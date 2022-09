50/50 ist das Ziel - Studie zur Geschlechtergerechtigkeit in der Musikbranche

Eine neue Studie zur Geschlechtergerechtigkeit in der Musikbranche zeigt, dass es in der Hinsicht kaum Verbesserungen gibt. Die Studie der MaLisa Stiftung fokussiert sich auf zwei Bereiche der Musikbranche: Festivals und Songwriting. Der Frauenanteil auf deutschen Festivalbühnen liegt weiterhin bei weniger als 20 Prozent. Für die Studie wurden die Line-Ups von mehreren Festivals unterschiedlicher Größenordnung in den Jahren 2010, 2015, 2019 und auch 2022 untersucht. Insgesamt gibt es einen leichten Aufwärtstrend. Seit 2010 hat sich der Frauenanteil etwas mehr als verdoppelt (2010: 7 Prozent, 2022: 16 Prozent). Gerade kleinere Festivals zeigten eine deutliche Verbesserung für den Anteil von Musikerinnen. "Von einer gerechten Verteilung sind die Zahlen aber weiterhin weit entfernt", heißt es in der Studie deutlich.

Beim Songwriting wird die Ungerechtigkeit noch deutlicher 2Die Musik in den deutschen Charts wird zu mehr als 85 Prozent von Männern komponiert", heißt es in der Studie. Die stärksten Hürden gibt es laut dieser Studie bei der Produktion. Frauen als Sängerinnen seien akzeptiert und gewollt. "Aber die technische Seite, die Produktion etwa am Computer, der Aufbau eines Songs, die Manipulation von Klängen und Arrangements“, reklamieren Männer für sich. Studieninitiatorin Elisabeth Furtwängler meint: 2Es würde sich so viel bewegen, wenn es für die Playlists der Sender eine 50:50-Quote gäbe". Genau das machen wir bei Cosmo: 50/50 ist bei uns bereits der Fall und wir sind im Netzwerk von der Initiative Keychange, die diese Quote mobilisiert.

Urvakan Festival abgesagt

Eigentlich sollte es am Wochenende starten. Mit Stars wie der Ethiojazz Pionier Mulatu Astatke und Beatbastler Nicolas Jaar. Nun wurde in Armenien das Festival Urvakan wegen des Konflikts mit Aserbaidschan abgesagt. Auf der Seite des Festivals schreiben die Veranstalter: 2Schweren Herzens haben wir alle weiteren Arbeiten an der diesjährigen Ausgabe gestoppt und Urvakan auf 2023 verschoben. Die Eskalation des Konflikts an der Grenze zwischen Armenien und Aserbaidschan hat uns erschüttert. Obwohl es eine Vereinbarung zu einem Waffenstillstand gibt, es ist sehr schwer vorherzusagen, wie sich das in den nächsten Tagen weiter entwickeln wird2.

Den Machern geht es auch um die Sicherheit der Menschen, die zum Festival kommen, heißt es in der Erklärung: "Wir haben uns mit dem Leiter der Gemeinde Tawusch getroffen, in der das Festival in diesem Jahr stattfinden sollte. In Anbetracht der Nähe zur aserbaidschanischen Grenze waren sie besorgt über die Risiken2. Bereits im Februar haben die Urvakan Veranstalter eine Kompilation zugunsten der Ukraine veröffentlicht. Armenische, georgische, russische und ukrainische Artists haben Spenden für eine humanitäre Korridororganisation in der Ukraine gesammelt. Jetzt ist ihr eigenes Festival mit einem Angriffskrieg konfrontiert.

Arabische Stars treten im Metaverse auf

Das erste virtuelle Konzert mit arabischsprachigen Avataren findet am 22. Oktober im Metaverse statt. Auftreten werden zwei der Top-Stars der arabischsprachigen Welt. Saad Lamjarred, ein marokkanischer Superstar neben Ragheb Alama, ein Popstar aus dem Libanon. Saad Lamjarred hat in einem Interview gesagt: "EinigeÄnderungen werden vorgenommen, um futuristisch und für die virtuelle Welt angemessen zu sein, was ein neuer Schritt für mich und das Publikum ist". Dann sagt er weiter: "Mein Avatar war erfolgreich, weil er meinem Aussehen sehr ähnlich ist, und ich habe mit dem Team an den Details der Kleidung, dem endgültigen Look und allen anderen Details gearbeitet". Die Anzahl der Konzertteilnehmer ist begrenzt. Die Veranstalter locken mit NFT-Sammelprämien und versprechen ein einmaliges Erlebnis für die Fans im Metaverse. Derartige Konzerte werden üblicher werden und sind im angelsächsischen Raum bereits etabliert. Für arabischsprachige Sänger ist dieses Konzert jedoch eine Premiere.