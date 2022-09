Nyege Nyege Festival startet

In Uganda startet das Nyege Nyege Festival, es gehört zu den größten und innovativsten Festivals für elektronische Musik in der Region. Das Line-Up legt seinen Fokus auf Artists aus Afrika, hat aber auch Gäste über den Kontinent hinaus. Bis Sonntag (18.09.2022) finden über 200 Shows statt, dazu gibt es Kunstinstallationen und aufwendiges Bühnendesign auf einem Gelände in einem Wald direkt am Nil.

Bis vor einer Woche war unsicher, ob das Festival stattfinden kann. Das ugandische Parlament hatte das Festival als "unmoralisch" eingestuft und abgesagt. Doch die Premierministerin Robinah Nabbanja hat das Parlament überstimmt und das Nyege Nyege kann unter Auflagen stattfinden. Unter anderem müssen die Besuchenden über 18 Jahre alt sein und dürfen keine "unanständige Kleidung" tragen. " Kommt einfach nicht nackt ", schreibt das Nyege Nyege mit Humor bei Twitter. Die Probleme mit der Regierung scheint Festivalmacher Derek Debru gut weggesteckt zu haben. Er sei es gewohnt Herausforderungen zu meistern, gerade nach zwei Jahren Pandemie-Pause.

Das Festival soll größer denn je werden: " Das Nyege Nyege Festival steigt aus der Corona-Asche empor. Ein ganzes Team hat an einer digitalen Ausgabe gearbeitet, die 'Nyegeverse' heißt. Kinact, ein Kollektiv aus Kinshasa, werden auf dem Festival einen Film drehen. Wir haben verschiedene Bühnen und ein Residence-Programm, das 'Afropolination' heißt, das in Partnerschaft mit COSMO Artists aus Deutschland featured. Künstler:innen aus aller Welt sind hier, vor allem vom Kontinent Afrika, connecten sich miteinander und machen gemeinsam Musik für dieses Festival! " Mehr als 8.000 Menschen erwartet das Nyege Nyege Festival. Es gibt vielen afrikanischen Kollektiven eine Plattform und ist eine Quelle für die Entdeckung neuer Sounds. " Was unser Festival wirklich besonders macht, ist die soziale Vielfalt ", meint Debru. " Das ist der Unterschied zu europäischen Festivals. Zu unserem Festival kommen die unterschiedlichsten Leute und trotzdem sind wir musikalisch topaktuell. Wir versuchen inklusiv und vielfältig zu sein, sowohl in unserem Publikum als auch in unserem Programm. "

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Bomba Estereo und Manu Chao in "Me Duele” gegen den Schmerz

Zwei Große aus dem Global Pop haben sich zusammen getan: Bomba Estereo, die Elektro-Cumbia Band aus Kolumbien und der französisch-spanische Musiker Manu Chao. " Im Song 'Me Duele' geht es darum, wie man Schmerz in schwierigen Momenten des Lebens los werden kann und das Leben weitergeht. Und es geht um das großartige Gefühl, wenn der Schmerz schon vergangen ist. ", schreiben Bomba Estero. Aufgenommen haben sie das Lied im Heimstudio der Sängerin Liliana, das liegt an der karibischen Küste von Kolumbien. Die Band ist super glücklich darüber mit Manu Chao zusammen zu arbeiten und nennen ihn einen der größten Artists. " Der Song ist ganz organisch entstanden. " Im Video zu "Me Duele” sind Liliana und Manu Chao neben animierten bunten Faltfiguren und -blumen zu sehen: Kreativ und kindgerecht. Einen Teil der Erlöse des Songs spenden sie an eine Non-Profit Organisation für Kinder und Jugendliche.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Wizkid mit neuer Single "Bad To Me”

Wizkid hat seine erste eigene Single in 2022 rausgebracht. Der nigerianische Afrobeats-Star singt in "Bad To Me" davon, sich zu einer Person hingezogen zu fühlen, die eigentlich nicht gut für ihn ist. Wizkids Afrobeats treffen im Song auch auf den größten Soundtrend in der Musik: Amapiano. Diese chilligere Kwaito-Version mit Jazzy-Lounge-Vibes ist im Beat von "Bad To Me" zu hören. In letzter Zeit war Wizkid mehr als Featuregast unterwegs, zum Beispiel bei Burna Boy, oder hat mit Justin Bieber zusammengearbeitet. Wizkids letztes Album "Made in Lagos" ist mittlerweile zwei Jahre her. Das nächste Album soll er schon fertig haben. Wann es rauskommt, ist noch nicht bekannt. Mit dem neuen Song verspricht es nicht mehr lange zu dauern.