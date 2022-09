Global Pop-Welt trauert um die Queen

Weltweit gedenken Musikerinnen und Musiker der verstorbenen Queen Elizabeth II

Die Rolling Stones sprechen in einem Statement ihre tiefste Sympathie gegenüber der Royal Family und ihrer Königlichen Hoheit aus. Sie sei eine Konstante gewesen in ihrem und dem Leben vieler anderer.

Sir Elton John schreibt auf Insta: Sie hatte eine inspirierende Aura und hat das Land geführt. In den größten und dunkelsten Momenten. Mit Grazie, Anstand und fürsorglicher Wärme.

Besonders betroffen zeigte sich die ehemalige Boygroup Duran Duran: Sie hat ihr Leben den Menschen gewidmet, und war der Welt ein außerordentliches Beispiel......Wir werden sie vermissen und sind dankbar für den Dienst den sie so vielen Menschen geleistet hat...

Viele Musikerinnen wie Patti Smith, Yoko Ono oder Janet Jackson posten ein Foto, auf dem sie mit der Queen zu sehen sind. Ohne große Worte.

Pop-Sängerin Rita Ora- geboren im Kosovo, aufgewachsen in UK schreibt auf Insta: Die Queen war eine unglaubliche Frau, die ihr ganzes Leben ihrem Land gewidmet hat. Eine Inspiration für uns alle.

Rapper Megaloh bittet zum letzten Abendmahl

"Das letzte Abendmahl" heißt Megalohs neuer Song und es ist eine Abrechnung mit seinem Plattenlabel. Megaloh ist einer der renommiertesten deutschen Rapper, geht gerne auch ernste Themen seines eigenen Lebens an: die Jugend in Berlin Moabit, seine Vaterfigur oder auch die harte Maloche als Lagerarbeiter. „Das letzte Abendmahl“ ist eine Absage an die marktorientierte Musikindustrie. Wir haben Megaloh auf seiner Tour erreicht: "Die Idee hinter dem Song ist, dass man seiner Plattenfirma und der Musikindustrie, mit der man in der jetzigen Form zusammenarbeitet jetzt das letzte Mal etwas gibt, also das Futter, dass Fleisch, was die Musik in meiner Erzählung ist, und das es damit dann sozusagen gewesen ist." Das klingt alles sehr nach christlichen Metaphern und es ist auch das Konzept des neuen Albums, das in zwei Wochen kommt. Das heißt "Drei Kreuze".

"Das Album heißt 'Drei Kreuze', also es wird auch sehr viel mit dieser biblischen Thematik gespielt, auch in dieser Rolle so etwas wie Realkeeper-Heiland zu sein. Beim letzten Abendmahl geht es vor allem darum, dass es das hiermit gewesen ist, und die Plattenfirma da nichts weiter bekommt." Man kann davon ausgehen, dass Megaloh sein nächstes Album bei einer anderen Plattenfirma veröffentlichen wird.

Tiken Jah Fakoly singt gegen religiösen Fanatismus

Tiken Jah Fakoly steht für engagierten Roots Reggae Made in Africa. Seit dreißig Jahren auf den Bühnen dieser Welt. Lange Jahre der einzige international tourende Musiker aus der Elfenbeinküste und ein Typ, der gerne mal aneckt. Tabuthemen anschneidet. Aber damit auch die Dinge auf den Punkt bringt. Er hat uns erzählt worum es geht im Song "Der Song ist mir wichtig, weil Glaube etwas sehr Schönes ist. Der Glaube ist beides: Persönlich, aber er bringt auch Menschen zusammen. Gleichzeitig ist Religion etwas, das uns entzweit. Manche glauben sogar, sie müssten andere töten, um ihren eigenen Glauben auszuüben. Dieser Song hat eine wichtige Message und ich hoffe, dass die Menschen sich darüber Gedanken machen. Rastafari- Jah Life Children."

Tiken Jah Fakoly kommt aus der Elfenbeinküste, lebt aber gerade in Bamako, also in Mali. Der Song setzt sich kritisch mit Religion auseinander, was in Mali gerade ein sehr heikles Thema ist. Es geht ja im Text gegen religiösen Fanatismus und Morde im Namen der Religion. Wir erinnern uns, als 2013 islamistische Rebellen das Land überrannt haben und nur noch von französischen Spezialkräften aufgehalten werden konnten. Letztes Jahr wurde wieder geputscht. Und die aktuelle Militärregierung gilt als unberechenbar. Sie kooperiert mit Russland. Auch die Bundeswehr ist eigentlich im Rahmen der UN-Friedenstruppe MINUSMA vor Ort. Hat aber wegen der angespannten Sicherheitslage ihren Einsatz vor wenigen Wochen ausgesetzt. Kritischer Global Pop lebt hier gerade sehr gefährlich. Das ganze Album "Braquage de Pouvoir"- also übersetzt "Überfall der Armut" kommt Anfang November.