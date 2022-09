Kelela Comeback

Kelela nach jahrelanger Pause mit neuer Single "Washed Away"

Kelela hat R&B einen neuen Sound verpasst, doch die letzten Jahre nach ihrem Debütalbum "Take Me Apart" hat man kaum mehr etwas von ihr gehört. Jetzt ist die Sängerin aus den USA mit dem Song "Washed Away" zurück. Darin singt Kelela zu ambienten Synth-Akkorden gefühlvoll über fernliegende Hoffnung und Sehnsucht. Bekannt geworden ist Kelela mit futuristischem experimentellen R&B. Sie singt berührende Songs über Liebe und gescheiterte Beziehungen zu vertrackten düsteren Clubsounds.

Für ihr Comeback hat sie sich jetzt für einen ruhigen Sound, produziert von dem Berliner Yo van Lenz, entscheiden. Sie selbst schreibt bei Instagram: "Vertraut mir, die Banger kommen noch." Aber erstmal fragt sie: "Wie geht’s deinem Herzen?" Das Video zum Song hat Kelela in der Danakil-Senke gedreht. Dabei handelt es sich um einen der heißesten Orte der Erde, sehr trocken mit braun-gelblichen Felsen und weißen Salztürmen und Salzseen. Die Kulisse sieht aus wie auf einem anderen Planeten, ist aber eben in Äthiopien, daher kommen auch Kelelas Eltern. Mit dem Clip zu "Washed Away" richtet sich Kelela vor allem an marginalisierte Schwarze Menschen. Sie will zeigen, wie hart es ist sich von einer Welt zu erholen, die darauf ausgerichtet ist, ihnen das Gefühl zu geben nicht genug zu sein.

Londoner DJ Crew SlothBoogie wirft Zara Plagiat vor

Die großen Fast Fashion Ketten bedienen sich ja gerne mal an Logos von legendären Artists um sie auf Shirts zu drucken: Guns N‘ Roses bei H&M oder Tupac bei C&A. Die spanische Modekette Zara scheint sich nun in der Londoner Clubszene umgeschaut zu haben. Das DJ Kollektiv und Label SlothBoogie wirft Zara Plagiat vor. Ihr Artwork, eine tanzende Discokugel mit Sonnenbrille und ein tanzendender Ghettoblaster, erschien in fast identischer Form auf einem Hoodie für Kinder. Zara hat das Kleidungsstück dazu mit dem Schriftzug "Support Local Parties" versehen.

Das findet der Designer des SlothBoogie Artwork, Steve Gavan, ganz schön ironisch. Er und SlothBoogie haben nur von den Zara-Hoodies erfahren, nachdem sie von anderen darauf hingewiesen wurden. Niemand von der SlothBoogie Crew soll Kontakt zu Zara gehabt haben. "Wir müssen das anprangern. Dass große Unternehmen von Artists stehlen passiert viel zu oft.", schreibt Gavan bei Instagram. Dem Online-Musikmagazin Resident Advisor teilten SlothBoogie mit, dass sie sich Rechtsbeistand suchen wollen. Ihr Designer soll entlohnt werden. Außerdem wünschen sie sich, dass Zara die bisherigen Einnahmen aus dem Hoodieverkauf an geflüchtete Kinder spendet. Zara soll die Hoodies schon aus den Shops genommen haben.

Gestiegene Energiekosten bereiten Clubs in Großbritannien Sorge

Die gestiegenen Energiekosten und Inflation machen vielen Sorge. Das geht nicht nur den Menschen zu Hause so, auch Musikclubs sind betroffen. In Großbritannien bittet die Musikindustrie die neue britische Premierministerin Liz Truss um Hilfe. Ohne schnelle Hilfe sei das Risiko groß, dass Clubs, Studios und Musikunternehmen schließen müssen, heißt es von der Organisation UK Music. Sie schlagen vor, dass die Regierung ähnliche Schritte unternimmt wie während der Corona-Pandemie. Zum Beispiel sollte die Mehrwertsteuer für die Musikindustrie von 20% auf 5% gesenkt werden. Außerdem wünschen sie sich Maßnahmen, die den Clubs helfen, ihre Energiekosten zu senken oder eine Kostendeckelung für kleine und mittlere Unternehmen.