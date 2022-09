Skepta Gemälde wird bei Sotheby's versteigert

Skepta hat den Grime mit aus der Taufe gehoben, einen Mercury-Preis gewonnen, eine eigene Klamottenmarke gegründet. Jetzt schwingt er den Pinsel. Sein erstes Gemälde wird diese Woche beim renommierten Auktionshaus Sotheby's versteigert. Das Bild, das er verkauft heißt "Mama goes to market" und zeigt eine Marktszene in Nigeria - Skepta hat Roots dort. Eine Frau trägt ihr Kind in einem Wickeltuch und kauft Auberginen und Kochbananen.Im Hintergrund eine mit Graffitti bemalte Wand.

Bild in der Pandemie entstanden

Anfang 2020 sei das Bild entstanden, sagt Skepta. Seine Tournee wurde abgesagt und er hatte keine Lust einen Song über den Lockdown zu schreiben. Also hat er sich Online Ölfarben und eine Leinwand bestellt und losgelegt. Das hat sieben Tage gedauert. Verhältnismäßig lang meint er selbst. Manche seiner Songs hätte er nämlich in nur wenigen Stunden komponiert.

Beziehung zur Heimat seiner Vorfahren

Skepta wurde im nigerianischen Bundesstaat Ogun schon zum Chief gekürt. Er hat selber viel Kunst aus Afrika gesammelt, und meint er will das kulturelle Erbe an seine Kids weitergeben. Trotzdem bleibt das Bild nicht im Haus- es geht schon morgen unter den Hammer. Es wird von einem Preis von 40-60 Tausend Pfund gesprochen. Am liebsten wäre es Skepta, dass "Jay-Z oder Dave Chappele" das Bild kaufen. Für Sotheby's ist es eher ein Versuch, ein jüngeres Publikum anzuziehen. Ob Skepta auch in Zukunft malt- ließ er offen.

GEMA-Studie zu Streamingdiensten

Eine neue Studie zu Streaming in Deutschland ist gerade raus: Sie berichtet von einem Ungleichgewicht bei der Einnahmenverteilung. Auftraggeber der Studie ist die GEMA - also die Autorengesellschaft, die in Deutschland die Urheberrechte verwaltet. Durchgeführt hat die Studie eine private Consultingfirma. Die GEMA schreibt es sei die erste umfassende Studie zum deutschen Musikstreaming-Markt. Die zentrale Frage: wer verdient am Streaming-Boom und wie viel Geld kommt am Ende bei den Musikschaffenden an? Ergebnis: Insgesamt liegt ihr Erlösanteil bei 22 Prozent. . Besonders schlecht kommen Songtexter mit nur 10 Prozent weg. Die Labels bekommen 42 Prozent und die Streaming-Dienste wie Spotify und Co. 30 Prozent

Unterschiedliche Quellen

Die Studie basiert auf aktuellen Marktdaten, Interviews mit Fachleuten und einer Online-Befragung der GEMA Mitglieder. Man wollte endlich eine empirische Grundlage für eine faktenbasierte Debatte liefern, heißt es. Bei der Befragung kam raus, dass neun von zehn der Artists ihre Einnahmen aus dem Musikstreaming für nicht angemessen halten. Außerdem kritisieren neun von zehn Artists die Musikempfehlungen durch Algorithmen. Die sind aus ihrer Sicht intransparent. Insgesamt blieben für Newcomer kleine Erlösanteile. Dagegen werden ältere kommerziell erfolgreiche Katalogtitel begünstigt. So die Ergebnisse der Befragung.

Auch positive Ergebnisse

Musik ist heute leichter verfügbar, individueller nutzbar und günstiger als je zuvor. 45 Prozent der Deutschen nutzen Musik Streaming, bei den 14- bis 29-Jährigen liegt der Anteil schon bei 84 Prozent. Am Streaming führt also kein Weg vorbei. Nur die Einnahmen müssen gerechter verteilt werden, sagt die neue Streaming-Studie und verweist auf die USA: Dort gibt es eine breite Diskussion über mehr Fairness beim Musikstreaming.

Kanyes Beef mit Adidas

US-Rapper Kanye West ist bekannt für seine Wutausbrüche und hysterischen Anfälle. Inszeniert sich gerne als Einzelkämpfer. Kanye gegen die Welt. Gut gegen Böse. Jetzt legt sich Kanye mit Adidas an. Der Musiker unterstellt dem deutschen Unternehmen seine Ideen zu klauen. Ein Vorwurf des Rappers: Adidas habe einen Schuh produziert, der eine "eklatante Kopie" seiner berühmten Yeezy-Slides sei. Kanye spricht von Ideenklau und sagt das sei respektlos. Er richtet sich direkt an CEO Kasper Rørsted und fordert ihn auf über die Entwürfe für den neuen Adidas-Schuh zu sprechen. Der hat wiederum angekündigt, dass er das Unternehmen im kommenden Jahr schon wieder verlässt. Wahrscheinlich spart er sich den Ärger eines Treffens.

Der Rapper hat die Online-Profile der Adidas Bosse auf seine Instagram-Seite gestellt und beschuldigt sie kollektiv unter einer Decke zu stecken und schreibt: "Ihr habt meine verdammten Designs geklaut. Ich werde nicht sieben Monate warten, ich werde die Dinge jetzt unerträglich für euch machen. Ich verspreche, ich habe nur nett gespielt. Ich weiß alles." Kanye hat seine Yeezy-Slides bei Adidas herausgebracht. Eigentlich sind Kanye und Adidas noch bis 2026 vertraglich gebunden. Jetzt will er raus aus dem Vertrag. Und droht damit "mehr Schmutz auszupacken". Er schreibt "Es ist Kriegszeit". Unterstützung bekommt er von Rap-Produzent Swizz-Beats. Der schreibt auf Insta es gehe um Eigentumsrechte. Und fordert dazu auf Adidas zu boykottieren.