Polizeiopfer Madix war wohl unbewaffnet

In Großbritannien sorgt der Tod des Rappers Madix für Entsetzen. Madix war Teil der UK Drill-Crew 67 und wurde Montagnacht von der Polizei erschossen. Neuester Stand der Ermittlungen: Das Opfer war unbewaffnet. Montagnacht ist während einer Polizeikontrolle auf Madix – Chris Kaba heißt er bürgerlich - geschossen worden. Ihm wurde Erste Hilfe geleistet, dann ist er im Krankenhaus aber seinen Schussverletzungen erlegen. Ein Augenzeuge berichtet, dass die Polizei das Auto, in dem Madix saß, sehr rabiat gestoppt und eingekesselt hat. Warum es zu dem Schluss gekommen ist, wird gerade ermittelt. Bis gestern hatte sich die Londoner Polizei nicht dazu geäußert, ob Madix bewaffnet war oder nicht. Aber jetzt gibt es ein Statement des IOPC- das ist das Unabhängige Amt für Polizeiverhalten. Eine öffentliche Einrichtung in England, die Beschwerden gegen Polizeiverhalten nachgeht. Und sie bestätigen: Madix war unbewaffnet.

Die Angehörigen sind in tiefer Trauer

Denn der 24-Jährige wäre schon bald Vater geworden. Aber sie gehen mit ihrem Entsetzen auch an die Öffentlichkeit und bekommen Unterstützung von der Labour-Abgeordneten Bell Ribeiro. Die Familie fordert die Londoner Staatsanwaltschaft auf, wegen Mordes zu ermitteln. Sie bittet auf Twitter das IOPC um Mithilfe und sagt: Wir wollen, dass der Fall nicht verschleppt wird, wie andere zuvor. Außerdem bittet die Familie, dass sich weitere Zeugen melden sollen. Weiter heißt es: Wir befürchten, dass Chris verhaftet worden wäre, wenn er ein Weißer wäre. Und nicht erschossen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Grund für Todesschuss unklar

Das Nummernschild des Opfers war der Polizei offenbar bekannt - auch wegen Waffenbesitzes. Rapper Madix gehörte der Drill-Szene an. Eine Musik, die ständig in der Kritik steht in Großbritannien. Die oft in Verbindung gebracht wird mit kriminellem Verhalten,Messerstechereien und Gang-Kultur. Aber ihre Musik wird auch geschätzt. 67 Crew waren als Kollektiv bei den Mobo Awards mal als beste Newcomer nominiert. Mobo, das steht für Music of Black Origin.