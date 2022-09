Nyege Nyege-Festival vorerst verboten

Das Verbot des Festivals für elektronische Avantgarde und Global Pop ist eine politische Entscheidung. Die ugandische Ministerin für "Ethik und Integrität" Rose Lilly Akello hat gestern bekannt gegeben, dass das Festival nicht stattfinden darf, da es "unmoralisches Verhalten"ew fördere. Sie hat sich das Verbot vom Parlament genehmigen lassen. Das Festival steht wegen freizügigem sexuellem Verhalten und angeblicher Förderung von Homosexualität schon länger in der Kritik in Uganda. Das Land hat eine starke erzkatholische Lobby. Die führende NGO zur Förderung sexueller Gleichheitsrechte wurde in diesem Jahr verboten.

Das Verbot ist umstritten

Weil das Festival eigentlich als besonders fortschrittlich gilt. Mitbegründet vom belgischen Musik-Afficionado Derek Debru. Es ist ein wegweisendes Festival, das Global Pop und Elektronik aus fast allen afrikanischen Ländern präsentiert. Dieses Jahr haben schon über 8000 ausländische Gäste ein Ticket gekauft. Das Festival sollte kommende Woche an den Itanda Falls in einem alten Tourismus-Ressort am Nil stattfinden.

Noch nicht aufgegeben

Die Veranstalter hoffen, das Ruder noch im letzten Moment rumreißen zu können. Das Festival sollte 2018 schon einmal verboten werden, wegen Förderung homosexuellen Verhaltens, dazu ist es aber nicht gekommen, wegen einer breiten Protestwelle im Netz. Auch der ugandische Tourismusminister hat sich gegen eine Absage ausgesprochen. Es wäre ein enormer Imageschaden für die Tourismusindustrie. Ausländische Besucher und Besucherinnen sind verunsichert. Einige sind jetzt schon angereist. Der Oppositionspolitiker und vergangene Präsidentschaftskandidat Patrick Oboi Amuriat kündigte an, trotz Verbot zum Festival zu fahren. Es wird sich zeigen, ob sich am Ende die religiösen Moralisten oder die progressiven Kulturfans durchsetzen.

Aus "Neue Welt" wird "neue Welle"

In Leipzig hat sich jetzt der Techno-Club "Neue Welt" in "neue Welle" umbenannt. Das hat nichts mit Style, sondern mit einer politischen Einsicht zu tun.

Wir kennen die Kontroversen zur Namensumbenennung bei Straßen. Zum Beispiel die "Mohrenstraße" oder "Kamerunstraße" in Berlin. Sie erinnern an die koloniale Vergangenheit Deutschlands und ihre Stereotypen. Spätestens seit Black Lives Matter empfinden viele Menschen solche Straßennamen als rassistisch. Genau so erging es auch dem Leipziger Club "Neue Welt". Besucher und Besucherinnen haben die Betreiber darauf aufmerksam gemacht, dass es sich um einen Begriff aus der spanischen Kolonialzeit handelt. So bezeichnete man in Europa die Länder Amerikas nach der sogenannten "Entdeckung" durch Christoph Kolumbus.

"Wir" und "Sie"

Die Alte Welt wurde der Neuen Welt entgegengesetzt. "Wir" und "Sie". Darum erklärt der Club auf Instagram: "Der bisherige Name kann nicht vom Kontext der Kolonialisierung getrennt werden. Nach intensiver Recherche und Beratung, sind wir uns einig den Namen Neue Welt abzulegen. Wir haben die Entscheidung getroffen, uns umzubenennen, denn wir sind ein Raum für Musik und Kunst, in dem sich alle wohlfühlen sollen". Der alte Name hat das verhindert sagen die Betreiber. Denn der Begriff stehe auch für Eroberung, Enteignung, Vertreibung und Völkermord. Und verharmlose das Geschehene. "Das war nicht unsere Intention" heißt es weiter in der Begründung. Ab jetzt sind wir „Neue Welle“.

Rita Ora in Albanien ausgezeichnet

Aufgewachsen und berühmt geworden ist die in UK. Als Chartstürmerin und Schauspielerin. Jetzt hat sie aber die höchste Kultur-Auszeichnung des Landes Albanien bekommen. Rita Ora ist 1990 ist Pristina als Kind eines albanischen Paares geboren. Heute die Hauptstadt des Kosovo. Hier und auch in Albanien wird sie verehrt! Darum bekam sie jetzt den Naim Frashëri Orden. Das ist die höchste Auszeichnung im Land. Benannt nach einem Dichter und Nationalheld aus dem 19. Jahrhundert. Die Auszeichnung wurde auch persönlich von Präsident Bajram Begaj verliehen.

Rita Ora reagiert gerührt

Auf Instagram schreibt sie das hier: "es fühlt sich unwirklich an. Es gibt Dinge im Leben, die du niemals vergisst. Diese Reise nach Albanien wird eine davon sein. Diesen Preis bekommen Albanerinnen und Albanier und auch Menschen aus dem Ausland, die sich für besonders wertvolle Arbeit in der Kunst, Wissenschaft und Kultur verdient gemacht haben. Danke aus tiefstem Herzen".