie sich auch selbst gemeldet. Sie stehe weiter hinter der Aktion, die Leute seien einfach zu engstirnig und würden die tiefere Aussage dahinter nicht verstehen.

In einem zweiten Post verlinkt sie dann auch noch Kanye West und schreibt: "Wir sollten weiter über die Gründe unserer Entscheidung diskutieren, um den Leuten die Reinheit unserer Absichten zu zeigen und unserer Community Heilung zu verschaffen!" Eine gute Sache ist tatsächlich auch noch dabei rausgekommen: Die kanadische Singer-Songwriterin Esthero, die drei Songs auf Kanyes Hitalbum "808s & Heartbreak" mitgeschrieben hat, gab bekannt, dass sie ihren Teil der Einnahmen daraus an "Black Lives Matter" spenden wird.

Black Sherif veröffentlicht Debüt-Album "The Villain I Never Was"

Der ghanaische Rapper Black Sherif ist Ende letztes Jahr plötzlich raketenartig durchgestartet. Heute erscheint sein heiß ersehntes Debütalbum. Bekannt und berühmt geworden ist er mit einem Sound, der die Musiktradition seiner Heimat – treibende Highlife-Grooves mit HipHop, Trap und Drill vermischt - ein explosiver Sound, der nach vorne geht. Bereits sein erster Song ging viral. In seiner zweiten Single hatte er dann Afrobeats-Superstar Burna Boy als Featuregast mit dabei. In "Kwaku The Traveler" hat er dann nochmal eine neue Seite von sich gezeigt. In dem Song spricht er nachdenklich und offen über seinen Werdegang, auch die Fehler die er gemacht habe. Mit einer Weisheit, die einen vergessen lässt, dass Black Sherif gerade mal 20 Jahre alt ist.

"The Villain I Never Was" heißt sein Debütalbum – also "Der Bösewicht, der ich nie war". Es ist ein ganz persönliches Album, jeder Song handelt von einem anderen Abschnitt in seinem Leben. Er singt u.a. von einer kurzen Zeit, die er obdachlos gelebt habe, von einer toxischen Liebesbeziehung, von Freunden mit Alkoholproblemen und Depressionen.

Auf Instagram schreibt Black Sherif zu seinem Debütalbum: "Es hat mich wirklich alles gekostet, dieses Album zu erschaffen. Es ist diese eine Sache, für die ich alles andere aufgegeben habe. Mein ganzes Leben steckt darin. Und ich hoffe, dieses Album spricht zu euch, wie ich es mir wünsche." Burna Boy ist der einzige Featuregast der insgesamt 14 Songs auf "The Villain I Never Was".