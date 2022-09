Stormzy bei Gedenkveranstaltung für Rapper Madix

Stormzy äußert sich bei Gedenkveranstaltung zum Tod von Rapper Chris Kaba

In London sind am Wochenende Hunderte Leute auf die Straße gegangen, um gegen Polizeigewalt zu demonstrieren und Chris Kaba zu gedenken. Kaba war als "Madix" Teil der UK-Drill-Crew 67, vor einer Woche wurde er von der Polizei bei einer Verkehrskontrolle erschossen. Bei dem Trauermarsch war auch Stormzy dabei. Er versammelte sich mit den Menschen vor dem Hauptsitz der Metropolitan Police. Viele hatten Schilder dabei auf denen "Gerechtigkeit für Chris Kaba" oder "Black Lives Matter" stand. Stormzy rief in einer Rede die Demonstrierenden dazu auf, durchzuhalten und Druck auf die Behörden auszuüben: "Eigentlich sollte niemand so eine Widerstandskraft haben müssen, um das mitzumachen - um Gerechtigkeit zu bekommen, um Antworten einzufordern, aber wenn diese Leute so was machen, kommen sie sonst damit weg." Stormzy bezieht sich auf die Polizei. Ein Augenzeuge berichtete, dass die Polizei das Fahrzeug, in dem Kaba saß, sehr rabiat gestoppt und eingekesselt hätte. Ein Beamter habe auf ihn geschossen. Kaba wurde vor Ort erste Hilfe geleistet, er erlag dann im Krankenhaus seinen Verletzungen. Chris Kaba war gerade kurz davor Vater zu werden, als Rapper war er Teil der UK Drill Szene.

Die Musikrichtung Drill steht ständig in der Kritik in Großbritannien und wird oft in Verbindung gebracht mit kriminellem Verhalten, Messerstechereien und Gang-Kultur. Die 67 Crew ist als Kollektiv 2016 bei den MOBO Awards als beste Newcomer nominiert worden. Warum es zu dem Schuss gekommen ist, wird von einer unabhängigen Behörde ermittelt.

Bringt Kelela bald neue Musik raus?

Kelela hat vor rund zehn Jahren R&B einen neuen Sound verpasst. Ihr Album "Take Me Apart" liegt nun bereits fünf Jahre zurück. Die Sängerin aus Los Angeles war in letzter Zeit von der Bildfläche verschwunden und damit zieht sie ihre Fans gerade ziemlich auf. Bei Instagram hat sie mehrere Clips geteilt. Es sind Videomontagen von Leuten, die erzählen, was Kelela jetzt angeblich machen würde: Düfte und Öle würde sie verkaufen, sie hätte einen Freizeitpark namens Keleland in Maryland aufgemacht oder einen erfolglosen Podcast gestartet. "Wir brauchen ein neues Album" sagt dazu eine Person. Kelela teilt solche Reels in ihrem sonst komplett leeren Feed. Es sind Zusammenschnitte von lustigen Memes und Tweets, die neue Musik von ihr fordern. Mit ihrem futuristischen experimentellen R&B hat Kelela vielen die Augen und Ohren geöffnet. 2011 erschien ihr Mixtape "Cut 4 Me". Darauf singt sie wunderschön berührende Songs über Liebe und gescheiterte Beziehungen zu vertrackten düsteren Clubsounds. R&B-Star Solange hat das auch gefallen und sie mit als Support auf Tour genommen. Zuletzt veröffentlichte Kelela ein Remix-Album von "Take Me Apart."

