Iran: Musiker Shervin Hajipour auf Kaution frei

In Teheran ist der iranische Musiker, Komponist und Singer/Songwriter Shervin Hajipour auf Kaution freigelassen worden. Sein Song "Baraye" wurde innerhalb von wenigen Tagen millionenfach angehört und verbreitet. So wurde er über Nacht zur Hymne der Proteste im Iran. "Baraye" bedeutet "Dafür". Der Songtext besteht aus Tweets, in denen Demonstrierende erklären, wofür sie auf die Straße gehen. An einer Stelle heißt es zum Beispiel: "Dafür, einmal auf den Straßen tanzen zu können, dafür, uns ohne Angst zu küssen!"

Mittlerweile leisten längst nicht mehr nur Studierende aktiven Widerstand. In den neusten Video-Clips sieht man z.B. junge Schülerinnen protestieren. In ihren Klassenzimmern, auf den Gängen oder im Schulhof. Mit offenem Haar rufen sie "Tod dem Diktator" oder rezitieren den Songtext von "Baraye". Schon am Freitag wurde Shervin Hajipour wegen "Unterstützung der Proteste und Anstiftung zur Unruhe" festgenommen.

Jetzt ist er zwar erstmal auf Kaution entlassen, die Staatsanwaltschaft der staatlichen Nachrichtenagentur erklärt allerdings, Hajipours Fall werde weiterhin bis zu seinem Gerichtstermin untersucht. Das heißt, ihm kann immer noch ein Prozess gemacht werden und er am Ende auch verurteilt und bestraft werden. Die etwa 4000 Teilnehmer der Soli-Demo gestern Abend in Frankfurt haben die Freilassung von Hajipour bei der Eröffnungskundgebung dennoch erstmal bejubelt, bevor die Protesthymne dann auch noch angestimmt wurde.

"Adalam Va" – Priya Ragu stellt neue Single vor

"Adalam Va" heißt die neue Single der tamilisch-schweizerischen Sängerin Priya Ragu - ein echtes Brett! Bass-lastige, elektronische Tabla-Beats und dazu ein dynamischer Wechsel von R’n’B und Rap. Es kommt alles zusammen, was Priya Ragu ausmacht. "Ragu Wavy" nennt sie selbst ihren Sound. Den entwickelt sie gemeinsam mit ihrem Bruder und Produzent Japhna Gold. Darin fließen tamilische Samples oder Krishna-Chants ein, genauso wie brillant produzierte Beats.

"Adala Va" ist an nur einem einzigen Tag entstanden. Priya Ragu hat kurz vor dem Studio frische Luft geschnappt, als sie von drinnen diese eingängigen, pumpenden Grooves gehört hat. Sie ist dann sofort reingerannt und hat angefangen, einen Text zu schreiben. Und ein paar Stunden später war der Song fertig.

Ähnlich lief es auch mit dem Musikvideo, das gestern Abend zeitgleich mit der neuen Single erschienen ist. Darin sieht man Priya Ragu als moderne, tamilische Kämpferin. Oder mit ihrer Entourage, wie sie lässig durch einen prunkvollen Palast tanzt. Auf Instagram schreibt sie dazu: "Ich kann gar nicht glauben, dass ich geschafft habe dieses Video in nur zwei Tagen abzudrehen – samt Tanz-Choreo und Marshall Arts." Läuft gerade scheinbar alles wie von selbst bei Priya Ragu. Der Song, so sagt sie, sei eine Art Mantra. Sie war nämlich gerade lange auf Tour und ziemlich angespannt und gestresst. Die Message von Adalam Va: Einen Schritt zurücktreten und sich einfach mal drauf konzentrieren. ruhig ein- und auszuatmen.

Russische Behörden zensieren Musik

Auf der Krim sind zwei ukrainische Frauen verurteilt worden, weil sie ein patriotisches Lied gesungen haben. Schönheitskönigin Olga Walejawa und ihre Freundin haben im September auf ihrem Balkon fröhlich vor sich hin geträllert – ein teures Ständchen, wie sich im Nachhinein herausstellt. "Tscherwona Kalina" heißt das Lied, dass sie gesungen haben, eine beliebte ukrainische Volksweise. 40.000 Rubel Strafe sollen Olga und ihre Freundin jetzt bezahlen, das sind umgerechnet knapp 700 Euro. Ihr spontanes Duett hatten die beiden als Story bei Instagram hochgeladen. Der Video-Clip stand also gerade mal 24 Stunden online.

Eine ernste Sache für die Behörden der schon seit 2014 russisch besetzten Halbinsel. Die beiden Frauen mussten vor Gericht erscheinen. Die von Moskau eingesetzte Behörde, das sogenannte "Innenministerium" der Krim, teilte mit, es handle sich bei dem Lied um "die Kampfeshymne einer extremistischen Organisation". Der Vorfall sei besonders im Anbetracht der militärischen Lage nicht mit einer Verwarnung aus der Welt zu räumen und müsse deshalb bestraft werden.

Die beiden Frauen reagierten verdutzt. Sie mussten sich in einem offiziellen Video der Krim-Polizei entschuldigen. Sie beteuern darin, dass sie niemandem haben schaden wollen. Sie hätten einfach ein Lied gesungen, das sie schon lange kennen. Russland hat gerade auch den Zugang zum Musikdienst-Anbieter Soundcloud eingeschränkt. Dort würden angeblich falsche Informationen über den Krieg in der Ukraine verbreitet. So soll auf der Plattform von russischen Angriffen auf die Zivilbevölkerung berichtet worden sein.