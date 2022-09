Lizzo gewinnt Emmy für Castingshow "Watch Out For The Big Grrrls"

In Los Angelos wurden die Emmys verliehen, der wichtigste Preis in den USA für Fernsehen und Streaming. Neben "Succession" und "Ted Lasso" ist auch Popstar Lizzo für ihre Castingshow "Watch Out For The Big Grrrls" ausgezeichnet worden. Darin sucht Lizzo Tänzerinnen für ihre Welttour. Die Sängerin hat sich tränenreich über die Auszeichnung gefreut: "Als kleines Mädchen wollte ich einfach nur eine Person in den Medien sehen, die so aussieht wie ich. So dick wie ich, so Schwarz wie ich, so schön wie ich." Wenn sie in der Zeit zurückreisen könnte, würde sie der kleinen Lizzo sagen: Du wirst diese Person sehen, aber du wirst diese Person sein. Ihre Freude bei den Emmys war vor allem ihren Big Grrls aus der Show gewidmet. Ihre Geschichten seien gar nicht mal so einzigartig, aber dicke Frauen würden einfach nicht die Plattform bekommen, meint Lizzo. Ihre Geschichten sollten mehr erzählt werden.

Pilot-Projekt: Künstlerisches Grundeinkommen für irische Artists

Die irische Regierung zahlt 2.000 Artists ein künstlerisches Grundeinkommen. Bei dem Pilotprojekt erhalten unter anderem Musiker:innen, Schauspieler:innen, Autor:innen und Tänzer:innen monatlich 1.300 Euro für die nächsten drei Jahre. Sie wurden aus einem Pool von 9.000 Bewerbenden ausgelost, unabhängig davon, wie die finanzielle Lage der einzelnen Personen ist. Das künstlerische Grundeinkommen wird anteilig jede Woche ausgezahlt. Darüber hinaus dürfen Kunstschaffende zusätzlich Geld verdienen und haben Anspruch auf Sozialleistungen. Alles, was sie dafür tun müssen, ist an einer Studie teilzunehmen. So soll der Erfolg des künstlerischen Grundeinkommens ausgewertet werden. Das Pilotprojekt ist Teil des "COVID recovery plans" in Irland. Dadurch soll sich die Kulturszene von den letzten Jahren Pandemie erholen. Initiiert wurde das Projekt von einer Taskforce der irischen Kulturministerin Catherine Martin. Sie sagt, das künstlerische Grundeinkommen habe das Potenzial die Art und Weise wie Kunst und Kreativität unterstützt wird grundlegend zu verändern. Außerdem würde es anerkennen, wie wichtig der Kunstsektor für die Menschen ist.

Rapper Mystikal droht lebenslange Haftstrafe

Mystikal könnte lebenslang ins Gefängnis kommen. Der US-Rapper wurde in Louisiana wegen Vergewaltigung angeklagt. Schon seit Ende Juli ist er in Untersuchungshaft. Der 51-Jährige soll eine Frau nach einem Streit in seinem Haus gewürgt, vergewaltigt und eingesperrt haben. Dazu sollen bei ihm eine Menge an unterschiedlichen Drogen gefunden worden sein, wie Marihuana, Methamphetamine und Heroin.

Mystikal ist um die Nullerjahre berühmt geworden. Mit seinem Dirty South Rap wurde er für mehrere Grammys nominiert. Er arbeite mit Snoop Dogg, Mariah Carey oder Pharrell Williams zusammen. Bekannte Songs von ihm sind "Shake Ya Ass" oder "Danger". Danach kam er eher wegen seiner Straftaten in die Schlagzeilen. Schon seit rund 20 Jahren ist er registrierter Sexualstraftäter. 2004 wurde Mystikal schon mal wegen Vergewaltigung verurteilt, dafür saß er sechs Jahre im Gefängnis. Die nächste Anzeige wegen Vergewaltigung kam 2017, die Klage wurde aus Mangel an Beweisen fallen gelassen. Auf Grund seiner Vorstrafen kann er aktuell nicht auf Kaution raus. Bisher hat sich Mystikal nicht zur Anklage geäußert. Sein Anwalt meint, die Anklage würde noch gar nichts bedeuten, er würde sich auf einen Tag im Gericht freuen.