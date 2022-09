Gyedu Blay Ambolley mit Weckruf für Afrika

Gyedu Blay Ambolley ist eine Legende der westafrikanischen Musik. In seinem neuen Song "Yekor Ye A Yeaba" richtet er sich mit einem Weckruf aus Afrojazz mit viel Trompete und Piano an Afrika. " Es ist Zeit für die Emanzipierung von Afrika " singt er mit tiefer durchdringender Stimme: Der Kontinent soll die Welt zur Vernunft führen. Der Song ist auf Ambolleys neuem Album "Gyedu Blay Ambolley and Hi​-​Life Jazz" gibt er Jazzklassikern von Miles Davis oder John Coltrane einen persönlichen Touch und bringt in seinen eigenen neuen Songs Highlife und Jazz zusammen. Schon seit den Siebzigern dreht Ambolley den traditionellen ghanaischen Highlife in andere Richtungen. Er hat Sprechgesang und Afrofunk in seiner Musik zusammengepackt, damit hat er dem Rap aus Ghana den Weg geebnet. Mit seiner Mischung aus Highlife, Funk, Jazz, US-Soul bespielt Gyedu Blay Ambolley schon seit über 40 Jahren die Welt und hat den Spitznamen "James Brown Ghanas" bekommen. "Gyedu Blay Ambolley and Hi​-​Life Jazz" ist bereits sein 35. Album, es erscheint am 7. Oktober.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Becky Sikasa verarbeitet Trennungsschmerz

" Es gibt in dem Moment einfach nichts und niemanden, der das ersetzen kann, was da weggebrochen ist ", sagt Becky Sikasa über Trennungen. In ihrem Song "The Edge" verarbeitet die Kölner Singer-Songwriterin mit viel Gefühl und Pianoklängen das Ende einer Beziehung. " Du kannst dir einfach nicht vorstellen, dass es je wieder so sein wird, dass du dich von einer Person so verstanden und gesehen fühlst. " In "The Edge" geht es darum, auf einmal mit dem Alleinsein zurecht zu kommen und den Alltag zu bewältigen. Wie hart eine Trennung sein kann, hat Becky Sikasa hörbar selbst durchlebt: " Egal wie oft ich den Song spiele, sobald ich anfange zu singen, bin ich wieder komplett in diesem Gefühl drinnen, dieses ganz krass Verletzliche. " Becky Sikasa macht seit ihrer Kindheit Musik, als Kind saß sie schon mit ihrer Mutter am Klavier und spielte Spirituals. Später studierte sie in Schottland Popmusik. Mittlerweile ist sie zurück in Köln, macht seit zwei Jahren solo Musik. Mit ihrer Mischung aus Soul, Pop und Indie ist sie eine der Newcomerinnen der Region und war bereits für den popNRW-Preis nominiert. Am 25. November erscheint ihre EP "Twelve Wooden Boxes"

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Clubtaugliche Beschwörungszeremonie: Uji mit "Quemaquema" feat. Nyaruach

Mit "QuemaQuema" liefert der argentinische Produzent und Musikethnologe Uji eine hypnotische Single für den Dancefloor. Zusammen mit der sudanischen Sängerin Nyaruach bringt er lateinamerikanische Klänge und elektronische Musik zu einem futuristischen Sound zusammen. Mit diesem Sound will Uji grenzenlose Fantasiewelten erschaffen: einen Dschungel aus Metall oder eine Wolke, die sich in einen Whirlpool verwandelt. Der Song ist auf seinem neuen Album "Timebeing", das am 21.10. erscheint, und soll wie ein prähistorischer Tanz ums Feuer sein, transportiert auf den Dancefloor. Dazu ist "Timebeing" ist ein Visual-Album. Zu den Tracks gibt’s aufwendig gemachte Videos, in denen die Songs mit intensiven Bildern und Tanzperformances begleitet werden.