"Nirvana-Baby" verliert Rechtsstreit

Selten hat ein Albumcover für so viel Aufsehen gesorgt wie das von "Nevermind" von Nirvana. Das sogenannte "Nirvana-Baby" hatte die Band verklagt. Der Kläger hat jetzt endgültig verloren. Spencer Elden ist heute 31 Jahre alt. Auf dem Cover von 1991 ist er ein Baby. Das weltbekannte Cover zeigt wie er tauchend nach einem Dollarschein greift, der an einer Angelschnur befestigt ist. Im August vergangenen Jahres hatte Spencer Elden wegen Verbreitung von Kinderpornographie geklagt, er fühle sich durch das Bild ausgebeutet. "Nevermind" von Nirvana gehört weltweit zu den meistverkauften Alben überhaupt-Rund 30 Millionen Einheiten

Der Kläger hätte bei Erfolg viel Geld bekommen

Er verklagte mehrere Musiker, die Witwe des verstorbenen Sängers Kurt Cobain und einige Vertreter der Plattenindustrie. Von jedem forderte er mindestens 150 Tausend Dollar. Daraus wird aber nichts, urteilte ein Gericht in den USA. In der Begründung schreibt der Richter, dass Spencer Elden mit seiner Klage zu lange gewartet hat. Er habe mehr als zehn Jahre lang gewusst, dass es sich um einen Gesetzesverstoß handeln könnte, ohne juristische Schritte einzuleiten – daher seien mögliche Ansprüche verfallen und der Fall werde beigelegt. Die Anwälte von Spencer Elden haben angekündigt, das Urteil anfechten zu wollen. Spencer Elden ist jahrelang gegen Bezahlung öffentlich als "Nirvana-Baby" aufgetreten. Er hat das Cover als Teenager und als Erwachsener selbst nachgestellt und sich auch den Nevermind -Schriftzug auf die Brust tätowieren lassen. Eine Zeit lang hat er davon also sehr profitiert.

African Music Library gestartet

Die nigerianische Firma Josplay hat jetzt eine African Music Library gestartet. Nach drei Jahren Entwicklung wurde die African Music Library jetzt gelauncht und wir haben Zugriff auf über 300 Artists und über 100 Musikstile. Insgesamt sind das über zehn Millionen Datensätze. Die Idee entstand, als die Macher feststellen, dass es im Internet keine zentrale Homepage gibt, wo man gezielt nach afrikanischer Musik suchen kann. Aus den unterschiedlichen Ländern, unterschiedlichen Epochen und aus der Diaspora. In der neuen Library kann man jetzt auch Bands, Musiklabels oder Instrumente finden.