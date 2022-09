Bilanz des ersten kommerziellen Nyege Nyege Festivals

Das Nyege Nyege Festival in Uganda brachte erneut aufregende elektronische Underground Musik in Afrika auf die Bühne und war mit den 300 Acts von Donnerstag bis Sonntag ausverkauft. Besonders wichtig für den musikalischen Austausch war Nyege Nyege Collective und das Musikprojekt Afropollination. Musik- und Tanzkulturen lokaler Communitys wurden selbstbewusst und eigenständig präsentiert und vorangebracht. Nicht der Blick des Westens, sondern die Perspektive afrikanischer Kulturen standen im Mittelpunkt. Eine neue Generation junger Artists revolutioniert die Musik und macht aus wenig, viel.

Auf dem Festival gab es logistische Versorgungsschwierigkeiten und auch Sicherheitsprobleme. Hauptgrund war wohl, dass das Festival zu schnell zu groß geworden war. Das ehemalige kleine Underground-Festival hatte zum ersten Mal große Sponsoren, wie Smirnoff und Coca Cola, die eigene Bühnen hatten. So kam es zu einer Unwucht zwischen Sponsoren und dem Nyege Nyege Team. Mitveranstalter Derek Debru sagt, man müsse eine Balance bei der Zusammenarbeit mit Sponsoren finden: "Eine der Lektionen für uns war: Wir müssen präziser und strenger mit Marken zusammenarbeiten, um zu verstehen, wo die Grenzen sind. Es gibt strenge Richtlinien, was den Platz angeht. Den Sponsoren sind die egal: Sie sagen, wenn wir einen bestimmten Platz nicht bekommen, wird es das Event nicht geben. Damit tun sie so, als ob sie das Event besitzen. Das macht die Zusammenarbeit so schwierig". Eine weitere große Herausforderung des ersten kommerzielles Nyege Nyege Festival sei es laut Debru gewesen, das Festival inklusiv und divers zu gestalten und allen Teilnehmenden, die aus den unterschiedlichsten sozialen Schichten stammten, einen sicheren Raum zu bieten.

Artists machen auf Tod von Mahsa Amini aufmerksam

Im Iran ist eine 22jährige Kurdin unter ungeklärten Umständen auf der Polizeiwache in Teheran zusammengebrochen uns ist später im Krankenhaus gestorben. Mahsa Amini wurde vergangenen Dienstag festgenommen, weil ihre Kleidung angeblich nicht islamisch genug gewesen sei. Ihre Festnahme und Tod haben weltweit für Entsetzen gesorgt. Gestern Abend hat Irans größte Popsängerin Googoosh in Frankfurt ein Konzert gegeben. Auf der Bühne hat sie sichtlich gerührt und fast unter Tränen für Mahsa Amini gesungen. "Ich bitte euch um Erlaubnis, dass ich alle Songs des heutigen Konzertes in Erinnerung an die liebe Mahsa, meine Tochter, Irans Tochter widme. Herzliches Beileid an die Eltern und Familie."

Die Geschichte von Mahsa Amini, einer jungen Kurdin, die mit ihrem Bruder nach Teheran kam und von der Sittenpolizei verhaftet wurde, ist DAS Thema seit Tagen in den iranischen Medien und trendet mit über 1,5 Millionen Tweets bei Twitter. Ein Überwachungsvideo auf der Polizeiwache zeigt, dass sie plötzlich zusammenbricht. Es wird vermutet, dass sie mit dem Kopf mehrmals gegen die Wand geschlagen wurde und so an Hirnblutunten starb. Offiziell heißt es aber, dass sie an Herzversagen starb. Das glaubt jedoch so gut wie niemand.

Die iranische Community solidarisiert sich. Exil-Popstars wie Dariush und Faramarz Aslani rufen dazu auf gemeinsam stark zu werden und die islamische Republik nach 43 Jahren zu Fall zu bringen. Einige Künstler haben auch Songs für Mahsa oder Jina, wie sie auf Kurdisch heißt, gesungen, zum Beispiel der kurdische Sänger Sadolah Nasiri. Zudem haben Filmschaffende, Sportler, Politiker, Schriftsteller sich zu Wort gemeldet und fordern Gerechtigkeit für Mahsa Amini. Autorin J.K. Rowling hat ein Video geteilt wie iranische Frauen vor laufender Kamera ihre Haare abschneiden. Einige Videos zeigen wie Frauen ihre Kopftücher abnehmen. Das Tragen von Hijab ist nämlich Pflicht für sie. Im kurdischen Teil im Iran kommt es seit Tagen zu Ausschreitungen auf der Straße. Für heute ist ein großer Streik dort angekündigt.

Bad Bunny-Doku zeigt Missstände in Puerto Rico

Latin Star Bad Bunny hat eine neue Doku präsentiert, wo es um soziale Ungerechtigkeiten in sein Heimatland Puerto Rico geht. In dem Video zu seinem neuen Song "El Apagón", zeigt er die stetigen Stromausfälle, denen die Menschen ausgesetzt sind – und die sich nach dem Hurrikan María, der fünf Jahre her ist – deutlich verschlimmert haben.

Die Doku heißt übersetzt “Blackout – Hier leben Menschen“. In dem 22minütigen Kurzfilm deckt Bad Bunny einige der wirtschaftlichen und sozialen Ungerechtigkeiten auf, die auf der geliebten Heimatinsel des Reggaeton Superstars an der Tagesordnung sind: Permanente Stromausfälle durch privatisierte Energieunternehmen, massive Mieterhöhungen, Luxusentwicklung und Steuerschlupflöcher für wohlhabende Ausländer. Die Doku ist eine Mischung aus verschiedenen Musikvideos, Interviews und Reportagen. Bilder von puerto-ricanischen Stars und historischen Persönlichkeiten. Das Finale des Videos zeigt Bad Bunny in einem Rave im Tunnel mit LGBTQ+-Tänzer:innen. Bad Bunny macht sich schon lange in Puerto Rico politisch stark. 2019 plädierte er für die Absetzung des damaligen Gouverneurs. Momentan ist er mehr als Aktivist und Fürsprecher aktiv und arbeitet weiterhin erfolgreich an seiner Musikkariere. Derzeit ist er auf seiner ersten Tour durch Nord- und Südamerika, die bis Dezember dauern wird.